CO₂-uitstoot kolencentrales met 69 procent gestegen

De CO₂-uitstoot van bedrijven die Europese emissieregels vallen, is in 2021 voor het eerst in zes jaar niet gedaald. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) meldt donderdag dat de 343 bedrijven die onder het handelssysteem vallen - gezamenlijk verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de CO₂-uitstoot in Nederland - 0,03 procent meer CO₂ hebben uitgestoten dan in 2020.

Met name de CO₂-uitstoot van de vier kolencentrales in Nederland nam vorig jaar flink toe. In totaal steeg de uitstoot van de kolencentrales met 69 procent. De grootste kolencentrale van Nederland, de RWE-centrale in Eemshaven, stootte ruim twee keer zoveel CO₂ uit als in 2020: 2,5 megaton in 2020 versus 5,3 megaton in 2021.

De uitstoot van gascentrales daalde juist aanzienlijk, waardoor totale uitstoot nagenoeg gelijk bleef. Het verhoogde gebruik van steenkool is dan ook waarschijnlijk te wijten aan de oplopende gasprijs. In 2021 steeg de Europese gasprijs sterk onder invloed van onder meer een koud voorjaar, slecht gevulde voorraden en internationale ontwikkelingen.

Directeur-bestuurder van de NEa Mark Bressers noemt het „teleurstellend” dat de ingezette daling van de CO₂-uitstoot van de bedrijven is gestokt. „De industrie- en energiesector moeten nog stappen zetten om de doelen voor 2030 uit het Klimaatakkoord te halen”, aldus Bressers in het persbericht. Het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2019 is de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te verminderen ten opzichte van 1990.