VS geven Oekraïne 800 miljoen dollar aan extra wapenhulp

De Verenigde Staten sturen een pakket aan militaire hulp ter waarde van 800 miljoen dollar (zo’n 733 miljoen euro) naar Oekraïne te voorbereiding op een nieuw Russisch offensief in Oost-Oekraïne. Dat maakte de Amerikaanse president Joe Biden woensdag via een verklaring bekend, nadat hij getelefoneerd had met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Volgens het Amerikaanse persbureau AP ontvangen de Oekraïners voor het eerst Amerikaanse kanonnen.

Biden stuurt ook extra helikopters, munitie en pantserwagens. Daarnaast krijgen de Oekraïense militairen uitrustingen ter bescherming tegen chemische en nucleaire aanvallen. Het hulppakket is volgens de Amerikaanse president afgestemd op de bredere aanval in Oost-Oekraïne waarop Rusland zich volgens westerse inlichtingendiensten aan het voorbereiden is. Na een mislukt offensief gericht op Kiev concentreerde Moskou zich op een aanval op de Donbas-regio, waar door Rusland gesteunde spereatisten sinds 2014 vechten.

Sinds zijn aantreden vorig jaar heeft Biden nu ruim 3,2 miljard dollar aan Amerikaanse militaire hulp naar Oekraïne gestuurd. Daarvan is 2,5 miljard dollar verstrekt sinds Rusland op 24 februari het land binnenviel.

Een woordvoerder van het Pentagon zei tegen AP dat de lijst met wapenhulp gebasseerd is op gesprekken die gevoerd zijn met Oekraïners afgelopen dagen. Volgens hem hebben de Oekraïense militairen een training nodig om onder andere de nieuwe drones en de kanonnen te bedienen. Mogelijk gaan Amerikaanse militairen die in Europa gevestigd zijn die training geven.

