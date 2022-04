Toen Zelensky nog acteur was speelde hij West Wing na

Kalm en woedend pakt de Oekraïense president twee uzi’s en maait het hele parlement neer. Deze actiescène à la Scarface ging na de Russische inval snel de wereld over. De oorlog maakte van president Volodymyr Zelensky in één klap een wereldster, die moedig standhoudt tegen de duistere krachten, en het was geestig om de held zo te keer te zien gaan tegen zijn eigen volksvertegenwoordigers.

Zelensky begon als komiek. De scène komt uit Dienaar van het volk (Sloega Narodoe), de comedyserie uit 2015-2019 die hem beroemd maakte in Oekraïne en hem zelfs het echte presidentschap opleverde. Acteurs en tv-sterren worden vaker president, maar nog nooit lagen de fictieve rol en het echte presidentschap zo sterk in elkaars verlengde als bij Zelensky.

Dienaar van het volk gaat over een sukkelige maar gedreven geschiedenisleraar die tijdens een privégesprek in zijn klaslokaal een tirade vol schuttingtaal houdt tegen corrupte politici. Een scholier filmt stiekem de tirade en zet haar online, waar ze viraal gaat. De leerlingen in zijn klas overreden de leraar om zich verkiesbaar te stellen. En dan is hij ineens president. Voortvarend begint hij de nationale „verslaving aan corruptie” aan te pakken: de vriendjespolitiek, het zakkenvullen en de omkoperij. Dat blijkt niet eenvoudig. Zelfs zijn eigen familie begint zich meteen te verrijken en op baantjes te jagen.

De serie raakte een snaar bij de Oekraïense kijkers. Eindelijk eens iemand die klip en klaar zei wat velen dachten: „Drain the swamp!” De president in de serie was een verademing omdat hij in alles verschilt van de echte politici: hij zegt wat hij denkt en hij doet wat hij zegt. Hij is onkreukbaar, woont nog bij zijn ouders in een armoedig, krap appartement. Hij gaat met de bus naar zijn werk, laat ministers met de fiets komen.

Aangespoord door fanmail, stelde hoofdrolspeler Zelensky zich na het tweede seizoen echt verkiesbaar. Zijn politieke partij gaf hij de naam van de serie: ‘Dienaar van het Volk’. In de campagnetijd werd het derde en laatste seizoen uitgezonden, zodat voor de kiezers het onderscheid tussen de presidentskandidaat en zijn rol nog meer vervaagde. Het leven imiteerde weer eens de kunst en overtrof die zelfs. In de tv-serie krijgt de kandidaat zestig procent van de stemmen, in het echt kreeg Zelensky maar liefs 73 procent.

Het leven imiteerde weer eens de kunst en overtrof die zelfs

De serie draait om corruptie. Andere politiek zit er niet veel in, laat staan iets over de Russische dreiging en de bezetting van de Donbas en de Krim. Zelensky en zijn team wilden de moeizame Russisch-Oekraïense relatie niet op de spits drijven. De schaarse grappen over grote broer Rusland die de serie wel haalden, zijn nu natuurlijke extra boeiend. Als de nieuwe president het parlement wil toespreken, maar de volksvertegenwoordigers hem niet opmerken omdat ze in een vechtpartij zijn verwikkeld, roept hij voor de grap: „Poetin is afgezet!” Meteen zijn ze stil. In een van zijn fantasieën (de schietpartij in het parlement was ook een fantasie) heeft de president een gesprek met Ivan de Verschrikkelijk. Als de zestiende-eeuwse Russische tsaar hem zijn hulp aanbiedt, zegt Zelensky: „Nee bedankt, we willen niet bevrijd worden. Wij gaan naar Europa, we volgen een ander pad dan jullie.”

Ook actueel is de rol van de oligarchen, de zakenmannen die achter de schermen aan de touwtjes trekken. Aanvankelijk treden ze aan als de drie heksen in Macbeth, die de verkiezingen als spel zien, met ieder een eigen pion. Later worden het meer de Bovenbazen uit de Bommelstrip. Om hun schimmige macht te benadrukken, komen ze aanvankelijk niet met hun gezichten in beeld. In het tweede seizoen probeert de president hun macht te breken door ze met kompromat tegen elkaar op te zetten. Pijnlijk is dat Zelensky in werkelijkheid financieel wordt ondersteund door de louche oligarch Ihor Kolomoisky, die zowel de serie als Zelensky’s campagne uitzond op zijn tv-zender.

De politiek satire was een succes in Oekraïne omdat ze dicht bij de waarheid lag. De Amerikaanse seriekundige Joe Conway noemt dit subgenre political satire verité. Net als bijvoorbeeld de Amerikaanse comedyserie Veep bevat Dienaar van het Volk veel echte politiek en is gedraaid in de stijl van een politieke achter-de-schermen-documentaire.

Amerikaanse seriekundigen stellen dat we graag naar idealistische politieke series kijken als de echte politieke stemming cynisch is, en vice versa. Tijdens de regering-Bush was The West Wing populair, een serie rondom een goede, eerlijke president. Tijdens de regering-Obama keken Amerikanen juist graag naar de cynische politieke series House of Cards en Veep. De eerste gaat over meedogenloos machiavellisme, de tweede over verbijsterende incompetentie. Dienaar van het Volk lijkt wat dat betreft op The West Wing: de serie bood een onkreukbare idealist in een tijd dat het vertrouwen in de Oekraïense politiek zeer laag was.

Voor een Nederlandse kijker is de serie wellicht een vreemde kijkervaring. Het vertrouwen in de Nederlandse politiek is weliswaar laag, zeker sinds de Toeslagenaffaire, maar de schaal van corruptie die je in de serie ziet, komt in Nederland niet voor. Misschien is het daarom voor Nederlandse kijkers raar om in een politieke satire een serieuze held te hebben die alleen maar goed doet. Het is gewoon een verademing als de onkreukbare president in het tweede seizoen eindelijk een beetje vuile handen maakt: hij laat de corrupte ex-premier vrij uit de gevangenis, in ruil voor hulp bij het ten val brengen van de Bovenbazen. Ook zo’n idealistische serie heeft tenslotte een gladde schurk nodig, die onverstoorbaar glimlachend alle politieke omwentelingen overleeft.

De serie Servant of the People is te zien op YouTube, met Engelse ondertiteling.