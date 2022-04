Een hogere vleesprijs is realistisch, geen straf

De discussie van afgelopen week doet vermoeden dat Nederland verdeeld is over een iets hogere vleesprijs. Het tegendeel is het geval. Uit onderzoek blijkt dat de Nederlander wel degelijk bereid is iets meer voor zijn vlees te betalen als de meeropbrengsten direct worden geïnvesteerd in de samenleving.

Jeroom Remmers is directeur TAPP Coalitie.

Minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) kondigde onlangs aan dat hij de invoering van een heffing op vlees onderzoekt, met terugsluis voor de landbouwsector. De minister is goed bezig, maar laat na om de iets hogere prijzen voor vlees op een realistische manier uit te leggen. Daardoor lijkt vlees gelijkgeschakeld te worden aan de ontmoediging van roken, autorijden en vliegen. Dat is niet het geval. Een hogere vleesprijs is namelijk geen straf op het eten van vlees, maar realistisch als we kijken naar de maatschappelijke kosten van vleesproductie en consumptie. Want een eerlijk boerenloon, het verminderen van dierenleed en de impact van vleesconsumptie op klimaat, milieu en natuur zitten momenteel nog niet in de prijs verrekend, maar horen daar wel in thuis. De prijs stijgt iets door de maatschappelijke kosten van vlees in de prijs op te nemen; 100 gram kippenvlees wordt bijvoorbeeld twintig cent duurder.

Uit draagvlakonderzoeken blijkt dat de meerderheid (63 procent) al drie opeenvolgende jaren vóór invoering is wanneer de meeropbrengsten ervan direct en transparant geïnvesteerd worden in de samenleving conform de plannen van de True Animal Protein Price Coalition (TAPP). De eerste pijler onder het voorstel: elke Nederlandse veehouder ontvangt gemiddeld 25.000 euro per jaar, onder andere om zijn aanbod te verduurzamen en toekomstbestendig te maken.

Koopkrachtcompensatie

Op dat punt vindt het plan de voorzichtige steun van boerenorganisatie LTO die in reactie op het onderzoek aangeeft tegen een belasting te zijn om een gezond product van het menu te krijgen, maar vóór een prijs is die duurzaam consumeren en produceren stimuleert: „De tijd van zelfregulering of hopen op de goede intenties van keten en consument kan op een gegeven moment voorbij zijn. Als het gat – tussen inspanningen van boeren en tuinders en de prijs die ze daarvoor krijgen – niet wordt gevuld dan kan een heffing op termijn een optie zijn.”

Het meest gehoorde argument, dat vlees te duur wordt voor mensen met een laag inkomen, klopt niet. Wie minder vlees gaat eten, gaat er niet op achteruit. De hogere vleesprijs zorgt er voor dat de Nederlander in 2030 gemiddeld 145 euro meer per jaar aan zijn vlees uitgeeft, in de komende jaren wordt deze meerprijs geleidelijk toegevoegd. Deze geleidelijke stijging wordt gecompenseerd door de tweede en de derde pijler onder het voorstel.

In het voorstel, dat door de minister nader wordt onderzocht, ontvangen Nederlanders met de laagste inkomens namelijk jaarlijks 120 euro extra, bijvoorbeeld via een hogere zorgtoeslag als koopkrachtcompensatie. De prijsverlaging van groenten en fruit levert een jaarlijkse besparing van zo’n 40 euro op, en de zorgkosten dalen met 20 euro door een gezonder eetpatroon: meer groenten en fruit gegeten en de aanbevolen hoeveelheid vlees.

Onder aan de streep levert de reële vleesprijs daarmee koopkrachtwinst op voor de vier miljoen Nederlanders met de kleinste beurzen en miljoenen flexitariërs/vegetariërs, en betaalt de rest van de Nederlanders iets meer voor hun vlees in ruil voor goedkopere groenten en fruit en een duurzamere productie door onze boeren, met een wat hoger inkomen.

Klimaatwinst

Een ander veelgehoord argument, dat een eerlijkere prijs onuitvoerbaar zou zijn, kan ook van tafel. Al in april 2020 oordeelde het ministerie van Financiën dat de invoering van een reële vleesprijs uitvoerbaar is en dat deze zowel klimatologische als gezondheidsvoordelen oplevert. Dezelfde conclusie werd een maand later getrokken voor de variant van een consumentenheffing op vlees in het rapport ‘Gezondheidsgerelateerde belastingen’.

Uit het alarmerende IPCC-rapport dat op 4 april werd gepubliceerd, blijkt dat klimaatverandering niet meer te beperken is als we geen acute acties ondernemen. Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen sturen de klimaatwetenschappers van het IPCC onder andere aan op een betere verhouding tussen plantaardig en dierlijke voeding en het doorberekenen van CO 2 -uitstoot in de prijzen van producten, ook voedsel en dus ook vlees. Reële prijzen hebben volgens het IPCC een grote ‘transformationele potentie’. Laaghangend fruit dus, zeker gezien het draagvlak voor deze plannen.

Kortom, Nederland wil een eerlijker vleesprijs, geen straf op het eten van vlees. Laten we ons vlees voor iedereen toekomstbestendig maken door er een reële, eerlijke prijs voor te betalen.