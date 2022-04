Oorlog in Nederland? De Grebbeberg was een echte hel

Even was het oorlog, echt oorlog, met alle gruwelijkheden die daarbij horen. In Nederland. Je zou het bijna vergeten, ondanks de enorme hoeveelheid boeken en films over de Tweede Wereldoorlog. Maar die gaan vaak over de grote, latere veldslagen: Pearl Harbor, Stalingrad, D-day, of vooruit, Operatie Market Garden bij Arnhem. De Grebbeberg? Ook dat was, in de woorden van een getuige, echt ‘een hel’.

Neem dit verhaal uit De meidagen van 1940 van tekenaar/soldaat Jan Kramer, die vertelt over een cadet die op 12 mei 1940 op een stelling bij de Grebbeberg bij hem komt en vraagt of hij ook even de lichte mitrailleur mag bedienen. ‘Ik zeg, ga je gang als je die sloot maar onder vuur houdt, dus kreeg ik even rust, maar niet voor lang. Hij stond er even achter, toen er net voor hem een granaat insloeg waarvan een scherf zijn arm er afscheurde, hij stond te gillen als een gek, en keek verdwaasd naar zijn arm die er bij hing en waar het bloed uit spoot; hij werd heel snel achter de stelling gebracht en afgevoerd, nooit meer terug gezien.’

De meidagen van 1940 is een ‘collectief dagboek’. Het is een aaneenschakeling van fragmenten uit brieven, dagboeken, aankondigingen, krantenverslagen, interviews. De nadruk ligt op ‘gewone’ mensen: inwoners van steden waar de Duitsers doorheen trokken, soldaten, predikanten, onderwijzers, ambtenaren. Al zijn er ook citaten van gezagsdragers: een burgemeester, een lid van de Raad van State, een minister.

Er is ook een hartverscheurende laatste brief van de 22-jarige sergeant Chris Meijer, die op 12 mei voor een vuurpeloton in Doorn wordt gezet omdat hij zijn stelling heeft verlaten: ‘Lieve Ouders. Ik weet als dat mijn laatste uur geslagen is en dat ik voor goed van u beiden henen ga. Ik ben zwaar gewond want ik heb 16 uur onder zware artillerie beschieting gezeten. (…) Dag ouders gegroet en een hand en moeder een stevige zoen van haar zoon Chris. Dag ouders tot in den hemel, Chris. Mijn foto’s en ring krijg u toegestuurd. Dag je zoon Chris.’

Wrange details

Origineel is het idee voor dit boek niet. Luuc Kooijmans keek het af van de Duitse schrijver Walter Kempowski (1929-2007), die een monumentale, veelgeprezen reeks collectieve dagboeken samenstelde over de Tweede Wereldoorlog onder de titel Das Echolot (een echolood is een instrument dat gebruikt wordt om de diepte van water te bepalen). Het laatste deel van Kempowski’s levenswerk verscheen twee jaar geleden in vertaling als Zwanenzang.

Er is natuurlijk niks op tegen om een goed idee van een ander te lenen mits je dat goed uitvoert. En dat doet Kooijmans, een historicus die sinds 1985 werkt aan een indrukwekkend oeuvre over uiteenlopende onderwerpen. Net als bij Kempowski is er geen sprake van gemakzuchtig achter elkaar gekwakte citaten, maar van een listige compositie met spanningsopbouw.

Iedere lezer zal het verhaal van mei 1940 in grote lijnen kennen, maar de per dag geordende fragmenten brengen de geschiedenis wel heel dichtbij. De kennis die je als lezer hebt over wat volgen gaat, maakt sommige details extra wrang. Als een gepensioneerd schoolhoofd in Zwolle op 9 mei 1940 schrijft ‘Alles in bloei. Onze brem staat zo prachtig te bloeien. We zullen op vrijdag op de markt nog wat bloemetjes kopen’ dan weet je: dat gaat er niet van komen. Als een sergeant op 10 mei eerst nog eerst een sigaartje rookt, alvorens rustig munitie, schoppen en kookpotten in te laden, ‘want het is toch maar een oefening’, dan denk je: hoe zal het hem straks vergaan? En als schrijver Fred Batten vertelt over barricaden die op 12 mei in Den Haag worden opgeworpen tegen Duitse tanks, hoort hij collega-schrijver Menno ter Braak zeggen: ‘Dát is, geloof me, wat anders dan artikelen schrijven!’ Veel lezers weten dan waarschijnlijk dat Ter Braak enkele dagen later een einde zal maken aan zijn leven. Zijn afscheidsbriefje is verderop in het boek vinden.

Het gewone leven

Op 16 mei herneemt het gewone leven zich in Den Haag, zo is te lezen in een krantenbericht. Mensen gaan weer aan het werk, trams en bussen rijden weer, op enkele terrassen drinken Duitse officieren vredig een kopje koffie. Maar ja, hoe betrouwbaar is de krant dan nog? ‘We zullen in de toekomst evenmin iets aan de krant hebben als aan de radio en horen de berichten niet naar waarheid’, merkt een inwoner van Sittard op.

Net als Kempowski heeft Kooijmans een aantal hoofdpersonen gekozen die regelmatig terugkeren. Dat werkt goed omdat zijn boek met bijna vijfhonderd bladzijden betrekkelijk compact is. Zo lees je hoe Lou de Jong, de latere geschiedschrijver des koninkrijks, vlucht op een kustvaarder, hoe de dan veertienjarige Willem Oltmans van alle vliegtuigen die hij ziet het type en de vliegrichting noteert, en hoe oud-minister Otto van Lidt de Jeude na een lange reis met veel tussenstops vanuit Nederlands-Indië aankomt in Londen, waar hij zijn vermoedens bevestigd ziet dat het kabinet in ballingschap ‘slappe thee’ is.

Maar natuurlijk zijn het vooral de ooggetuigenverslagen van geweld die beklijven. Het bombardement op Rotterdam. De gevechten op de Grebbeberg. In de buurt van de Grebbeberg krijgt seiner-telefonist Wim Jagtenberg op 12 mei een kogel door zijn knie. Hij komt in een sloot met Duitse soldaten terecht.

‘Op een gegeven ogenblik kreeg een Duitser die net over mij heenstapte een kogel door zijn strot en viel over mij heen. Het bloed gulpte op het ritme van zijn hartslag uit de wond en doorweekte mijn kleren. Een andere Duitser ontstak zo in woede omdat zijn kameraad getroffen was dat hij mij doden wilde. Maar een kort bevel: „Nein, immer weiter”, deed hem van zijn voornemen afzien en doorlopen. Ik trok de gewonde Duitser naast mij met zijn rug tegen de slootkant. Voordat hij na enkele minuten zijn laatste adem uitblies, gaf hij mij eerst nog de hand.’



Luuc Kooijmans De meidagen van 1940. Een collectief dagboek. Alfabet, 488 blz. € 29,99 De meidagen van 1940. Een collectief dagboek. Alfabet, 488 blz. € 29,99 ●●●●●