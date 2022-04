Toen Rusland binnenviel zag Medvedtsjoek zijn kans schoon

De haren verward, het gezicht vermagerd, de handen geboeid, en bovenal gekleed in Oekraïens uniform. Zo zag Viktor Medvedtsjoek (67), de pro-Russische Oekraïense politicus, oligarch en vriend van Vladimir Poetin, eruit op de foto die de Oekraïense president Zelensky woensdag op sociale media publiceerde. Een dag eerder was hij in een „gevaarlijke speciale operatie” door de Oekraïense geheime dienst SBU gearresteerd.

Oekraïense oligarch Viktor Medvetsjoek nadat hij gevangen is genomen. Foto verstrekt door het kantoor van de president van Oekraïne

Kort na de Russische invasie van 24 februari was Medvedtsjoek zijn protserige stadspaleis in Kiev ontvlucht om zich elders in de hoofdstad te verstoppen. Zijn vrouw, de televisiepresentatrice Oksana Martsjenko, had toen al de benen genomen naar Belarus.

Aangezien hij bij zijn arrestatie een Oekraïens legeruniform droeg, wordt ervan uitgegaan dat ook hij naar het buitenland had willen ontsnappen. President Zelensky wil hem nu uitwisselen tegen Oekraïners in Russische gevangenschap.

Sinds mei 2021 zat Medvedtsjoek in huisarrest wegens het wegsluizen van winsten uit zijn Russische oliebedrijf naar de separatisten in de Donbas. Het leverde hem een beschuldiging op van het financieren van terrorisme. Ook zou hij op de Krim illegaal grondstoffen hebben geëxploiteerd. Al zijn bedrijven kwamen nu op een sanctielijst te staan. Kort hierna werden ook zijn drie Oekraïense pro-Russische televisiezenders uit de lucht gehaald, die pro-Russische desinformatie verspreidden.

Zoon van en Oekraïense nationalist

Sinds 2014 wordt Medvedtsjoek, wiens vermogen in 2008 op 460 miljoen dollar is geschat, medeverantwoordelijk gehouden voor het ophitsen van een deel van de Russischtalige bevolking van de Donbas tegen de regering in Kiev. Zijn rol bij de annexatie van de Krim en de oorlog in de Donbas is dan ook aanzienlijk.

Viktor Medvedtsjoek werd in 1954 geboren in Siberië, waar zijn vader als Oekraïense nationalist in 1954 naartoe was verbannen. Halverwege de jaren zestig keerde Viktor terug naar Oekraïne. Eerst werkte hij bij de politie, maar daarna ging hij rechten studeren. Hij bleef echter actief als hulpagent. Na zijn afstuderen wilde hij naar de politieacademie, maar door de mishandeling van een minderjarige en de daaropvolgende rechtszaak werd hij daar niet toegelaten. Vanaf 1979 stond hij als advocaat politieke gevangenen bij. In plaats van hen te verdedigen, bekrachtigde hij echter de beschuldigingen van het OM.

Anti-westers

Drie jaar na de onafhankelijkheid van Oekraïne in 1991 werd Medvedtsjoek lid van de Sociaal Democratische Partij van Oekraïne. Van 1998 tot 2006 was hij partijvoorzitter.

Als hoofd van de staf van president Koetsjma ontpopte hij zich vanaf 2002 als het manusje van alles van diens beoogde opvolger, premier Viktor Janoekovitsj, die het na de Oranjerevolutie van 2004 aflegde tegen de pro-westerse Viktor Joesjtsjenko.

Medvedtsjoeks eigen anti-westerse opstelling werd er alleen maar door versterkt. In 2013 manifesteerde hij zich als een van de felste tegenstanders van het associatieverdrag met de EU, die hij vergeleek hij met Hitlers Derde Rijk. Ook keerde hij zich tegen de Majdanopstand en de NAVO.

Sinds 2018 was hij voorzitter van de grootste pro-Russische oppositiepartij Oppositie Platform – Voor het Leven. Een dag voor de Russische invasie twitterde hij nog dat alles wat de regering-Zelensky deed nadelig was voor Oekraïne en het Oekraïense volk.