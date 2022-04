De SGP vergaderde en Jesse Klaver keek mee

De SGP wilde snel nog even vergaderen. De Tweede Kamerleden en hun medewerkers waren bij elkaar gaan zitten in de gang achter de grote debatzaal. Pieter Omtzigt liep langs, hij schoof aan naast Kees van der Staaij. Lisa Westerveld van GroenLinks kreeg een stoel, Jesse Klaver leunde tegen een pilaar. Lilian Marijnissen en Peter Kwint van de SP bleven staan om te luisteren.

Vorige week donderdagavond. In het debat met CDA’er Hugo de Jonge, over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden, had Caroline van der Plas (BBB) gezegd dat ze een motie van afkeuring tegen hem zou indienen. Er was al een veel zwaardere motie van wantrouwen – van de PvdA, waar haar naam ook onder stond. Maar die ging het niet halen, de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie waren ertegen, en de SGP.

Van der Plas was in de dinerpauze op het idee gekomen van zo’n andere motie: afkeuring. Om De Jonge alsnog zover te krijgen dat hij opstapte. Bij Mark Rutte, vorig jaar in het debat over de ‘functie elders’-notitie, had het niet uitgemaakt. Maar Sigrid Kaag was na een aangenomen motie van afkeuring, over de evacuaties uit Afghanistan, wél afgetreden als minister. Dus het kon.

Wat zich in de gang afspeelde, is wat je krijgt met heel veel fracties, zoals nu. Met allemaal hun eigen manier om op te vallen of effectief te zijn, of anderen klein te krijgen. Van der Plas had, tegen de Haagse gewoonte in, met niemand overlegd. „Ik vond”, zegt ze nu, „dat iedereen zijn hart moest laten spreken.” De Jonge had eerst gezegd dat hij zich niet met de deal had bemoeid, het lag toch anders.

Wat zou de SGP doen? Om Van der Staaij heen wilde iedereen dat weten. Als hij de motie van afkeuring steunde, kwam de coalitie alleen te staan – dat zette De Jonge onder druk. Het was een unicum, zegt Van der Staaij dinsdag in zijn werkkamer: „Onze eerste openbare fractievergadering.” Hij snapt het wel. „Je bent met zijn allen de oppositie. Dan moet je proberen om plannen op elkaar af te stemmen. Aan een los schot hagel heb je niks.”

Toen Jesse Klaver wist dat de SGP tegen de motie van afkeuring was, liep hij door naar Caroline van der Plas, in de hoek van de zaal met FVD, PVV, JA21. „Hij stond opeens achter me”, zegt ze. „Ik dacht: wat doe jij hier nou?”

Hij kwam zeggen dat het ongebruikelijk was dat zij, als mede-ondertekenaar van de motie van wantrouwen, „het zwaarste middel”, ook nog met een motie van afkeuring kwam. Als back-up. GroenLinks en de PvdA steunden die in elk geval niet. Van der Plas twijfelde, ze trok de motie in, en toen toch weer niet.

Zo kwam het dat 52 Kamerleden, van twaalf fracties, die avond vonden dat Hugo de Jonge meteen moest opstappen. En maar 24 – van PVV, FVD, Groep Van Haga, BBB en eentje van JA21 – keurden af wat hij had gedaan. Er was vast geen kiezer die nog keek.