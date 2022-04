Op basisschool de Witte Vlinder komen de problemen net wat harder aan

Daar komen ze aan bij het gemeentehuis. Zes uitgelaten leerlingen met reflecterende hesjes, en meester Berrie van den Bovenkamp met een fietspomp in de hand – Betiël had een lekke band. „Hebben wij weer”, lacht Van den Bovenkamp.

Het is vrijdag 1 april en er ligt een laagje sneeuw in Arnhem. Snel de winterjassen uit en naar de raadszaal van het stadhuis, waar een delegatie uit groep acht van basisschool de Witte Vlinder meedoet aan ‘Arnhem debatteert’, de plaatselijke debatwedstrijd voor basisscholen.

Tien scholen doen mee, de Witte Vlinder voor het eerst. Ze hebben hard geoefend de afgelopen weken. Daardoor hebben ze geleerd om zich beter in te leven in een ander, zegt Van den Bovenkamp. En om met meer zelfvertrouwen te presenteren.

Bijkomend voordeel: „Ze hebben geleerd dieper na te denken.” De groep wil winnen, dat is duidelijk. „Er hangt hier een overwinningsgeur”, zegt Benyemin (11).

Maureen (11) trapt af met de stelling dat snoep en vet eten twee keer zo duur moet worden. Zelfverzekerd staat ze voor de zaal: ‘Argument één: in snoep zit geraffineerde suiker. Daardoor ga je steeds vaker snoepen. Wil jij soms suikerziekte krijgen?”

Jayden (12), Betiël (11), Nina (11) en Niko (12) kijken gespannen toe en houden even later om beurten een glashelder betoog.

„Ze doen het geweldig”, fluistert Van den Bovenkamp. „Ik denk dat dit 1-0 voor ons is.”

Dat denkt de jury ook: de eerste ronde, tegen basisschool De Arabesk, is in the pocket . Meester Berrie („Ik heb een hartslag van 180!”) deelt high fives en knuffels uit. Door naar ronde twee.

De Staat van het Onderwijs

In De Staat van het Onderwijs, die woensdag verscheen, maakt de Onderwijsinspectie zich grote zorgen over het Nederlandse onderwijs. Leerlingen zijn steeds minder goed in rekenen en taal, de kansenongelijkheid wordt groter en het tekort aan leraren en schoolleiders is op veel scholen nijpend.

Op basisschool de Witte Vlinder komen deze problemen net wat harder aan. Hier zitten vooral kinderen uit de Geitenkamp, een achterstandswijk in Arnhem.

Lees ook: Inspectie: onderwijs moet het roer radicaal omgooien

En hier zie je in de praktijk hoe kansenongelijkheid werkt. De meeste kinderen uit groep acht van meester Berrie gaan na de zomer naar het vmbo, een naar de havo, drie naar het vwo. Op de iets verderop gelegen Julianaschool, een school met vooral kinderen uit de welvarender wijk de Paasberg, is het precies andersom.

„De schoolsegregatie naar ouderlijk opleidingsniveau en inkomen van ouders is groter en neemt niet af”, schrijft de inspectie hierover in de Staat. En ook het tekort aan personeel is groter „daar waar meer leerlingen uit sociaal-economisch zwakkere milieus onderwijs volgen”.

Als leraren de keuze hebben, stelt de Onderwijsinspectie, zijn zij geneigd te kiezen „voor een school met een minder complexe populatie”.

Herkenbaar voor interim directeur Piet Stuivenvolt van de Witte Vlinder. Hij de zesde directeur in tien jaar tijd en werkt er sinds oktober vorige jaar, samen met zijn vrouw Ilonka Waterloo.

Stuivenvolt is 70 jaar en heeft bijna vijftig jaar ervaring in het onderwijs als docent als bestuurder. Hij heeft op lastige plekken gezeten, maar de Witte Vlinder is „een uitdaging”.

„Je hebt witte raven en je hebt de Witte Vlinder”, zegt hij op zijn kamer met uitzicht op het schoolplein. Geld is het probleem niet: de school krijgt meer vanwege de ‘zware weging’ en sinds vorig jaar is er extra geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, bedoeld om de leerachterstanden als gevolg van corona weg te werken.

Lees ook een eerdere reportage op de Witte Vlinder: Het wordt geen Einstein, zegt de vader van Maureen

Het probleem, zegt Stuivenvolt, is dat hij niet genoeg mensen heeft om het geld aan uit te geven. De extra klassenassistenten die hij aannam om leerkrachten te ondersteunen, staan alweer maanden voor een vaste groep. Als er een leerkracht uitvalt, door ziekte of een andere baan, is er geen vervanging. Als leraren kunnen kiezen, gaan ze liever op een andere school werken, zegt Stuivenvolt. Veel gemakkelijker.

Hij heeft een plan om het onderwijs naar een hoger niveau te tillen en zo de kansen voor de leerlingen te vergroten én aantrekkelijker te worden voor leerkrachten.

Vanaf volgend schooljaar wil hij ’s ochtends „focus op de basisvaardigheden”, precies zoals de Onderwijsinspectie het voorstelt in de Staat. ‘s Middags is er ruimte voor „bredere vorming” rond verschillende thema’s. Deze week praat hij erover met ouders en leerkrachten. Na de meivakantie gaan ze oefenen.

Hangjongeren

Op het stadhuis drie kilometer verderop heeft groep acht ook ronde twee gewonnen. „Hoe knap is dit, jongens!”, zegt meester Berrie.

Maureen: „Vroeger durfde ik niet eens voor de klas te staan om iets te zeggen en nu sta ik gewoon hier!”

„Ik vond het wel een beetje eng”, zegt Nina. „Iedereen zit naar je te kijken.”

Ze halen nét niet genoeg punten voor een plek in het finaledebat, maar de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch weet de teleurgestelde groep razendsnel op te vrolijken. „Willen jullie mijn kamer zien?”

Hij heeft een zwak voor de Geitenkamp, zegt Marcouch als de groep zich vergaapt aan de glas-in lood-ramen in de monumentale burgemeesterskamer. „Het is een van mijn favoriete wijken.”

Waarom, vraagt Niko verbaasd.

„Waarom niet?”, vraagt Marcouch.

„Nou”, zegt Niko, „omdat het wel een beetje een problematische wijk is.”

„Met hangjongeren enzo”, knikt Benyemin.

„Daarom is het júist een van mijn favoriete wijken”, zegt de burgemeester. „Ik heb daar veel werk te doen, maar het is óók een mooie en gezellige wijk.”

Niko: „Kan er een skatebaan komen?”

Dit was „super-speciaal”, zegt Jayden buiten bij de fietsenstalling. „Op bezoek bij de burgemeester!”

Betere prijs dan de beker, vindt Niko.

„Oké jongens”, zegt meester Berrie, „we gaan nog één keer debatteren: gaan we naar huis of gaan we naar de McDonald’s?”