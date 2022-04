Vooral veel woede en kwelling in deze eenkleurige ‘Judas’

Waar begint een verhaal? Kaiafas wil van Judas weten waar „de man uit Galilea” is en wat hij doet, sinds hij in de stad is. Begint het verhaal van Judas’ verraad op het moment dat hij zijn toevlucht zoekt bij Kaiafas? Begint het al eerder, als Judas het lichaam van zijn dode zoon kwijtraakt? Of daarvoor: als hij verliefd wordt op Maria Magdalena?

Nee, een verhaal begint bij het einde. Zonder einde heeft een verhaal geen betekenis, en wie het einde verandert, verandert alles. In Judas brengt regisseur Robert Icke het verhaal van Judas als Jezus’ „meest naaste volgeling”: de man die zijn naam besmuikt als opoffering, verraad als liefdesdaad.

Een intrigerend uitgangspunt, dat helaas ten onder gaat aan bloedeloze ernst. Scenograaf Hildegard Bechtler ontwierp een bedompte schuilkelder met roestige leidingen en laag plafond. Een exemplarisch toneelbeeld: er is nauwelijks ruimte voor licht en lucht in deze Judas-vertelling.

In die bedompte arena schuilen Jezus en zijn volgelingen: via een intercomsysteem wordt de deur alleen geopend als het juiste codewoord klinkt. Zo zijn er meer hedendaagse referenties, wellicht bedoeld om de tijdloosheid van de thematiek te onderstrepen, maar vooral blijft Icke hiermee in het veilige midden. Hij staat nochtans bekend om zijn radicale theaterhertalingen: Oedipus bewerkte hij als politiek-actueel noodlotsdrama in moderne verkiezingstijd, Aischylos’ Oresteia situeerde hij in een hedendaagse rechtbank.

Ditmaal lijkt Icke niet goed te weten wat hij met bepaalde elementen uit het verhaal aan moet. Neem het laatste avondmaal: Icke werpt hier geen enkel nieuw licht op het bekende tafereel, het is een plichtmatige, voorspelbare scène waarin Jezus onder meer zijn verraad aankondigt, en het driemaal ontkennen van zijn bestaan door Petrus voorspelt.

Opgefokt geschreeuw

De voorstelling is opgebouwd uit reconstructies: Judas die informatie over Jezus en zijn volgelingen doorspeelt aan Kaiafas, en die later weer over dat verraad vertelt aan zijn vrouw Sarah. Hans Kesting speelt de titelrol vooral boos en gekweld. Het mooist zijn de momenten waarop voorbij de woede ook zijn onmacht voelbaar wordt, bijvoorbeeld in de ontmoetingen met Jezus (mooi ongrijpbaar vertolkt door Jesse Mensah: afwisselend mystiek en menselijk, ruimdenkend en stug).

Maar veel andere acteurs krijgen weinig meer te spelen dan woede, wat vaak resulteert in opgefokt heen en weer geschreeuw. Fijne acteurs als Minne Koole, Maria Kraakman en Achraf Koutet spelen nauwelijks uitgewerkte personages. En ook een prominentere rol als Kaiafas blijft per saldo aan de oppervlakte. Hugo Koolschijn boogt op zijn fenomenale dictie en duistere blik, maar is in wezen niet meer dan een ‘Sprechhund’, iemand die vooral wordt opgevoerd om een ander – Judas – te laten vertellen. Ontwikkelen doet Kaiafas niet, en hun onderlinge vertrouwensstrijd blijft al te vlak.

Mooie momenten

Hier en daar zijn er ook mooie momenten. Bijvoorbeeld als Maria (Ilke Paddenburg) de dertig zilverstukken aan Judas teruggeeft, en hun relatie daarmee met terugwerkende kracht alsnog over liefde gaat (het einde bepaalt de betekenis). Ook de pijn van Judas en Sarah (een prachtige Chris Nietveld) komt stevig binnen: het besef dat Sarah een leugen van Judas over hun overleden zoon, in stand houdt zodat ze zelf vorm kan blijven geven aan haar verdriet, gaat door merg en been. In hun slotscène echoën George en Martha uit Edward Albees Who’s Afraid of Virginia Woolf, het iconische theaterechtpaar dat óók door een zelf opgeworpen leugen met elkaar verbonden blijft: een noodzakelijk, maar onhoudbaar zelfbedrog.

Judas stelt tegenover de beperkingen van het woord (woorden kunnen waar zijn of gelogen) de potentiele kracht van verhalen (die aan leugen of waarheid ontstijgen, en daarmee groots én gevaarlijk kunnen zijn). „Woorden zijn zwak, maar een verhaal is een ervaring”, zegt Jezus. „Het draagt iets levends in zich.”

Toneel Judas door Internationaal Theater Amsterdam, regie: Robert Icke. Gezien: 10/4, ITA. Aldaar t/m 23/4. Inl: ita.nl ●●●●●