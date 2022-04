Tweede Kamer wil wel inspraak, maar ziet dit referendum niet zitten

In 2015 werd het raadgevend referendum ingevoerd, in 2018 weer afgeschaft. Woensdag debatteerde de Tweede Kamer alweer over de invoering van een zwáárder instrument: het bindend referendum.

Al decennia is het referendum in al zijn vormen onderwerp van debat in de Eerste en Tweede Kamer. De volksvertegenwoordigers komen er maar niet uit. Ze pleiten voor meer inspraakmogelijkheden voor de burger. Maar als puntje bij paaltje komt toch niet. Of niet op de manier zoals die wordt voorgesteld.

Dat gold woensdag vooral voor VVD, CDA en SGP. Het initiatiefwetsvoorstel van de SP moet het burgers mogelijk maken om, bij voldoende handtekeningen, reeds aangenomen wetsvoorstellen alsnog te verwerpen. Volgens Mark Strolenberg (VVD) is dat niet de oplossing om de kloof tussen de burger en de politiek te overbruggen. „Wij moeten de problemen oplossen en die taak niet op de burger afschuiven.” Hij pleitte voor het bekender maken van de inspraak-instrumenten die er al zijn, zoals internetconsultaties waarbij burgers via internet suggesties kunnen doen over wetsvoorstellen.

Ook Inge van Dijk (CDA) erkende ‘de kloof’, maar noemde het correctief referendum „een handrem”. „Daarmee zet je de trein stil, maar wijzig je niet de koers.” Ze pleitte voor burgerberaden, waarin burgers samen zoeken naar oplossingen voor politieke problemen en vervolgens met aanbevelingen komen.

In de vorige kabinetsperiode is het wetsvoorstel voor het bindend referendum al door beide Kamers goedgekeurd. Aangezien het om een grondwetswijziging gaat, moet er twee keer over worden gestemd in beide Kamers. Bovendien is er in de ‘tweede lezing’ een tweederde-meerderheid nodig. Vóór dit debat was al bekend dat VVD, CDA, SGP en waarschijnlijk DENK tegen de invoering van het referendum zijn. Dat zouden al 54 tegenstemmen zijn, te veel om de wet erdoor te krijgen.

Hoewel DENK woensdag niet bij het debat aanwezig was, werd al snel duidelijk dat ook wanneer DENK toch vóór zou zijn, het heel onzeker is of de wetswijziging er in de huidige vorm komt. Vooral Forum voor Democratie (FVD) en PVV ageerden fel tegen het wetsvoorstel dat er nu ligt. Het mocht duidelijk zijn dat de partijen vóór een referendum zijn. Martin Bosma (PVV) zei dat hij zijn begrafenispak droeg bij de afschaffing van het raadgevend referendum. „Maar,” zei Thierry Baudet (FVD), „dit referendum is een fopspeen.”

Hij doelde op de hoge ‘uitkomstdrempel’ voor het referendum, een voorwaarde van de CU om de initiatiefwet in de eerste lezing te steunen. Volgens dit amendement moet voor een geldige uitslag de meerderheid die tegen stemt, ten minste gelijk zijn aan een meerderheid (de helft plus één) van het aantal bij de laatste Kamerverkiezingen uitgebrachte stemmen. Baudet: „Die uitkomstdrempel is een castratie van het referendum. Het is een judasstreek.”

Joost Sneller (D66) vroeg aan Stieneke van der Graaf (CU) of haar partij bereid was de uitkomstdrempel te verlagen. Die gaf eerst geen concreet antwoord, maar toen Sneller het nog eens vroeg zei ze dat de CU er „niet onwelwillend’ tegenover staat. „Maar wij blijven het heel belangrijk vinden dat minderheden gehoord worden en daarvoor moet de uitkomstdrempel hoog genoeg zijn.”

Van der Graaf denkt dat het te doen is, zo’n hoge drempel, met „opkomstbevorderende maatregelen”. „Bijvoorbeeld door een referendum te houden als mensen toch al naar de stembus moeten.”

Tijdens het debat passeerden dezelfde termen de revue: afgehaakt Nederland, de kloof, het vertrouwen in de politiek, de diplomademocratie. De Kamerleden uitten hun zorgen daarover, maar een gezamenlijke oplossing lijkt nog niet dichtbij.

Komende dinsdag wordt gestemd over het wetsvoorstel.

Correctie (13 april 2022): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Renske Leijten initiatiefnemer van het wetsvoorstel is. Dat was partijgenoot en voormalig Kamerlid Ronald van Raak. Dit is aangepast.