De ‘coronabelegger’ stapte in voor de snelle winst, of om leren

Ze stonden in de rij om een beleggingsrekening te openen, bij het begin van de coronacrisis in maart 2020. Intussen is duidelijk dat daar ‘goudzoekers’ tussen zaten, die in de paniek op de beurs een mooie kans zagen op snelle winst, en serieuze ‘coronabeginners’, die een alternatief voor hun spaargeld zochten.

Los van dat onderscheid: Nederland telde niet eerder zo veel beleggers. De voorbije twee jaren nam het aantal huishoudens dat belegt met zo’n kwart toe tot 1,9 miljoen. Circa 5,2 miljard euro nieuw geld stroomde naar de beurs, waardoor Nederlandse huishoudens eind 2021 samen 185,4 miljard euro aan beleggingen in bezit hadden.

Het begin van de coronacrisis was, als gezegd, voor velen een startpunt. Terwijl de koersen scherp daalden – de AEX-index verloor in een maand ruim 30 procent – zagen aanbieders van beleggingsdiensten een grote instroom van nieuwe klanten. Online broker DeGiro moest dat voorjaar tienduizenden mensen op een wachtlijst zetten.

De grote geestdrift van die nieuwe beleggers betekent niet dat ze allemaal met flinke kapitalen de beurs op stapten. Dat laat jaarlijks onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zien. Hieruit blijkt dat twee derde van de beginners de afgelopen twee jaar minder dan 5.000 euro heeft geïnvesteerd, en slechts 13 procent meer dan 25.000 euro. Bij ervaren beleggers zijn de verhoudingen juist omgekeerd. Van hen heeft 44 procent meer dan 25 mille op beleggingsrekeningen staan.

Op de wip

Beleggerstrainer Peter Siks van Saxo Bank, dat eigenaar is van BinckBank, denkt dat een deel van de coronabeleggers voor de eenmalige winst ging. „Je kunt zeggen dat dit een beetje goudzoekers zijn. Die mensen hebben gewoon gedacht: deze terugval is overdreven, ik wil nu best een paar duizend euro inzetten. Die wilden echt alleen gebruikmaken van de daling. En achteraf hebben ze gelijk gekregen.”

Een tweede categorie zag volgens Siks de beursval in maart 2020 als kans om structureel meer met spaargeld te doen. „Dit zijn mensen die al een tijd tegen de lage spaarrente aanhikten. Ze zaten op de wip en dachten: ik krijg nu 20 tot 25 procent korting, nu ga ik het doen. „Dat had ik niet verwacht. Normaal gesproken wachten mensen tot het wat rustiger is op de beurs, tot de paniek is verdwenen en de weg omhoog is gevonden. Nu was er al in de daling een toeloop op nieuwe rekeningen.”

Met hoevelen de beide typen beleggers zijn, is moeilijk precies te zeggen. Diverse aanbieders van beleggingsdiensten lieten desgevraagd weten hier geen cijfers over te kunnen geven. Onlinebroker Lynx bevestigt wel dat voor een aanzienlijke groep de coronacrisis het sein was actief te gaan beleggen.

Lynx, dat zich specifiek op deze doelgroep richt, zag met het vorderen van de coronacrisis een flinke instroom, vertelt een woordvoerder. „Veel brokers die zich op de beginnende belegger richten, hebben een enorme groep nieuwe beleggers verwelkomd. Een deel van die groep stroomt nog steeds naar ons door.”

Veredeld gokken

De grote vraag is of al die beginners actief blijven als het tij keert op de beurs. Een periode met dalende koersen die langer duurt dan de coronacrisis, valt niet uit te sluiten. In het verleden was zoiets voor veel mensen reden af te haken. Van begin 2007 tot begin 2010, de jaren van de financiële crisis, stopten bijvoorbeeld 145.000 Nederlandse huishoudens met beleggen – ruim 8 procent.

Siks ziet dat nu zo snel niet gebeuren. „Voor veel oudere Nederlanders is beleggen een veredelde vorm van gokken. Veel jonge mensen zien het daarentegen als onderdeel van hun financiële huishouding, niet als iets wat je een jaartje gaat proberen.”

Nieuwe belegger Huub Rademakers (62) investeerde aan het begin van de coronacrisis 10.000 euro. De beurs was eerder al flink opgelopen, en hij vroeg zich af of hij nog zou ‘instappen’. „Toen de beurs wegzakte, heb ik actie ondernomen. Ik was de grote stroom nieuwe beleggers net voor.”

Zijn beleggingen – aandelen in combinatie met opties – hebben hem in twee jaar ongeveer 16 procent rendement opgeleverd. Toch ziet Rademakers die eerste twee jaar vooral als leerschool. Hij heeft cursussen gevolgd over beleggen – vandaar ook het gebruik van opties, wat voor de meeste beginners een brug te ver is. „Als beginner was dit voor mij meer dan voldoende. Ik ga pas meer geld inleggen als ik het beter beheers. Je kunt zeker in het begin niet alles overzien. Je moet je erop concentreren, en dan stap voor stap uitbreiden.”

Rob de Groot (62) had jaren eerder al wel ervaring opgedaan. Na het knappen van de internetzeepbel, rond de eeuwwisseling, was hij er als „een van de vele teleurgestelden” mee gestopt. Begin 2020 zag hij in de coronacrisis in China een kans. „Ik was me ervan bewust dat na zo’n dip een heel snel herstel volgt. Dat had ik na 2000 ook gezien.”

De eerste resultaten waren goed. Hij maakte op 25.000 euro ongeveer 50 procent winst en besloot in het najaar nog eens 35.000 euro in te leggen. „Ik heb daarna een aantal flinke zeperds gehad met risicovolle groeiaandelen. Daardoor ging mijn hele winst eraan en veranderde in een verlies.”

Toch is hij niet van plan opnieuw te stoppen. „Ik heb een aardige start gemaakt en de ervaring opgedaan dat het heel snel omhoog kan gaan, maar ook heel hard naar beneden. Ik miste kennis. Nu kan ik doorzetten omdat ik serieus aan de slag ben gegaan om meer te leren. Anders zou ik nu misschien net zo teleurgesteld zijn als na die zeepbel in 2000.”

Dennis (37), die alleen wil praten op voorwaarde van anonimiteit, greep in maart 2020 de daling op de beurs aan en investeerde zo’n 1.000 euro in indexfondsen. Dit is gegroeid naar 1.400 euro. „Het leek me een mooie tijd om te starten, maar ik durfde niet direct een groot bedrag als 10.000 euro in te leggen. En daarna hebben we een nieuw huis gekocht en ging al het geld naar de verbouwing.”

Bij die eenmalige inleg is het dus gebleven. Wel overwoog Dennis aan het begin van de oorlog in Oekraïne, anderhalve maand geleden, opnieuw te investeren. Maar hij koos voor zekerheid. „We lossen veel meer af dan dat we beleggen.”