Wat halen Finland en Zweden zich met NAVO-lidmaatschap op de hals?

Ze schuiven sinds eind februari steevast aan bij NAVO-spoedberaad over Oekraïne. Ze zijn al jaren partners waar de NAVO zeer nauw operationeel mee samenwerkt. En in Brussel kan niemand zich goed voorstellen dat mócht Rusland Zweden of Finland binnenvallen, de rest van Europa daar schouderophalend aan voorbij zal gaan, ook al vallen de twee landen formeel niet onder de veiligheids-garantie van het bondgenootschap.

Toch hebben de premiers van Zweden en Finland woensdag aangekondigd op korte termijn een beslissing te willen nemen over formeel NAVO-lidmaatschap. De dreiging die uitgaat van Rusland is te groot. Er was een Europa van voor 24 februari en er is een Europa van na de Russische inval in Oekraïne, zeiden de premiers Magdalena Andersson en Sanne Marin. Formele bescherming door artikel 5 van het NAVO Verdrag – een aanval op één, is een aanval op allen – is na ‘24/2’ aantrekkelijker dan een losser verband.

In Brussel gaat al jaren de grap dat als Helsinki op dinsdag belt met het verzoek lid te worden, dat op vrijdag is geregeld

Het politieke gesprek over toetreding begon in Helsinki en Stockholm al toen de Russische president Poetin in de aanloop naar de inval in Oekraïne zei dat de twee geen NAVO-lid móchten worden. We beslissen zelf wel over het recht om lid te worden, was daarop de verbolgen reactie. Poetins inmenging in de soevereiniteit was het startschot voor een hernieuwd politiek debat over lidmaatschap. De oorlog vuurde de discussie verder aan.

Het Finse parlement debatteert volgende week over toetreding en een meerderheid van de bevolking zegt in peilingen voorstander van lidmaatschap te zijn.

Finland zou liefst samen met Zweden lid worden. De Zweedse premier Andersson is nog iets behoedzamer: „We moeten goed nadenken over wat het beste is voor Zweden en over onze veiligheid.”

‘Haar’ Zweedse Sociaaldemocraten zijn traditioneel felle tegenstanders van lidmaatschap. Meteen na de inval vroegen de sociaal-democraten zich nog af of lid zijn niet juist tot meer gevaar zou leiden. Maar ze zien nu ook dat niet alleen de geopolitieke situatie is veranderd, maar dat ook de politieke stemming verschuift.

De discussie bínnen de NAVO lijkt een formaliteit. In Brussel gaat al jaren de grap dat als Helsinki op dinsdag belt met het verzoek lid te worden, dat op vrijdag is geregeld. Als alles volgens Fins plan verloopt dienen de twee het formele verzoek tot lidmaatschap in tijdens een NAVO-top in juni in Madrid. De vraag is of Zweden dat tempo kan bijhouden.

Neutraliteit als kroonjuweel

Het is een historisch moment voor de twee landen die – om uiteenlopende redenen – jarenlang over lidmaatschap gebakkeleid hebben maar uiteindelijk toch liever op afstand bleven. Zweden is al zo lang neutraal dat neutraliteit als een kroonjuweel wordt gezien. Het land voerde al twee eeuwen geen oorlog. Voor Finland was niet-lidmaatschap een bewuste keuze om te overleven in de slagschaduw van de Sovjet-Unie. De landen zijn sinds midden jaren negentig lid van de EU en zijn sindsdien niet écht neutraal, maar gelden formeel als ‘niet-gebonden’.

Het is ook een fijn moment voor tegenstanders van de Russische president Poetin. Die eiste juist garanties dat de NAVO zijn militairen terugtrekt uit Oost-Europa. In plaats daarvan doet de NAVO nu het tegenovergestelde en schuift op in oostelijke richting.

Maar het moment is niet helemaal zonder risico. De NAVO – die straks uit 32 landen bestaat – krijgt er honderden kilometers directe grens met Rusland bij. De voor Rusland strategisch belangrijke Oostzee wordt straks een soort NAVO-binnenzee.

Het lidmaatschap kan in Moskou gemakkelijk opgevat worden als ‘provocatie’. Daarom is het ook belangrijk dat de overgangsfase tussen aankondiging en feitelijk lidmaatschap goed wordt geregeld.