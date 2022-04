Omdat mijn kinderen tijdens de schoolsluitingen al in de bovenbouw zaten, ging hun lesstof mij totaal boven de pet. Breuken vermenigvuldigen, kommagetallen delen... Als ze er niet uitkwamen, moesten ze het míj eerst stapsgewijs uitleggen. Het wonderlijke was: tijdens die uitleg snapten ze dan meestal zelf ineens waarom ze spaak liepen. Opgelost.

De Staat van het Onderwijs, het jaarlijkse Paasrapport dat de lijdensweg van het onderwijsveld beweent, wil dat we terugkeren naar de basis. Rekenen, taal. Toch lijkt me dit niet een opgave voor scholen alleen. Ouders leerden in die lockdowns niet alleen hoe zwaar het onderwijzersvak is, maar ook hoe kinderen enorm vooruitgaan als je wat aandachtiger met ze aan de slag gaat. De basis begint thuis.

Misschien is dit de enige positieve bijwerking van die funeste scholensluiting, dat er collectief iets gekanteld is in ons beeld van onderwijs, waardoor er ditmaal wel kans is op verandering.

Want het déjà-vu-gehalte van al dit back-to-basic-geroep is hoog. In 2008 oordeelde een parlementaire onderzoekscommissie spijkerhard over basisvorming, tweede fase, studiehuis en al die fratsen uit de jaren negentig.

Nu zijn we veertien jaar verder. Maar niet zonder hoop. De beste zin deze maand uit een overheidsstuk komt van onderwijsminister Dennis Wiersma: „Curriculum.nu is echt voltooid verleden tijd.”

Wow. Die visionaire denktank die ons de futuristische eeuw in moest navigeren: totaal passé. Veelbelovend aan Wiersma’s opstelling is dat hij inziet dat er geen nieuwe structuren nodig zijn. Anders dan bijvoorbeeld Mark Rutte, die voor die ‘nieuwe bestuurscultuur’ meteen een speciaal interdepartementaal orgaan wilde optuigen.

Terug naar de basis is ook afrekenen met de reflex om elk probleem in te wikkelen in een web van commissies, raden en stuurgroepen, in de stellige overtuiging dat daar dan spontaan iets kleurrijks uit op fladdert.

Curruculum.nu was zo’n cocon. Ook de beruchte ‘rekentoets’ was zo’n zijdedraadje. Ingevoerd omdat jongeren beroerd rekenden. Bleek niet aan te sluiten bij het lesprogramma. Telde daarom niet mee voor het examen. Dus deed niemand er nog moeite voor. Werd daarom afgeschaft. Een eendagsvlinder.

Te hopen is dat de hele didactische experimenteerdrift voltooid verleden zal zijn. Maar de VO-raad sputtert al tegen: niet ‘eenzijdig’ inzetten op taal en rekenen. Hoho, back to basic? Dat kan zomaar niet. Daar zal toch eerst een dure klankbordgroep van excellente vakdidactici een flexibele routekaart voor moeten kalibreren. Oké boomer: voltooid verleden tijd.

De toekomst is basaal. Taal en rekenen integreren in wat er al ís, en dat versterken. En vergeet vooral de ouders niet. Mij zal het wel boven de pet gaan, maar als ze het thuis uitleggen, valt uiteindelijk vast het kwartje.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.