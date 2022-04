Zelfs een oorwurm werd leuk dankzij natuurjournalist Monica Wesseling (1958-2022)

De allereerste freelance natuurjournalist van Nederland. Dat was de eretitel die Monica Wesseling had onder collega’s, en ze droeg hem met verve. Ze publiceerde talloze artikelen in dagblad Trouw, en schreef daarnaast veelvuldig reportages en wandelroutes voor tijdschriften als Roots, Vogels, Vogel Magazine en Puur Natuur, het ledenblad van Natuurmonumenten. Haar boeken hadden titels als Buitenbenen, Waarom krijgt een specht geen koppijn? en Kan een regenworm ook verzuipen? In december kwam haar kwartetspel ‘Vier de vogels!’ uit, waarover ze bij radioprogramma Spijkers met Koppen bevlogen vertelde. Krap een maand later werd Wesseling getroffen door een darminfarct. Buikgriep, dacht ze aanvankelijk. Maar eenmaal in het ziekenhuis bleek het te laat. Op 13 januari 2022, één dag na haar 64ste verjaardag, overleed ze.

Monica groeide op als vierde in een gezin van zes, met vier zussen en een broer. Zus Marjan: „We woonden in de middle of nowhere, bij Udenhout, op drie kilometer van het dichtstbijzijnde huis. Elke dag vijftien kilometer fietsen naar school en weer terug – het buiten zijn zat er al vroeg in.” Na de middelbare school ging Monica naar de Hogere Tuinbouwschool in Utrecht. „Ze was een vreemde eend in de bijt tussen alle boerenzonen, en niemand snapte waarom ze die keuze maakte. Maar ze slaagde cum laude.” In plaats van een tuinbouwcarrière besloot ze voor de journalistiek te kiezen. Marjan: „Dat Monica ging schrijven was niet gek. Taalgevoel zat er bij ons thuis goed in, we lazen allemaal ontzettend veel.” Bij het Leidsch Dagblad specialiseerde ze zich al gauw in berichten over de natuur, en eind jaren negentig begon ze volledig voor zichzelf.

Monica Wesseling tijdens haar eerste communie in 1964 Foto privécollectie

„Ze was een van de besten in haar vak”, zegt Paul Böhre, redacteur van Roots en Vogel Magazine. Hij kende Wesseling sinds de jaren tachtig, toen hij werkzaam was bij natuurorganisatie IVN. „Ze leek in eerste instantie een einzelgänger, maar ze was heel erg op mensen gesteld. Als ze op reportage was geweest in Limburg of Groningen, dan belde ze op de terugweg vaak om bij te kletsen. Met haar veldtelefoon, zoals ze dan zei.”

Zus Marjan: „Ze was zo vaak ze kon buiten. Fietsen, wandelen… Ook in de vakanties. We zijn samen eens op fietsvakantie naar de Mont Ventoux geweest, met z’n tweeën in een tentje.”

Rond haar 35ste werd Wesseling op een persreis voor Roots – dat destijds Grasduinen heette – getroffen door een hersenbloeding. Marjan: „Ze was kraanvogels kijken in Oost-Duitsland toen ze in het veld opeens in elkaar zakte.” In het ziekenhuis bleek dat ze uitvalverschijnselen in de linkerhelft van haar lichaam had. „Lopen werd heel moeilijk. Ze moest het helemaal opnieuw leren.” Enkele jaren later ontstond op de plek van de hersenbloeding een tumor, gepaard gaand met epileptische aanvallen. „Haar gezondheid was problematisch. Maar ze was vastberaden, en blééf doorgaan.” Paul Böhre: „Je hoorde haar nooit klagen. In september 2019 was ze mee op een vogelweekend op Texel, en het waaide zo hard dat ze letterlijk omver werd geblazen – ze had een tenger, fragiel postuur. Maar ze bleef positie ”

Ook in haar werk was ze vasthoudend, voegt hij toe, op het koppige af: „Ze kon artikel-ideeën blijven aandragen tot je er moe van werd. Maar het waren wel góéde ideeën. Ze was zo bevlogen, kon enorm genieten van kleine dingen, van dieren en planten waar de meeste mensen zo overheen kijken. En dat enthousiasme bracht ze over in haar artikelen. Zelfs van een oorwurm wist ze iets superleuks te maken.”

Marjan: „Soms kon Monica doorslaan in fanatisme. Ze was heel betrokken bij klimaat- en milieuonderwerpen, ze had geen auto en at al vegetarisch sinds de Tuinbouwschool. Juist omdat ze zelf zo sober en bewust leefde, vond ze het lastig als anderen dat níet deden. Maar het leidde niet alleen tot drammen, er kwamen ook mooie initiatieven uit voort. Zo had ze met buurtgenoten in Leiden een initiatief gestart om elke zaterdag ochtend afval te rapen: de Raapstelen.”

Ook buiten de buurt had Monica een actief netwerk. Marjan: „Ze ging graag naar klassieke concerten of thee drinken met vriendinnen. En ze was ontzettend loyaal en attent: heel trouw met handgeschreven kaartjes en verjaardagen. Ze probeerde altijd iedereen op maat een persoonlijk cadeautje te geven.”

Tegelijkertijd kon ze heel goed alleen zijn. „Haar avondritueel blonk uit in regelmaat: elke dag om 17.00 uur in bad, daarna een glaasje wijn en op tijd naar bed.” Ze was een slechte slaper, vaak al om 04.00 uur wakker. „Maar haar huis was haar rustpunt. Heel schoon en leeg – er stonden vooral boeken, en geraamtes van dieren die ze zelf had gevonden. Levende huisdieren had Monica niet: een kat zou maar vogels wegjagen uit de tuin.”

Hoewel ze van alle dieren hield, hadden vogels een speciaal plekje in haar hart. Zelfs in de week van haar overlijden verscheen in Trouw nog een artikel van haar hand, over vogels in de kunst. Marjan: „Ze is in het harnas gestorven.”