Poetin voor het gerecht? Reken er maar niet op

Oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid. De treurige beelden van burgerslachtoffers van wijdverspreid en stelselmatig oorlogsgeweld in Oekraïne roepen constant deze krachttermen op. Politici, mensenrechtenorganisaties en experts leggen ongeduldig deze aantijgingen op het bord van president Poetin en zijn gevolg. President Biden voegde daar zelfs genocide aan toe. Maar het zijn vooral nog politieke, morele en emotionele berispingen. Het zal jaren gaan duren totdat internationale rechters mogelijk dergelijk juridisch-technische conclusies trekken. Intussen is niemand bang voor vervolging door het Internationaal Strafhof. Zeker Poetin niet. Het internationale strafrecht holt namelijk notoir achter de realiteit aan. Hoewel westerse landen Oekraïne boven alle ellende elders (Syrië, Ethiopië, Jemen) prioriteren, moeten de verwachtingen van nu – bijvoorbeeld dat Poetin spoedig in Den Haag verschijnt – worden getemperd.

Thijs Bouwknegt is historicus en onderzoeker bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Hij woonde sinds 2003 meer dan 150 oorlogs- en genocideprocessen bij voor de internationale tribunalen voor Joegoslavië, Rwanda, Sierra Leone, Cambodja, Libanon en Kosovo, en voor het Internationaal Strafhof.

Zo begon in de schaduw van de roep om gerechtigheid vorige week een gespecialiseerde strafkamer van het Haagse Gerechtshof een ‘megaproces’ over oorlogsmisdrijven in Ethiopië. De Ethiopisch-Nederlandse Eshetu A. – een oud-lid van het genocidale Derg-regime – ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling (2017) wegens onder meer de massamoord op 75 mensen, in 1978. Na MH17 is dit het grootste Nederlandse moordproces ooit. Het is vergelijkbaar met het massale geweld waarover het Strafhof zich even verderop in Den Haag buigt. Maar niemand bekommert zich er nog om. Te lang geleden, te ver weg, te onbekend. Diezelfde vergetelheid loert bij het Strafhof, waarop zoveel commentatoren en activisten hun hoop vestigen.

Desinteresse

„Het spijt me dat ik u nu nog een geschiedenisles geef”, zei antropoloog Alex De Waal vorige week tegen een Strafhof-aanklager, voordat hij zijn deskundige-verklaring over de vervolging, uitroeiing en verkrachting van kinderen, vrouwen en mannen in Darfur aflegde. Onderuitgezakt hoorde de 73-jarige Soedanees Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman de 31 aanklachten tegen hem aan. De vermeende wreedheden van diens gevreesde Janjaweed-militie vonden plaats tussen 2003 en 2004. Nu pas staat hij terecht. Voor deze historische wreedheden is geen interesse meer. En zo kan dat ook gebeuren met Oekraïne.

Hoe dichterbij de slachtoffers én de daders – en vooral: hoe ‘witter’ zij zijn – des te meer zijn landen bereid om de daad bij het woord te voegen

Er waren honderdduizenden slachtoffers in Darfur. Ook sprak de internationale gemeenschap – inclusief Rusland – destijds over oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en genocide. In 2005 liet de VN-Veiligheidsraad met veel tromgeroffel, maar zonder financiële of diplomatieke steun, de Strafhof-aanklager de misdrijven onderzoeken. Nu blokkeert Rusland een soortgelijke juridische interventie in Oekraïne, en ontzegt daarmee elke toegang van Strafhof-procureurs tot Russisch grondgebied, bewijsmateriaal, getuigen én mogelijke verdachten. Hoewel er inmiddels wel, via een omweg, een internationaal onderzoek is begonnen naar de ‘situatie in Oekraïne’, is de reikwijdte dus fundamenteel begrensd. In Soedan ging dat ook zo. Pas na een machtswisseling drie jaar geleden stuurden de nieuwe machthebbers mondjesmaat en selectief bewijsmateriaal naar Den Haag.

Geen cent extra

Kan het Strafhof dus snel een zaak beginnen? Nee. Eerst moet de armlastige hoofdaanklager Karim Khan de boer op om extra onderzoekers, middelen en expertise te verzamelen om stevige zaken op te bouwen – en om de acute wens om afschrikking en rechtvaardigheid te vervullen. Nederland en Canada beloofden Khan al om hem, buiten hun jaarlijkse bijdrage om, hiermee uit de brand te helpen. Dat is nieuw. In alle Strafhof-zaken tot nu toe – óók voor Darfur en Libië, die door de Veiligheidsraad aanhangig werden gemaakt – leverde niemand een cent extra. Hoewel deze buitengewone steun nu een strafproces over Oekraïne misschien dichterbij brengt, is dit tegelijkertijd tekenend voor de ethische, morele, emotionele, politieke én juridische prioriteiten van het Westen. Hoe dichterbij de slachtoffers én de daders – en vooral: hoe ‘witter’ zij zijn – des te meer zijn landen bereid om de daad bij het woord te voegen. En zo ging het altijd al.

Lees ook: Poetin en de zijnen kunnen hier worden vervolgd – ooit

Keizer Haile Selassie riep in 1936 de Volkerenbond op om de Italiaanse daders van agressie, gifgasaanvallen en massamoord in Ethiopië (1935 - 1941) te vervolgen. Tevergeefs. Wél kwam er onmiddellijk een geallieerd militair tribunaal in Neurenberg om de nazi-kopstukken voor misdaden tegen de vrede in Europa te veroordelen. In de jaren 1990 kregen misdrijven tegen Europese burgers opnieuw voorrang. De aanklager van de VN-tribunalen voor Joegoslavië en Rwanda zette alle middelen in om de Servische president Slobodan Milosevic binnen acht maanden na zijn arrestatie te berechten. Théoneste Bagosora – het vermeende brein achter de genocide op honderdduizenden Tutsi’s – lieten zij onverschillig zes jaar in voorarrest wachten tot ze zijn uitermate slecht voorbereide zaak in 2002 dan eindelijk openden. Net als bij Eshetu A. en Abd-Al-Rahman keek er niemand meer mee. Dat zal waarschijnlijk anders zijn in het nu nog onwaarschijnlijke geval er ooit een Russische zaak komt in Den Haag – zoals met Ratko Mladic bij het Joegoslavië-tribunaal. Tot dan zal de urgentie en het ongeduld van nu om snelrecht te plegen langzaamaan verstommen.