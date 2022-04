12 jaar cel voor man die oorlogsmisdrijven pleegde in Afghanistan

Een 76-jarige man die in 2001 uit Afghanistan vluchtte naar Nederland moet 12 jaar de cel in voor oorlogsmisdrijven die hij in zijn thuisland heeft gepleegd. Dat heeft de rechtbank in Den Haag donderdag bepaald. Hij werkte tussen 1983 en 1987 in de Pul-e-Charkhi gevangenis in Kabul, waar destijds vele tegenstanders van het de Sovjet-Unie gesteunde regime onder slechte omstandigheden als politieke gevangenen waren opgesloten.

Volgens de uitspraak bewaakte de man zeker achttien, maar mogelijk tientallen of honderden politieke gevangenen. Zij waren vaak in afwachting van hun berechting, die jarenlang op zich liet wachten. Gedurende deze periode verkeerden zij in een uitzichtloze situatie. De rechtbank verwijt de man vanuit zijn leidinggevende positie „een bepalende rol” te hebben gehad in de situatie in de gevangenis. Hij liet na om deze situatie voor de gevangenen te verbeteren. Ook was de man betrokken bij ernstige misstanden, zo heeft hij de gevangenen „wreed en onterend” behandeld en „willekeurig van hun vrijheid beroofd”.

De man kon in Nederland worden vervolgd, omdat hij zich na zijn komst naar Nederland onder een andere naam vestigde in Kerkrade en inmiddels Nederlander is geworden.