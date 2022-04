Afghaanse mensenrechten zijn ook universeel

In de sportschool valt mijn blik op een van de televisies aan de muur. Er is een reclamefilmpje van Save the Children op te zien. Het filmpje is opgenomen in Afghanistan. Een meisje met grote donkere ogen staart indringend in de camera. Ze heet Ara en is achttien maanden oud. Haar armpjes worden opgemeten om datgene dat in een oogopslag al evident is te bevestigen; ze is ernstig ondervoed. Ik kan met moeite naar dit soort beelden kijken. Als Afghaanse-Nederlander ben ik me er altijd van bewust geweest hoe anders mijn leven eruit had kunnen zien als mijn ouders niet gevlucht waren. Ik zie mezelf in Ara.

Khatera Shagasi is politicoloog, mensenrechtenactivist en medeoprichter van de Afghaans-Nederlandse activistische beweging Azadi.

Het is een pijnlijk besef dat dit meisje slechts een individu is in de humanitaire crisis die zich op dit moment afspeelt in Afghanistan. Meer dan de helft van de bijna veertig miljoen Afghanen leeft in armoede. De VN voorspelt dat dit aantal zal toenemen en dat 97 procent van de Afghaanse bevolking onder de armoedegrens zal leven – bijna iedereen dus.

Nieren verkopen

Intussen heeft de wanhoop veel Afghanen tot het uiterste gedreven. Mensen verkopen hun nieren om zichzelf en hun familie van eten te kunnen voorzien. Nog pijnlijker zijn de berichten over meisjes die worden verkocht aan volwassen mannen, voor een paar honderd dollars.

Terwijl het beeld van peuter Ara de rest van de avond door mijn hoofd blijft spoken, vraag ik me af wat voor een toekomst haar te wachten staat als ze de humanitaire ramp overleeft en haar leven wordt gered. De Taliban staan niet bekend om hun zuivere trackrecord wat betreft mensenrechten, en vrouwenrechten in het bijzonder. Onder het bewind van de Taliban had Afghanistan in de jaren 90 de strengste gendersegregratie van de wereld. Al sinds de vredesonderhandelingen met de Verenigde Staten in 2018 proberen de Taliban dit beeld te verdoezelen. Afghanen over de hele wereld prikten door de loze beloftes van hun propaganda heen en waarschuwden voor de gevolgen van het onderhandelen met en legitimeren van een terroristische groep als de Taliban.

Een ‘nieuwe Taliban’ was een act die deze fundamentalistische moslimbeweging niet lang heeft kunnen volhouden

Wij hadden helaas gelijk. Een ‘nieuwe Taliban’ was een act die deze fundamentalistische moslimbeweging niet lang heeft kunnen volhouden. Zo beloofden ze ‘amnestie’ te verlenen aan voormalige ambtenaren en militairen, maar inmiddels zijn honderden mensen verdwenen – enkelen zijn vermoord, zo is bekend. Ondanks toezeggingen om de vrije pers te respecteren zijn grote omroepen als de BBC inmiddels verboden in het land. Regelmatig komen er berichten van mishandeling van journalisten naar buiten.

Het meest schrijnende voorbeeld van mensenrechtenschendingen is het recente besluit om middelbare scholen voor meisjes, ondanks eerdere beloften om deze te openen, gesloten te houden. Afghanistan is nu het enige land ter wereld waar meisjes het recht op educatie is ontnomen. Miljoenen meisjes kunnen niet meer dromen van een toekomst waarin zij kunnen studeren en werken.

Hoewel de Taliban blijven zeggen dat uiteindelijk de scholen weer open zullen gaan, is er niets veranderd in hun ideologie. Dat is de realiteit. De groep hangt hetzelfde gedachtegoed aan als in 2001 – het Westen verklaarde na 9/11 de oorlog tegen dit gedachtegoed. De gevolgen van de oorlog verdwijnen niet op het moment dat internationale troepen het land verlaten. Het leven van kinderen als Ara, als ze al gered worden van de hongerdood, zal worden getekend door de sporen van de strategische fouten en besluiten van anderen.

Er is niet alleen acute hulp nodig om mensenlevens te redden, ook de menselijkheid van Afghanen is in gevaar. De situatie in Afghanistan is een test voor eenieder die geeft om mensenrechten. Het kan niet zo zijn dat de handdoek in de ring wordt gegooid op het moment dat mensenrechtenschendingen langdurig plaatsvinden of wanneer ze plaatsvinden in een land dat zogenaamd ver van ons afstaat.

Toch is de aandacht voor Afghanistan in Europa naar de achtergrond verdwenen, helemaal nu er een nieuwe oorlog op het eigen continent gaande is. Urgente ontwikkelingen, zoals het besluit om de meisjesscholen dicht te houden, halen nauwelijks de headlines.

Mooie woorden

Terwijl mensen hier een leegstaande kamer aanbieden om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, wachten honderden Afghanen die het recht hebben geëvacueerd te worden naar Nederland nog steeds onder kritieke omstandigheden in eigen land hun lot af. Dat terwijl veel landen, ook Nederland, de afgelopen twintig jaar met mooie woorden en verwijzingen naar het universele karakter van mensenrechten en het belang van vrouwenemancipatie hun langdurige aanwezigheid in Afghanistan hebben geprobeerd te legitimeren. De duizenden gesneuvelde soldaten en burgerslachtoffers, aangeduid als bijkomende schade, zouden het noodzakelijke offer zijn geweest om het grotere goed te bereiken. Maar daar blijkt twintig jaar later niks van terecht gekomen.

Ondanks de geografische ligging, staat Afghanistan dus allesbehalve ver van ons. Vooral de landen die het mensenrechtennarratief hebben gepusht, hebben de plicht om zorg te dragen voor de repercussies die het Afghaanse volk nu ondergaat.

Zorgdragen kan door het steunen van activisten en grassrootsbewegingen in Afghanistan, het doneren aan betrouwbare organisaties en individuen die noodhulp verlenen. Maar ook door het zo snel mogelijk evacueren van Afghanen die daar recht op hebben, het gelijkwaardig behandelen van vluchtelingen, en het blijven zoeken naar een diplomatieke oplossing waarbij mensenrechten een rode draad vormen. Mensenrechten van Afghanen zijn niet minder universeel dan die van Europeanen. Afghanistan verdient dezelfde solidariteit als de onschuldige burgers in Oekraïne of waar dan ook. En Ara verdient die solidariteit ook.