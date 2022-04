Verdachte van doden broers in Zwolse McDonald’s blijft langer vast

De McDonald’s in Zwolle verkoopt sinds maandag weer frites en hamburgers. Het fastfoodrestaurant aan de Floresstraat was anderhalve week dicht nadat er op 30 maart twee Turks-Nederlandse broers van dichtbij werden doodgeschoten. In het restaurant zaten op dat moment zo’n honderd mensen, onder wie een groep kinderen die net klaar was met een schoolvoetbaltoernooi.

Enkele uren na de schietpartij liep Veysel Ü, een 32-jarige man uit Rozendaal zelf een politiebureau binnen om zich aan te geven. Deze woensdag hoorde hij dat hij nog zeker 90 dagen vast blijft zitten. Er is sprake van een geschokte rechtsorde, vrijlating zou leiden tot te grote maatschappelijke onrust, oordeelde de rechter. De consternatie in het restaurant was enorm, alle bezoekers stoven in paniek het gebouw uit.

Wat weten we tot nu toe van deze zaak?

Op basis van de verklaring van de verdachte, gaat de politie ervan uit dat het om een „gerichte actie” ging. De slachtoffers zijn de broers Hüseyin (62) en Ali Torunlar (57). Over de voortgang van het politieonderzoek genaamd ‘Tanzania’, uitgevoerd door het Team Grootschalige Opsporing, kan het OM niets zeggen. Dat loopt nog „volop”, zegt een woordvoerder. De verdachte zit ‘in beperking’ en mag geen contact hebben met de buitenwereld.

Ondernemer uit Rozendaal

Over de toedracht is volop gespeculeerd, harde feiten ontbreken ook twee weken na de aanslag grotendeels. Vast staat alleen dat de verdachte Veysel Ü. in Velp een bedrijf heeft dat mediterrane levensmiddelen importeert. Hij bewoonde met zijn gezin een villa in het welgestelde Rozendaal – ook bij Arnhem. Dat enorme pand van 1,2 miljoen euro deed hij in februari in de verkoop. Waarom is niet bekend.

De naam van het bedrijf van Ü. komt voor in een rechtszaak van 9 maart dit jaar. Ü.’s importbedrijf kocht een grote hoeveelheid mondkapjes in van een textielbedrijf uit Turkije. Over de levering van de mondmaskers wisselde hij en dat bedrijf heel veel Whatsappberichten uit, zo staat in het rechtbankvonnis te lezen.

Daaruit bleek dat Ü. de betalingsafspraken niet kon of wilde nakomen, toen hij de mondkapjes eenmaal had. De rechtbank veroordeelde Veysel Ü. tot een betaling aan het textielbedrijf van zo’n 186.674 euro.

Turkse achtergrond

Zowel de verdachte als de broers hebben een Turkse achtergrond. Ü. was lid van een Arnhemse ondernemersvereniging, opgericht door zijn vader. Hüseyin bezocht er wel eens bijeenkomsten.

Duidelijk is dat één van de broers, Hüseyin, geliefd was in Zwolle en Deventer. Hij had een shoarmazaak in Zwolle en was actief als scheidsrechter, sponsor en organisator van toernooien bij de Zwolse voetbalclub waar een kind van hem speelde. Ook werkte hij als journalist voor Inter Ajans, een nieuwswebsite voor Turkse Nederlanders, in het Turks. Zo schreef hij over evenementen op het Turkse consulaat.

„Be Quick’28 verliest met Hüseyin een gewaardeerd clublid”, en een „prettige metgezel voor ouders met voetballende kinderen in het team”, staat in een in memoriam op de site van de Zwolse voetbalclub te lezen. De club wil verder niets kwijt. „Vanaf dat het gebeurd is hebben we afgesproken dat we niets met de media delen, uit respect naar de familie”, zegt de voorzitter van de club. „Wij als club, en ook andere organisaties, hebben dat afgesproken. Niet alles hoeft op straat.”

‘Integer persoon’

Volgens Ahmet Kaya, raadslid voor DENK in Deventer, was Hüseyin vaak te zien als er wat te doen was binnen in de Turkse gemeenschap in Deventer. „De gemeenschap hier kent hem als een integer persoon. Iemand die altijd voor je klaarstond. Bij elke festiviteit of braderie was hij aanwezig, dan kwam hij mooie foto’s maken.” Het verlies van Hüseyin raakt naast zijn familie „de hele gemeenschap”.

Over de andere broer, Ali, is minder bekend. „Ik ken hem helemaal niet”, zegt Kaya van DENK. Nog op de dag van de moord meldde RTV Oost dat Ali contacten zou hebben in het criminele circuit. Zijn oudere broer Hüseyin zou „meegesleept” zijn in dat verhaal. Later plaatste het medium een rectificatie voor een deel van dat verhaal. Het bracht Ali in verband met een in Nederland tot levenslang veroordeelde Turks-Koerdische man. Dat bleek onvoldoende onderbouwd.