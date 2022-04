Wat doen we met Poetin?

Wat kan een Amerikaanse president zich verbaal permitteren, even afgezien van Donald Trump die dacht zich álles te kunnen permitteren?

Tot tweemaal toe heeft president Biden Poetin nu een oorlogsmisdadiger genoemd. Was dat wel zo verstandig, twijfelde ik na de eerste keer. Maakte hij Poetin hiermee niet nóg kwaaier? Maar na de tweede keer, als reactie op het bloedbad in Boetsja, kon ik Bidens kwalificatie wel waarderen. Genoeg was genoeg.

Andere voorbeelden. President George W. Bush zei na 9/11 over Osama bin Laden: „Je had vroeger in het Wilde Westen een aanplakbiljet: ‘Wanted: Dead or Alive’.” Zo’n biljet, bestemd voor de opsporing van criminelen, zou ook geschikt zijn voor de opsporing van Bin Laden, vond de president. Vijf jaar later, in 2006, gaf hij toe dat hij zich weinig subtiel had uitgedrukt: „Stoere taal die de verkeerde signalen afgeeft.”

Hij vond ook dat hij in juli 2003 beter niet had kunnen zeggen: „Kom maar op (Bring ’em on)”, daarmee Irakese opstandelingen uitdagend om Amerikaanse troepen in Irak aan te vallen. Terugkijkend zei hij: „Ik weet niet of je het berouw kunt noemen, maar het is zeker een les dat je als president bewust moet zijn van wat je soms zegt.”

President Obama heeft eens over Poetin gezegd: „Hij heeft het slungelachtige van een verveeld kind achterin de klas.” Fiona Hill, adviseur van Bush, Obama én Trump, zei onlangs dat ze huiverde toen ze dat Obama hoorde zeggen. En ook toen hij naar aanleiding van de annexatie van de Krim Rusland „een regionale macht” noemde die zijn buren bedreigde niet „uit kracht, maar uit zwakte”. Hill: „We zeiden openlijk tegen Obama: ‘Kleineer hem niet, hij is gauw beledigd’.”

Als dat klopt moet Poetin zo ongeveer als een van zijn vele landmijnen ontploft zijn toen Biden hem voor oorlogsmisdadiger uitschold. Dat komt nooit meer goed tussen die twee. Biden mag deze ondubbelzinnige belediging niet terugnemen als hij een geloofwaardige president wil blijven. Wanneer de Russen straks genoegen nemen met een of andere vorm van vrede in Oekraïne, kan Biden bezwaarlijk zeggen: „Vladimir leek even een oorlogsmisdadiger, maar hij is bij nader inzien reuze meegevallen.”

Eens een oorlogsmisdadiger, altijd een oorlogsmisdadiger. Het is goed om dat vast te stellen, omdat ik nu al de slappe knieën in het Westen voorzie zodra die vrede er is. Meteen zal de cruciale vraag rijzen: wat doen we met Poetin?

Nemen we hem weer in genade aan en gaan we als vanouds met hem de zoete broodjes bakken waarvan we altijd zo gretig hebben gegeten? Rollen we, alsof er niets gebeurd is, de rode loper voor hem uit als hij op staatsbezoek komt? Kunnen we weer een genoeglijk pilsje met hem drinken? Néé, zullen velen nu roepen, maar zijn ze straks ook zo standvastig?

Ik kan de argumenten dromen waarmee de realo’s de fundi’s om de oren zullen slaan: we moeten samen dóór, we mogen niet in onze woede stikken, één Versailles is genoeg, Poetin zal zijn lesje geleerd hebben, we kunnen de Russen niet voorschrijven welke leider ze moeten nemen, enzovoort, and so on, etcétera, und so weiter, et ainsi de suite, e così via…

Oostenrijk was in 2014 het eerste westerse land dat Poetin weer ontving na de Russische annexatie van de Krim in datzelfde jaar. Slecht voorbeeld doet slecht volgen.