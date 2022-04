Draconische Poolse anti-abortuswet raakt nu Oekraïense oorlogsslachtoffers

Voor het Centraal Station in Warschau, op zo’n tien meter van de tent waar Oekraïense vluchtelingen worden ontvangen met soep en broodjes, parkeert dinsdagmiddag een berucht anti-abortusbusje. Beide zijkanten van de kleine vrachtwagen zijn beplakt met een gruwelijke afbeelding van een maanden oude, dode foetus die – al dan niet gephotoshopt – wordt omringt door een grauwe hoop afval. Er ontstaat al snel een oploopje van hulpverleners in oranje hesjes die het vehikel weg willen hebben bij de vluchtelingen, onder wie mogelijk zwangere slachtoffers van verkrachting door Russische soldaten. De politie arriveert vervolgens acht man sterk om het busje daartegen te beschermen.

In Polen verwelkomen niet alleen hulpvaardige vrijwilligers ontheemde Oekraïense vrouwen en kinderen. Aan de grens en bij opvanglocaties staan ook onmiddellijk anti-abortusactivisten voor hun neus. Met posters van gemaltraiteerde foetussen en flyers met teksten als „abortus is de genocide van de 21ste eeuw” en „abortus doodt meer Oekraïners en Russen dan de oorlog in Oekraïne”. De gemeente Warschau heeft eerder geprobeerd de busjes van Fundacja Pro – prawo do zycia (Stichting voor het recht op leven) uit het straatbeeld te weren, maar een rechter zette een streep door dat verbod.

Het altijd al verhitte abortusdebat in Polen is weer in alle hevigheid opgelaaid. Nu de berichten van seksueel geweld door Russische militairen in Oekraïne toenemen dringt zich de vraag op of vrouwen die door verkrachting zwanger raken en naar Polen vluchten daar wel een legale en veilige abortus kunnen krijgen. Tegelijkertijd staat in Warschau een abortusactiviste terecht die een slachtoffer van huiselijk geweld hielp aan pillen om haar zwangerschap te beëindigen. Precies de pillen waarmee ook Oekraïense vrouwen tot twaalf weken na hun verkrachting een miskraam zouden kunnen opwekken.

In principe is abortus na verkrachting in het zeer katholieke Polen legaal, ook na de aanscherping van de toch al draconische abortuswet in 2020. „Maar geen enkel slachtoffer van seksueel geweld stelt zichzelf bloot aan het Poolse systeem zonder opnieuw getraumatiseerd te worden”, zegt Kinga Jelinska. Zij en anderen van Abortion without Borders helpen vrouwen in Polen online abortuspillen te bestellen of, als het daarvoor te laat is, naar een ander land te reizen voor een klinische abortus. De Poolse hotline die vrouwen hiervoor kunnen bellen is sinds begin maart 82 keer ingeschakeld door iemand die Oekraïens sprak. „Of dat slachtoffers van verkrachting zijn, vragen wij niet. In tegenstelling tot de Poolse staat bemoeien wij ons niet met de redenen voor abortus”, benadrukt Jelinska.

Angst voor vervolging

Het probleem is volgens haar dat het hele systeem in Polen erop gericht is om abortus zo moeilijk mogelijk te maken. „Het is een gedrocht.” Wie verkracht is moet daar eerst aangifte van doen, zegt Jelinska, waarbij het de vraag is of het OM die misdaden begaan in het buitenland in behandeling neemt. „Op artsen hoeven de verkrachtingsslachtoffers ook niet te rekenen”, zegt ze. Al zeker twee Poolse vrouwen overleden het afgelopen half jaar aan complicaties van een zwangerschap die artsen weigerden te beëindigen, uit angst voor vervolging.

De beste hulp die verkrachte vrouwen op korte termijn kunnen krijgen is in Oekraïne zelf, waar abortus controversieel is, maar tot 12 weken legaal. Voor de oorlog reisden ook zwangeren uit Polen daarheen. „Het is nu vooral zaak om te zorgen dat er in Oekraïne voldoende morning-after- en abortuspillen zijn”, zegt Jelinska. „En dat de vrouwen die naar Polen gevlucht zijn, weten dat ze bij ngo’s terecht kunnen.” Het Poolse informatiemateriaal is daarom naar het Oekraïens vertaald. Maar juist op de plekken waar vluchtelingen terecht komen, verschijnt ook het busje met de foetusfoto’s.

