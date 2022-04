Eddy Terstall: ‘Als het misgaat met de mensheid, trekken we gewoon de stekker eruit’

Het is 2040 en het westen van Nederland is overstroomd. Iedereen klopt aan in Limburg, maar daar zijn ze niet solidair met klimaatvluchtelingen uit de Randstad. Terwijl de ‘Hollanders’, zoals ze genoemd worden, kamperen in het veld, zijn de personages van (R)Evolutie in gesprek met een enge genendokter over een perfecte baby. Of met hun personal assistant, de robot Alecto, die eruitziet als Angela Schijf maar die, net als haar voorgangers Siri en Alexa, toch nog een beetje houterig praat. De fusie van mens en techniek is nog geen feit, maar het zal nu waarschijnlijk niet lang meer duren. „Over vijftig jaar zal de mensheid zoals wij die kennen waarschijnlijk uitgestorven zijn”, zegt een voice-over in de eerste minuten van (R)Evolutie.

De film doet soms denken aan de serie Black Mirror, die net als (R)Evolutie technologische trends van nu op angstaanjagende wijze extrapoleert naar de nabije toekomst. Maar voor filmmaker Eddy Terstall, die het scenario van (R)Evolutie schreef, was deze dystopische Netflix-serie geen referentie. „Ik heb die serie nog nooit gezien. Maar je hebt tegenwoordig al genoeg aan de werkelijkheid. Kijk bijvoorbeeld naar China. Dat is al een surveillancestaat à la 1984, waar je inspiratie uit kunt putten als je een sciencefictionfilm schrijft.”

(R)Evolutie is het speelfilmregiedebuut van Servé Hermans, artistiek leider van Toneelgroep Maastricht. Voor de ervaren filmmaker Terstall, bekend van eigentijdse klassiekers als Simon (2004), Vox Populi (2008) en Rent a Friend (2000), is het een debuut in het sciencefictiongenre. Op Hermans’ verzoek bewerkte hij het toneelstuk (R)Evolution van de Duitse schrijvers Yael Ronen en Dimitrij Schaad, dat op zijn beurt gebaseerd is op Yuval Harari’s 21 lessen voor de 21ste eeuw. Toen de opvoering van dat stuk in Maastricht vanwege corona niet door kon gaan, werd besloten er een film van te maken.

Angela Schijf als hulprobot Alecto.

Daarbij heeft Terstall de humoristisch-absurdistische toon van het toneelstuk intact gelaten, met dialogen die de grens tussen verontrustend en lachwekkend opzoeken („Niet zo persoonlijk opvatten? Het zijn mijn genen!”). „De bedoeling was een balans tussen filmisch en theatraal”, aldus Terstall. „We hebben niet gestreefd naar realisme. De personages blijven ietwat abstract, het taalgebruik is zeker geen straattaal. Verder had ik er best wat meer hightech in willen schrijven, maar we hadden een beperkt budget. En uiteindelijk gaat het niet om special effects, maar om het verhaal.”

Goddelijke supermens

Dat verhaal stemt ondanks de absurdistische humor niet vrolijk. Het vriest nooit meer met Kerst. De douche gaat na vijf minuten automatisch uit. Alecto voorspelt onze echtscheiding al voordat we beseffen dat er wat mis is met onze relatie. Voor de voorplanting wordt gebruik gemaakt van genetische modificatie. Een natuurlijk kind maken mag nog wel, maar zo’n kind krijgt geen ziektekostenverzekering.

En zo belicht Terstall in (R)Evolutie zo’n beetje alle aspecten van de toekomst waar een mens wakker van kan liggen: eugenetica, virtual reality, voorspellende technologie, een surveillerende overheid en de overgang van homo sapiens naar ‘homo deus’: de goddelijke supermens die volgens Harari in de 21ste eeuw ontstaat door een geleidelijke, haast ongemerkte versmelting van mens en technologie.

Toch ligt Terstall er zelf niet wakker van. „Het toekomstbeeld van de film is wat mij betreft te pessimistisch. De Duitsers hebben het zo geschreven en dat heb ik zo gelaten, maar persoonlijk denk ik dat het zo’n vaart niet zal lopen. Mensen willen keuzevrijheid en fouten kunnen maken en imperfect mogen zijn. Ik vertrouw erop dat we via democratische kanalen de macht van de techbedrijven en overheden aan banden kunnen leggen. Op die manier kunnen we onze vrijheid en ons mens-zijn bewaken, zolang we maar alert genoeg blijven. Wel kun je de film als waarschuwing zien, voor wat er kan gebeuren als we die alertheid verliezen.”

Technofoob vindt Terstall, momenteel druk bezig met een serie voor een streamingplatform („Mag ik helaas niks over zeggen”), zichzelf evenmin. „Ik ben wel op mijn hoede, maar ik denk dat het uiteindelijk de mens is die bepaalt hoe we de technologie inzetten. En als het alsnog misgaat? Dan trekken we gewoon de stekker eruit.”

(R)Evolutie is deze vrijdag te zien om 22:34 op NPO3