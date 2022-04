Thuiskapper

Wonende op het platteland laat ik mijn haar knippen door een van de dochters van de boer tegenover ons.

Eens in de 6-8 weken komt ze met haar koffertje het pad opgelopen en word ik tijdens het knippen bijgepraat over zaken op het boerenbedrijf en in de familie.

Ze heeft een goede hand van knippen en ook de prijs (12,50 euro) is uiterst vriendelijk, dus geen klagen.

Maar de laatste keer zei ze bij het afrekenen: „Doe maar een tientje, zoveel haar heb je niet meer.”

