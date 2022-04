Alles hebben

Onlangs moest ik voor een operatieve ingreep naar het ziekenhuis, maar gelukkig sprak mijn supportsysteem me vooraf moed in. Beste vriend: „Bij mij werkte de verdoving indertijd niet, ik heb het uitgegild van ellende.” Oudoom Karel: „Ik gaf ’s avonds bloed over, de volgende dag waren mijn wangen blauwgrijs.”

Mijn broer: „Je kan dagen niet slapen van de pijn.”

De feestelijkste was mijn zus, die zei dat bij haar de verdoving ook misging en dat toen haar verstandskiezen verwijderd werden (want dat was waarvoor ik naar de polikliniek moest, twee stonden er op de slooplijst) het bijna een uur duwen, bikken en breken was. De onderste stukken werden er tenslotte uitgesneden.

„Je gaat zoveel pijn hebben”, zei ze opgewekt.

Met een niet heel actieve levenswens wandelde ik de polikliniek in. Na de verdovingen zette ik me schrap.

„Pom pom”, zei de kaakchirurg. Hij tikte wat, duwde en in minder dan een minuut was de bovenste eruit. Na wat gesjor gaf vijf minuten later ook de onderste mee. Op een schaaltje lagen twee kiezen, een soort ijshoorntjes, helemaal intact. De rest van de dag geen pijn, prima geslapen, nul zwelling, misschien een kleine post-partumdepressie omdat mijn kiezen helemaal niet hadden tegengestribbeld toen ze mijn lichaam verlieten, alsof die 39 jaar samen niets hadden betekend. Ik vroeg me ook af waarom mijn zus me van tevoren zo bang had gemaakt. Was het sadisme? Zelfglorificatie?

Toen ik haar wilde appen, kreeg ik op mijn telefoon een herinnering. ‘Sterfdag oma Deckwitz’ stond er. Ach, mijn lieve warme Pools-Duitse grootmoeder van vaders kant. Een en al glimlach, diehard katholiek. Ik ging vaak met haar en mijn zus naar de kerk, staarde naar al die kaarsverlichte heiligen. In hun slanke jonge mensenhanden hadden ze de werktuigen waaraan zij hun martelaarsschap dankten: bijlen, zwaarden, messen. Op schaaltjes werden uitgelepelde ogen en afgesneden borsten getoond (vreemd eigenlijk dat een katholieke kerk geen leeftijdsgrens heeft). Allemaal mensen wier gebroken lichamen een bewijs waren van hun superioriteit.

Ik dacht aan elke keer dat mijn zus een snijwondje heeft. Hele fotoreportages stuurt ze door, hoe diep en ontstoken de boel wel niet is, maar dat ze geen kick geeft. In haar zit, zoals bij wel meer mensen, nog steeds het oude idee dat lichamelijk lijden loutert en verheft.

Toen ik haar vertelde dat ik amper last had van de ingreep zei ze teleurgesteld dat ze dat heel fijn vond voor mij.

Toen ik een uur later begon te hoesten, koortsstuipen kreeg en vervolgens positief testte op corona, zei ze tevreden dat je ook niet álles kan hebben.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.