Deense podcastdienst mikt op twee miljoen Nederlandse abonnees

Podcastdienst Podimo is vanaf deze vrijdag beschikbaar in Nederland. Via de app zijn twintig Nederlandse podcasts te beluisteren. Het is daarmee, volgens oprichter Morten Strunge (35), „een van de meest ambitieuze lanceringen” die het Deense bedrijf doet.

„De laatste markt waar we actief werden, was Noorwegen. Daar begonnen we met de helft minder aan shows. We hebben nu veel meer content, maar ook veel grotere ambities. We hebben hoge verwachtingen”, zegt hij aan de telefoon. De komende maanden zal Podimo nog eens twintig shows aan het aanbod toevoegen.

Techondernemer Stunge richtte Podimo in 2019 op. Na het beluisteren van een podcast klonk er stilte in zijn oren. Geen volgende aflevering, geen advies voor een andere podcast, en dat vond hij gek. Op die manier hou je geen luisteraars vast. Inmiddels is Podimo actief in onder meer Spanje, Noorwegen en Latijns-Amerika. In Denemarken heeft het bedrijf bijna een half miljoen abonnees, op een bevolking van zes miljoen. „Ik zou toch wel teleurgesteld zijn als we in Nederland geen twee miljoen abonnees kunnen halen.”

Podimo is vergelijkbaar met streamingsites als Netflix. Voor een vast bedrag per maand is het mogelijk om onbeperkt naar podcasts te luisteren. Grootste voordeel is er voor de makers die een exclusief contract hebben met Podimo: zij krijgen betaald voor hun werk, terwijl geld verdienen met podcasts in de huidige markt vaak nog lastig is. Het maakt het om die reden interessanter om een nieuwe podcast te beginnen of te investeren in een bestaande. En dat levert voor de luisteraar ook weer voordeel op, zegt Strunge. „Zij krijgen veel meer content om naar te luisteren.” De gemiddelde Podimo-abonnee luistert twintig uur per maand naar podcasts.

Søren Brunsgaard van de Deense belangenorganisatie Center for Podcasting zegt dat de podcastindustrie in Denemarken door de invloed van Strunges bedrijf enorm verbeterd is. Er is veel meer geld beschikbaar, mensen durven het aan om iets nieuws te maken en daardoor zijn er nieuwe invalshoeken in de podcasts te horen. De markt is professioneler geworden. „Van amateurpodcasts tot grote mediabedrijven: ze proberen allemaal iets van de goudkoorts mee te pikken”, zegt hij. „Podimo blijft wel veruit de grootste speler in Denemarken. Het moet uiteindelijk nog blijken wie er van kan leven en wie het niet redt. Maar de industrie is aan het evolueren.”

Nederlands talent

De werkwijze van Podimo is hetzelfde in thuisland Denemarken als daarbuiten: populaire podcasts worden aangekocht en exclusief via het platform aangeboden. En als een format niet gekocht kan worden, dan investeren ze wel in mensen. In Denemarken is bijvoorbeeld de populaire radiopresentator en tv-persoonlijkheid Mads Steffensen overgestapt van radio naar het platform. Eind maart maakte Podimo bekend een van de grootste podcastuitgever van Nederland, Dag en Nacht Media, te hebben overgenomen.

De beschikbare shows in Nederland zullen voor negentig procent in Nederland geproduceerd worden. Strunge: „We willen vooral lokale content op onze platforms, we merken dat mensen dat fijner vinden. Maar het kan voorkomen dat we een populaire podcast uit een ander land vertalen.” Als voorbeeld geeft hij true crimepodcasts, waarvan hij vermoedt dat die in Nederland net zo populair zullen zijn als in het noorden van Europa. „Die zijn gescript en daardoor heel makkelijk te vertalen.”

De sleutel voor succes ligt volgens Brunsgaard bij een combinatie van de inhoud en gebruikers. „Zij moeten het gevoel hebben dat ze waar voor hun geld krijgen. Dat gebeurt alleen als je podcasts in je portfolio hebt waar mensen bereid zijn voor te betalen.” Het bedrijf is een goede impuls geweest voor de markt, zegt hij. „Het is mooi om te zien dat Podimo echt iets op het spel heeft gezet voor podcasts en wil bewijzen dat er geld mee te verdienen valt.”

Deense sceptici vrezen dan weer dat de podcastmarkt door het bedrijf te veel zal vercommercialiseren en dat kleine bedrijven geen kans hebben om op te boksen tegen Podimo. Maar ze bewonderen het bedrijf ook: lange tijd leek betalen voor podcasts geen haalbaar verdienmodel te zijn.

De echte winst blijft echter nog achterwege. Uit de meest recente jaarcijfers blijkt dat het bedrijf in 2019 en 2020 verlies leed. „Dat was honderd procent verwacht en dat zal de komende jaren ook nog wel zo blijven, omdat we willen blijven investeren”, zegt Strunge. Zijn bedrijf heeft de afgelopen jaren bijna 120 miljoen euro opgehaald met investeringsrondes. Hij wil van Podimo een speler op de wereldmarkt maken. Vorige maand kreeg het bedrijf er wereldwijd 30.000 abonnees bij.

Strunge is serie-ondernemer

De reden dat investeerders vertrouwen hebben in Podimo komt hoogstwaarschijnlijk door Strunge zelf. In Deense media wordt hij een serieiværksætter genoemd, een serie-ondernemer. Hij heeft miljoenen verdiend met verschillende techbedrijven. Zijn meest succesvolle onderneming was Mofibo, een platform voor audioboeken, dat hij heeft verkocht vlak voor hij Podimo oprichtte. Die ervaring heeft hij wel meegenomen, want op Podimo is ook een select aantal audioboeken te beluisteren.

De app van Podimo is te downloaden via verschillende app stores. Via de app zijn twintig Nederlandse shows te beluisteren, zoals het populaire Man, man, man van onder meer Domien Verschuuren en de Zelfspodcast van Sander Schimmelpenninck en Jaap Reesema. Het abonneegedeelte van de app kost 4,99 euro per maand, maar Podimo biedt ook gratis content aan.