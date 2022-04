Zweden wil bij NAVO, ook Finland beraadt zich op lidmaatschap

De Zweedse regering is van plan om eind juni formeel lidmaatschap van de NAVO aan te vragen tijdens een bijeenkomst van de alliantie in Madrid. Ook Finland beraadt zich over lidmaatschap van de NAVO. Dat hebben de Zweedse premier Magdalena Andersson en haar Finse collega Sanna Marin woensdagmiddag bekendgemaakt op een persconferentie.

Andersson en Marin zijn woensdag bijeengekomen om over samenwerking op het gebied van de veiligheid van Zweden en Finland te spreken. Beide landen hebben momenteel een neutrale status. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is het standpunt van de regeringen over neutraliteit echter veranderd.

De Finse premier stelt dat haar land alleen internationale veiligheidsgaranties kan krijgen binnen de NAVO. Het Finse parlement zal volgende week over het voornemen debatteren, aldus Marin. Ze denkt dat het besluit binnen enkele weken kan worden genomen. Ook waarschuwt ze dat Rusland tijdens het evaluatieproces met een reactie kan komen. Andersson benadrukt dat snel maar zorgvuldig moet worden afgewogen wat het beste is voor de veiligheid van haar land.