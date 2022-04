Op de Biënnale in Venetië is de Oekraïense inzending een fontein van uitputting

Pavlo Makov was een kind toen het huis waar hij opgroeide tegen de vlakte ging. Het huis van zijn grootmoeder in Sint Petersburg moest halverwege de jaren zestig plaatsmaken voor nieuwbouw. Het verdwijnen van de plek waar deze Oekraïense kunstenaar de eerste jaren van zijn leven had doorgebracht, was voor de latere kunstenaar reden om in zijn werk plekken te ontwerpen die houvast boden. Een groot deel ervan verwezenlijkte hij in zijn Utopia Chronicles 1992 – 2005, waar hij op papier een soort ontwerpen maakte voor tuinen, steden, ‘begrenzingen’ culminerend in ‘steden met een onafhankelijkheidsplein’ of een ‘Vrijheidsplein’. Het zijn strakke blokken, soms in zwart-wit, maar er zijn ook tuinen en parken van kleur. Het zijn steden waar de bewoners deel uitmaken van een verlangen, en waar ze wonen in verlangen en tevredenheid.

Het was eigenlijk de bedoeling geweest dat Makov, in 1958 geboren in Sint Petersburg, nu in Venetië zou zitten om zijn installatie op te bouwen voor het Oekraïense paviljoen. Dat gaat niet gebeuren: zijn werk is er wel omdat een curator het werk in de achterbak van haar auto heeft meegenomen, maar Makov zelf blijft bij zijn vrouw, kinderen en 92-jarige moeder in Charkov. Het is „moreel onmogelijk de stad nu te verlaten”, zei hij vorige maand tegen France24. Door de ontwikkelingen de afgelopen weken lukte een interview met NRC vorige week helaas niet meer.

Aan het begin van de oorlog legde hij westerse media meerdere malen uit dat West-Europa naïef was geweest: de oorlog was niet pas dit jaar begonnen, maar al sinds de bezetting van de Krim gaande. Zijn woede over de houding vanuit het Westen, het belang dat er gehecht werd aan Russisch gas en het wegkijken omwille van de economische belangen, kostte hem vriendschappen.

Ecologisch commentaar

Zelf sneed Makov de banden met Rusland door na de bezetting van de Krim, terwijl hij zelf wel van oorsprong Rus is. In Sint Petersburg geboren in een familie van artsen. Zelf had hij als kind bedacht dat hij schrijver of bioloog zou worden, maar het werd uiteindelijk toch de beeldende kunst die hem lokte. Zijn ouders waren al naar Oekraïne verhuisd toen hij vijf jaar was en hij bezocht de Academie van kunst op de Krim vanaf 1974. Voor zijn afstuderen in 1979 had hij nog wel één jaar de kunstacademie in Sint Petersburg gedaan, maar de banden met zijn geboorteland werden steeds minder. „Ik ben een burger van Oekraïne, en het burgerschap is voor mij veel belangrijker dan mijn etniciteit”, zei hij op Artnet.

Pavlo Makov bij zijn ‘Fontein der Uitputting’ (Fountain of Exhaustion) in Charkov in 1996. Beeld Pavlo Makov

In 1995 begon hij met het bouwen van de Fountain of Exhaustion, een idee dat hij uitwerkte na overstromingen in Charkov in 1995. Het was toen een ecologisch commentaar, maar ook een uitwerking van het gevoel dat fonteinen oproepen. Waar de fontein in steden vaak staat voor macht en onuitputtelijkheid, maakte hij een fontein van koperen bakjes, waar het water steeds verder uitgesplitst wordt en steeds ‘druppelender’ wordt. De fontein droogt letterlijk op door mismanagement, het ontkennen van klimaatverandering, maar ook over de vitaliteit die verdwenen was, uit de samenleving gehaald, door de Sovjet Unie.

Het werk krijgt nu in Venetië een update: Fountain of Exhaustion. Acqua Alta (1995–2022). Hij exposeerde het werk vaker, soms met een aanvulling, vanuit het idee dat het niet zozeer het werk zelf was dat veranderde. „Het is de wereld die de betekenis van dit werk bepaalt”, zei hij in de Kyiv Independent eind januari. Dat is ook waarom hij naar eigen zeggen geen pessimist is, ook niet in zijn werk, maar een realistische, „rationele optimist”.

De 72 koperen trechtertjes op de muur in de vorm van een piramide die straks hangen in het Oekraïense paviljoen in Venetië tonen niet de macht van de fontein. Na de derde rij zal de hoeveelheid water al minder zijn, na de zesde druppelt er nog wat na en na de negende rij is de uitputting een feit en het water verdwenen. Het geheel staat symbool voor het ondermijnen van het idee van macht, machtsvertoon, maar pijnlijk genoeg ook voor de uitputting die elk imperialistisch model – in dit geval het Russisch imperialisme – met zich meebrengt.

De echtheid van de utopie

De utopische steden en tuinen van Makov – ze doen denken aan de utopieën van Constant – zijn overzichtelijk te zien in het boekje waarin al zijn plannen van de afgelopen jaren zijn verzameld. Do Po heet de toekomstige stad die hij in gedachten heeft. Terwijl je als kijker/lezer door het boek bladert, kom je uit bij een grenssituatie tussen droom en werkelijkheid. Het is een uitwerking van Makovs uitleg bij de Utopia Chronicles: „Mijn begrip van de term utopie was anders dan de gebruikelijke interpretatie van een onmogelijke toekomst. Al die tijd heb ik utopie gezien als dat wat we werkelijk hadden, als het heden, en ik heb nog steeds het gevoel dat we niets echter hebben dan utopie.”

Het is de vraag in hoeverre dat nog opgaat. Het zou zo maar kunnen dat het lievelingsboek van Makov, Onzichtbare steden van de Italiaanse schrijver Italo Calvino, meer waarheid is geworden dan ooit: „Jouw steden bestaan niet. Misschien hebben ze wel nooit bestaan. En zeker is dat ze nooit meer zullen bestaan.”

Het Oekraïense paviljoen is van 23 april t/m 27 nov. te zien op de Biënnale van Venetië