Zeker 259 doden door overstromingen aan Zuid-Afrikaanse oostkust

Bij overstromingen aan de oostkust van Zuid-Afrika zijn deze week zeker 259 mensen om het leven gekomen. Dat zeggen vertegenwoordigers van de regionale autoriteiten woensdag tegen persbureaus AFP en Reuters. In Durban en omgeving, het zwaarst getroffen gebied, zou de afgelopen dagen een recordhoeveelheid neerslag zijn gevallen. De gevolgen zijn ingrijpend: tientallen mensen worden nog vermist, bruggen en wegen zijn verwoest en duizenden woningen liggen in puin.

In 48 uur tijd viel er plaatselijk ruim 450 millimeter regen, zegt een woordvoerder van het nationale weerinstituut tegen AFP. Dat is grofweg de helft van de hoeveelheid neerslag die Nederland gemiddeld in een heel jaar te verwerken krijgt. Door het noodweer staan wegen onder water en is er tijdelijk geen scheepvaartverkeer mogelijk van en naar de haven van Durban, een van de drukste van Afrika. Aardverschuivingen hebben gigantische gaten geslagen in het wegdek, lokaal is de elektriciteit uitgevallen en op sommige plekken hebben mensen geen toegang tot schoon drinkwater.

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa bezocht de getroffen regio woensdag en sprak van „een enorme ramp”. Hij dacht dat „alleen andere landen zoals Mozambique” worden getroffen door dergelijke gebeurtenissen, maar werd in plaats daarvan geconfronteerd met „een van de grootste incidenten die we ooit hebben meegemaakt”.

De zuidoostkust van Afrika is volgens wetenschappers door zijn ligging kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. De noordelijke buur van Zuid-Afrika, Mozambique, is het afgelopen decennium meermaals getroffen door dodelijke overstromingen. Vorige maand nog zijn daar door noodweer ruim vijftig mensen om het leven gekomen.