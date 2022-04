De belangrijkste componist van Oekraïne zingt zacht tegen de oorlog

Valentyn Silvestrov, de belangrijkste componist van Oekraïne, is verknocht aan zijn geboortestad Kiev. Hij doorstond er de beproevingen van het Sovjettijdperk, toen de officiële muziekinstanties zijn werk consequent negeerden of censureerden. Hij maakte er de Oranjerevolutie van 2004 mee en steunde in 2014 de Maidan-opstand met liederen en hymnen. Vorige maand ontvluchtte hij Kiev en vond asiel in Berlijn, samen met zijn dochter en kleindochter. Hun veiligheid verkoos hij boven zijn wens te blijven, vertelde hij na aankomst aan omroep Deutsche Welle. NRC kon hem niet spreken, aangezien Silvestrov (1937) vanwege het grote aantal aanvragen tijdelijk geen interviews geeft. Een profiel in vijf werken.

1. Majdan-2014: ‘Gebed voor Oekraïne’ (2014)

In 2017 was Silvestrov in Den Haag als composer in residence van het (Un)heard Music Festival, georganiseerd door het Matangi Quartet. NRC sprak hem bij die gelegenheid met behulp van een tolk; Silvestrov spreekt alleen Russisch en Oekraïens. Zo bedachtzaam als zijn muziek vaak is, zo’n spraakwaterval bleek de componist: een man met pretoogjes en een scherpe, associatieve geest, die woedend was op Poetin. Dat was drie jaar na de annexatie van de Krim en de Maidan-protesten, terwijl het Westen zich nog geen voorstelling kon maken bij een oorlog.

Silvestrov bezocht de protesten op het centrale plein van Kiev bijna dagelijks. Hij hoorde de demonstranten zingen en bidden én hij hoorde de schoten waarmee regeringstroepen het protest probeerden neer te slaan. Hij verwerkte zijn indrukken in een reeks liederen en hymnen, die samen de cyclus Majdan-2014 voor a capella-koor vormen. Op YouTube is te horen hoe Silvestrov delen van de cyclus zingt, zichzelf begeleidend aan de piano.

Het dertiende deel is het ‘Gebed voor Oekraïne’ dat sinds de Russische inval over de hele wereld wordt gespeeld bij wijze van steunbetuiging, van The Met in New York tot Muziekgebouw Eindhoven, waar dirigent Duncan Ward het vorige maand uitvoerde met philharmonie zuidnederland.

2. Tweede symfonie (1965)

Al voordat het Russische oorlogsgeweld Silvestrovs muziek opeens actueel maakte, had hij een grote internationale aanhang. Een beetje oneerbiedig zou je hem kunnen karakteriseren als een kruising tussen Arvo Pärt en Sofia Goebaidoelina, tijdgenoten met wie hij meer gemeen heeft dan het halve mensenleven dat ze doorbrachten in de Sovjetunie. Net als Pärt en Goebaidoelina begon Silvestrov zijn carrière als modernist die zich oriënteerde op de verboden nieuwlichterij uit West-Europa. In de jaren zestig en zeventig werd zijn muziek amper uitgevoerd; áls het tijdens de Sovjetperiode al tot uitvoeringen kwam, dan eerder in het vrijzinnigere Leningrad dan in zijn thuisstad Kiev.

In Leningrad (het huidige Sint Petersburg) ging onder meer Silvestrovs Tweede symfonie in première, in 1968, drie jaar na het componeren ervan. Deze korte symfonie (circa 12 minuten), voor de opmerkelijke bezetting van fluit, slagwerk, piano en strijkorkest, is een overgangswerk: je hoort de ‘moderne’ klanken van de contemporaine avant-garde, er is een zekere druistige onrust, maar in opvallende momenten van verstilling schemert de latere Silvestrov al door. Inmiddels heeft hij tien symfonieën op zijn naam staan, waaronder net als Beethoven een Negende op Schillers Ode an die Freude.

