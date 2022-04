Coop wordt Plus, maar niet bij deze supermarkt op Vlieland

Marijn Kapinga had bij een kennis al eens geïnformeerd wat het zou kosten als hij zijn auto een andere kleur wilde geven. Op het terrein achter zijn supermarkt staat de grote pick-up van Ford, in de feloranje kleur van Coop, te blinken in de zon. „Het is geen lak, maar een folie”, lacht hij. Gemakkelijk te vervangen dus. „Maar in de bekleding zit óók oranje. Dat wordt lastiger.”

Ondernemers van Coop zijn doorgaans trots op de kleur van hun keten, weet Kapinga (29). Toch zou hij de truck, zijn privéauto, zonder veel aarzelen een felgroene buitenkant hebben gegeven – de kleur van concurrent Plus. Zijn winkel zou immers óók groen worden, was het plan. Plus en Coop gingen fuseren, zo werd bekend in september vorig jaar. Beide ketens zouden verdergaan onder de Plus-formule.

En toen kwam eind vorig jaar dat ene telefoontje: zijn contactpersoon bij Coop die aankondigde dat hij de volgende dag met de boot naar Kapinga’s winkel op Vlieland zou komen. De ondernemer schrok. Er waren toch geen problemen met de ACM, de Autoriteit Consument & Markt, die erop toeziet dat bedrijven niet te machtig worden? Aan de andere kant bleef het nét te lang stil.

Het verhaal van een supermarktfusie is vaak een verhaal over succes. Over ombouwen van winkels, over ketens die zegevieren. Zo ook bij Plus, dat door de fusie met Coop van begin dit jaar uitgroeit tot een van de grotere supermarktketens van Nederland, met een marktaandeel van 10 procent en 5 miljard euro omzet.

Zo’n verhaal kent ook een andere kant. Bij het combineren van twee middelgrote ketens zijn er altijd wel winkels die níét mee mogen naar het nieuwe bedrijf. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat in de buurt al een filiaal van de fusiepartner zit, en de consument wel iets te kiezen moet hebben. De ACM eist in zo’n geval dat het bedrijf een van de twee winkels afstoot.

Gaat Kapinga voor zijn winkel staan, in de schilderachtige Dorpsstraat van Oost-Vlieland, dan kan hij het bezwaar van de toezichthouder in de verte zien. Op amper twee minuten lopen wapperen de vlaggen van concurrent Spar. Weliswaar geen Plus, maar omdat die keten bijna de helft van de aandelen in Spar bezit, is het volgens de ACM tóch een onoverkomelijk probleem.

Het zijn de enige twee permanente supermarkten op het kleine Waddeneiland, samen met een campingwinkel (ook Spar) die alleen in het toeristenseizoen open is. Dat de toezichthouder het aandelenbelang van Plus zo zwaar zou meewegen, kwam voor Kapinga als een verrassing. Hij begrijpt het nog altijd slecht: Spar en Plus verschillen zó sterk van elkaar.

Foto Kees van de Veen

Eigen zaak

Gedwongen afscheid nemen doet pijn. Dat geldt voor de ‘eigen’ filialen van een winkelketen, maar misschien nog wel meer voor de ondernemers die onder de vlag van een formule hun eigen zaak aansturen, zoals Kapinga. Bij hen gaat het immers om hun eigen toekomst: hun geld zit in de winkel, het personeel is bij hen in dienst.

Coop en Plus werken veel met zulke ondernemers. Zij bezitten het merendeel van de winkels in het gecombineerde bedrijf. Door het besluit van de ACM moeten de supermarktketens nu afscheid nemen van twaalf locaties: vijf ‘eigen’ filialen en zeven winkels van ondernemers. Daar zitten ook winkels bij van Plus-franchisenemers die vanwege een Coop hun formule verliezen.

Bij al die ondernemers staat dezelfde dag onderstreept in de agenda: 22 september 2022, exact negen maanden na het besluit van de ACM. Uiterlijk dan moeten Plus en Coop alle banden hebben doorgesneden. Voor acht winkels is een nieuwe eigenaar gevonden, zo maakte Plus donderdag bekend. De vijf filialen en drie winkels van ondernemers gaan over naar concurrent Boni. Voor de andere winkels, zoals die op Vlieland, is nog geen oplossing.

Over de onzekerheid die de ondernemers doormaken, wil niet iedereen praten. Sommigen wachten liever het resultaat af van de gesprekken die nu nog lopen met Plus. Dat geldt bijvoorbeeld voor de eigenaar van de Plus-winkels in Lopik en Harmelen, nabij Utrecht. De eerste mag bij het fusiebedrijf blijven, de tweede moet worden afgestoten en gaat straks verder als Boni.

Andere ondernemers willen wel iets kwijt, omdat ze vinden dat de onduidelijkheid onderhand veel te lang duurt. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met franchisecontracten die soms nog jaren doorlopen? Evert-Jan van Egteren van de Coop in het Gelderse Uddel weet al maanden niet waar hij aan toe is. De enige zekerheid nu is dat zijn winkel geen Plus mag worden en geen Coop mag blijven. Zijn winkel maakt geen deel uit van de deal met Boni.

