Een bruut, kwaadaardig en gemeen volk in ‘Het verhaal van Nederland’

Het is even wennen: zit je net lekker in een passiemoord in de steentijd, of je bekijkt het kaalscheren van een moffenhoer, en dan komt ineens Daan Schuurmans het beeld binnenwandelen, in hedendaagse lerarenkleding, om het tafereel met meewarige blik te aanschouwen en er een geschiedenisles bij te geven.

Het verhaal van Nederland. Nu de tiendelige reeks erop zit, kunnen we de historische reeks met geënsceneerde scènes een groot succes noemen. Niet alleen omdat het een onverwachte kijkcijferhit is, met gemiddeld 1,7 miljoen kijkers, maar ook omdat het op een innovatieve, aantrekkelijk manier de gehele vaderlandse geschiedenis behandelt, van de eerste jagers die hier rondtrokken (15.000 v.Chr.), tot de Nederlandse soldaten die huishielden in Indonesië (1945-1949).

„De handboeken geschiedenis die al een eeuw lang meegaan, hangen de Nederlandse geschiedenis op aan de grote deugden van tolerantie, vrijheid en democratie”, stelde Vlaamse schrijver David Van Reybrouck maandag in Eus’ Boekenclub (NPO2). Die „positieve framing” zorgt er volgens hem voor dat Nederlanders een overdreven gunstig zelfbeeld hebben, en weinig oog hebben voor „de zwarte bladzijdes”.

De makers van Het verhaal van Nederland hebben zich stellig voorgenomen om niet in die val te trappen. „Het is een verhaal van gouden bergen en zwarte bladzijdes”, zegt Schuurmans meteen aan het begin, „die laten zien wie we zijn, en hoe we zo zijn geworden.”

‘We’ zijn nogal bruut, kwaadaardig en gemeen, zo blijkt. In iedere aflevering zitten wel voorbeelden van armoede, uitbuiting, moordpartijen. In de zevende aflevering (1600-1750) komt daar nog het kolonialisme bij. De genocides van de VOC worden benoemd, en de slavernij. Een Afrikaanse vrouw wordt uit een scheepsruim gesleept, waarbij ze haar zoontje moet achterlaten. Het programma besteedt tien minuten aan de slavernij. Dan moeten we weer snel door.

Collaboreren in de oorlog

De tiende en laatste aflevering (1930-1950) geeft de genadeslag aan het laatste restje vaderlandsliefde. Schuurmans schildert in schrille kleuren hoe in de Tweede Wereldoorlog bijna iedereen meewerkte met de Duitse bezetters, en er zo voor zorgde dat de moord op 102.000 Joden soepel verliep.

De aflevering begint met een Joods gezin dat de kandelaar op Chanoeka aansteekt, als de Duitsers ze uit hun huis komen slepen. Ze vluchten naar de achterburen, maar de buurvrouw duwt ze de tuinpoort uit. Later zie je die harteloze buur in de Hongerwinter hout uit het verlaten huis van de Joden slopen. Haar man hebben we eerder als ambtenaar plichtsgetrouw persoonskaarten van Joden uit de kaartenbak zien sorteren. Dit zijn de dus de Nederlanders.

„Slechts een enkeling komt in actie”, monkelt Schuurmans. Nu wordt het me toch te gortig. Een enkeling? Er waren toch ook mensen die Joden in huis namen? Zo’n 45.000 Nederlanders (een half procent) kwam in verzet, van wie een kwart betaalde met zijn leven. Het is niet veel, maar zeg niet dat het nooit gebeurd is.

De serie wil niet in mineur eindigen, dus komt er een soort finale met een sequentie van beelden uit alle afleveringen, terwijl Schuurmans aarzelend een volksaard uit dit alles probeert te destilleren: „Niet zeuren, maar de schouders eronder, omdat we anders natte voeten krijgen.” Hij relativeert het zelf meteen, en komt in plaats daarvan met de moraal van het verhaal: „Iedere keuze verandert de loop van de geschiedenis, iedere beslissing om iets te doen, of om niets te doen, heeft gevolgen. Niet alleen in het verleden, maar ook in het heden.”

Tja. Je zou het natuurlijk ook zonder moraal kunnen vertellen. En zonder de pretentie dat we hier een volksaard of les uit kunnen halen. Gewoon: dit is er gebeurd. Zo gaat dat.