3. Eerste strijkkwartet (1974)

In de loop van de jaren zeventig raakten de modernistische invloeden op de achtergrond en liet Silvestrov meer en meer zijn eigen stem spreken. Eigenlijk is ‘stem’ het verkeerde woord. Het gaat om de positie die Silvestrov inneemt: teruggetrokken, ingekeerd, beschouwend. Hij zingt vanaf de zijlijn. Zijn Eerste strijkkwartet noemde hij ‘een gedicht’ over de muziek van de laatste twee eeuwen. Het is een aaneenschakeling van muzikale ideeën die al bestonden, maar die in Silvestrovs samenhang een bevreemdende eigenheid verwerven. Zelfs een Schubert-achtig, peinzend koraal doet opeens ongehoord aan.

Het Matangi Quartet uit Den Haag maakt zich al jaren sterk voor de Silvestrovs muziek. Onlangs bracht het de cd Outcast uit, met een prachtige geladen uitvoering van Silvestrovs Eerste strijkkwartet die kan wedijveren met de standaardopname van het Lysenko Quartet.

Ik laat zien dat die twee nationaliteiten prima naast elkaar kunnen bestaan. En tegelijk besef ik dat een stuk op Oekraïense poëzie in Moskou onmiddellijk van het programma zou zijn geschrapt Valentyn Silvestrov

Matangi klemt het stuk in tussen werken van twee Russen: Silvestrovs generatiegenoot Schnittke en de twintig jaar oudere Sjostakovitsj. Drie componisten die elk op hun eigen manier in de clinch lagen met de Sovjet-autoriteiten en die veel meer gemeen hebben dan de huidige oorlog zou doen vermoeden.

In 2017 beleed Silvestrov in deze krant zijn liefde voor de échte Russische cultuur: Poesjkin, Tolstoj, Dostojevski. In het (Un)heard Music Festival van Matangi Quartet programmeerde hij daarom doelbewust muziek op Oekraïense én Russische teksten. „Ik laat zien dat die twee nationaliteiten prima naast elkaar kunnen bestaan. En tegelijk besef ik dat een stuk op Oekraïense poëzie in Moskou onmiddellijk van het programma zou zijn geschrapt”, zei Silvestrov toen.

Valentin Silvestrov in 2017 Foto Andreas Terlaak

4. Quiet songs (1974-1977)

Een van Silvestrovs bekendste werken is de cyclus Quiet songs (of Silent songs), op teksten van grote Russische dichters als Poesjkin, Lermontov en Mandelstam, maar ook van John Keats én van de nationale Oekraïense held Taras Sjevtsjenko. Hier hoor je de muziek die voor het eerst onmiskenbaar ‘Silvestrov’ is. De datering is opvallend: 1200 kilometer noordwaarts beleefde Arvo Pärt in precies dezelfde periode ook zijn artistieke doorbraak.

Silvestrovs liederen zijn verstild, maar op een heel andere manier dan bij Pärt. De zangmelodieën zijn uitgesproken lyrisch, haast romantisch, er is sprake van een zeker pathos en de piano tast zich een weg door herkenbare flarden uit het tonale verleden. Er heerst een introverte sfeer, ook als je de teksten niet verstaat voel je dat hier iemand aan het woord is die met zijn rug naar het woelen van de wereld staat. Herinneringsmuziek bij uitstek: wat het ook is dat zich voltrokken heeft, het is voorbij, en wij horen hoe het doorwerkt in het geheugen. Niet voor niets is Postludium of ‘naspel’ een veelvoorkomende titel in Silvestrovs catalogus.

5. Requiem voor Larissa (1997-1999)

Volgens Silvestrov is muziek ‘de wereld die zichzelf bezingt’, en hoewel hij vooral veel kamer- en pianomuziek schreef, vormt koormuziek in zekere zin het hart van zijn oeuvre. Pas in de jaren negentig legde hij zich op het genre toe, maar Silvestrovs koormuziek klinkt alsof zijn hele werkzame leven erin culmineert. Veel ervan is religieus van aard. Dat geldt ook voor het omvangrijke Requiem voor Larissa dat hij maakte ter nagedachtenis aan zijn echtgenote, die in 1996 plotseling overleed. Het is ultieme afscheidsmuziek: Silvestrov was zo kapot van haar dood dat hij dacht hierna nooit meer te zullen componeren.

Maar Silvestrov componeert nog altijd, nu in Berlijn. De dag na zijn aankomst in Duitsland schreef hij een Elegie voor piano solo, in zijn kenmerkende ingetogen, zoekende stijl.