Wat de situatie voor Van Egteren extra hectisch maakt, is dat hij midden in een overnametraject zit én op het punt staat de winkel compleet te vernieuwen. Vorig najaar tekende hij een intentieverklaring waarin is afgesproken dat hij de winkel de komende drie jaar stapsgewijs overneemt van de huidige eigenaar. „Daar ben ik aan begonnen met de Coop-formule in het achterhoofd”, zegt hij.

Van Egteren stond überhaupt niet te springen om Plus te worden. De formule vindt hij best mooi, maar even verderop in Elspeet zit al een Plus. „Hoe ga je je dan onderscheiden? Coop past goed bij dit dorp. Je kunt lokaal assortiment aanbieden, concurrerende prijzen rekenen. Daardoor is dit een winkel waar klanten komen voor de weekboodschappen, niet alleen voor een vergeten product.”

Desondanks kwam het ACM-besluit als een teleurstelling. „Maar je bent ook ondernemer, dus je gaat eigenlijk ook meteen nadenken wat je dán moet.”

Winkelier Kapinga op Vlieland herkent dat. Natuurlijk is hij even boos geweest. „Maar ja, op wie?” Iedereen binnen het bedrijf snapt ook dat beide ketens beter worden van deze fusie, zegt hij. Het is alleen bitter dat net hij níét profiteert.

De Coop van op Vlieland moet nu op zoek naar een nieuwe winkelformule. Foto Kees van de Veen

Krappe rekken

Aan de wanden van de kleine personeelskantine op Vlieland hangen velletjes met tekeningen. Het zijn schetsen van hoe de winkel straks moet worden. Ook Kapinga stond op het punt een nieuw pand te bouwen, met de hulp van Coop. Het huidige is verouderd, maar bovenal veel te klein. De flessen frisdrank komen verpakt per zes binnen, de rekken zijn zo krap dat er net vijf in passen.

Kapinga is nog maar tweeënhalf jaar eigenaar van de winkel op Vlieland. Het is de supermarkt waar hij in zijn tienerjaren in de zomer een vakantiebaantje had. Toen hij hoorde dat de vorige eigenaar wilde verkopen, was de keuze snel gemaakt. Kort daarop kocht hij met hulp van Coop ook het woonhuis ernaast, zodat hij ruimte zou hebben om uit te breiden.

Met de plannen in de hand geeft de ondernemer een rondleiding door de winkel die nog gebouwd moet worden. Die wordt ruim twee keer zo groot. Daar, in de hoek, komt de bakkerij. In wat nu nog een achtertuin is, komt een grotere kantine, boven een laad-en-losplaats. Eíndelijk is er in zijn winkel dan ook ruimte voor een machine om lege flessen in te nemen. Nu doet zijn personeel dat nog met de hand.

De bouwplannen behoeven nog instemming van gemeente en omwonenden. Wanneer de winkel er komt, is dus nog niet zeker. Als Kapinga zelf mocht kiezen, dan begon de bouw in het najaar, zodat hij met Pasen volgend jaar weer open kan. Dan begint het hoogseizoen en op Vlieland zijn de zomers zo druk dat hij die niet wil missen.

Om diezelfde reden had hij liever allang duidelijkheid gehad over de naam die straks op zijn gevel prijkt. Hij wilde meteen na Kerst al op zoek. Alleen: dat wilde Plus niet. Het bedrijf wilde zelf op zoek naar geschikte partijen voor de filialen en franchisewinkels. Dat ging niet helemaal buiten Kapinga om: zijn contactpersoon bij Coop kwam langs om te informeren naar zijn eisen en wensen voor een nieuwe formule.

Ook Van Egteren in Uddel kreeg te horen dat hij niet zelf op zoek mocht naar een nieuwe formule. Hij had daar moeite mee. Waarom zou Plus voor een ondernemer mogen bepalen welk merk hij voert? En dus bepalen met welke formule ze zélf gaan concurreren? Volgens een woordvoerder van Plus is dat omdat de keten ook eigenaar is van het vastgoed dat sommige ondernemers huren. Ook die panden moeten van de ACM worden verkocht aan een concurrent.

Inmiddels hebben de ondernemers te horen gekregen welke ketens interesse hebben getoond in hun winkel. Eindelijk lopen de gesprekken. Er zitten een paar mooie namen bij, vindt Van Egteren. Hij wil nog niet kwijt welke. De ondernemer ziet de fusie nu als een kans, een frisse start. „Maar dat heeft even geduurd. De weg daarnaartoe was pittig.”

Kapinga heeft er eveneens alle vertrouwen in dat hij een nieuwe formule vindt, maar het stoort hem ook dat het wachten al zo lang duurt. Ook over de afhandeling van de huidige samenwerking is nog altijd niets duidelijk. „Bij de fusie verzekerde Fred Bosch, de topman van Coop, ons dat we niet zouden gaan ondernemen met de rem erop. Voor hen klopt dat, maar voor mij voelt het toch zo.”