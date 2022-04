Oekraïense studenten missen ‘sensitiviteit’ op Nederlandse universiteiten

Gevoelens van onbegrip, verdriet en frustratie overheersen deze laatste paar weken voor de Oekraïense Maria Shaidrova. De 28-jarige werkt al vijf jaar als PhD-student aan Tilburg University (TiU), maar is sinds de oorlog met haar hoofd vooral in Oekraïne. Maria komt uit Irpin, een voorstad van Kiev. In de stad werd de afgelopen weken hevig gevochten. Van de mensen in Nederland verwacht ze „hulp en betrokkenheid voor Oekraïne”, maar de hulp die Nederlandse universiteiten aanbood, leidde bij Maria vooral tot teleurstelling.

Het begon voor Maria met een e-mail over de oorlog van de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar ze in 2016 een master afrondde. De inhoud riep verbazing op. Oekraïense, Russische en Wit-Russische studenten konden steun krijgen van de universiteit. „In de mail werden ze als één groep aangesproken.” Op Facebook zag ze daarna vergelijkbare berichten van andere universiteiten. Hoewel de universiteiten het volgens Maria „niet allemaal hetzelfde verwoorden” blijft de kern voor haar hetzelfde. „Het wekt de indruk dat de oorlog door Oekraïners, Russen en Wit-Russen hetzelfde wordt ervaren.”

Dit getuigt van weinig „sensitiviteit voor de positie van Oekraïners” zegt Maria. De voorbije weken stuurde ze „met zeker 175 Oekraïense studenten en alumni” brieven en e-mails naar universiteiten met het verzoek de berichtgeving en hulp-initiatieven aan te passen. NRC sprak met negen van hen. Ze zijn ingeschreven bij universiteiten door heel Nederland.

Samenwerking bevriezen

De berichten van de universiteiten waren volgens diverse woordvoerders grotendeels gebaseerd op de brief van het ministerie. In de brief gericht aan onder meer de koepelver-eniging Universiteiten van Nederland (UNL) verzocht minister Dijkgraaf (Onderwijs, D66) samenwerkingsverbanden met onderwijs- en kennisinstellingen in Rusland en Wit-Rusland te bevriezen. Ook stelde het ministerie 1 miljoen beschikbaar om Oekraïense, Russische en Wit-Russische studenten te ondersteunen. Nu volgen circa 495 Oekraïense, 1146 Russische en enkele Wit-Russische studenten een studie aan een Nederlandse universiteit. Verder werken 134 Oekraïense en 413 Russische medewerkers in Nederland.

UNL liet in een persbericht weten alle samenwerkingsverbanden met Rusland en Wit-Rusland te bevriezen. Ook verklaart de koepelvereniging dat hulp wordt geboden aan „Oekraïense, Russische en Wit-Russische studenten en medewerkers van Nederlandse universiteiten”. En dat er „bij alle universiteiten noodfondsen worden ingericht voor Oekraïense, Russische en Wit-Russische studenten en medewerkers in Nederland die in geldproblemen komen als gevolg van de oorlog”. Ook bieden universiteiten naar behoefte „psychische hulp”.

Maria vindt dat de universiteiten rekening moeten houden met hoe de diverse groepen de oorlog ervaren. Nu worden volgens haar „Oekraïners, Russen en Wit-Russen allemaal als slachtoffer geportretteerd”. Daarbij wordt volgens Maria er geen rekening mee gehouden dat in die groepen ook mensen zijn „die de oorlog niet afkeuren”, want „80 procent van de Russen heeft op Poetin gestemd”. Ze vindt niet dat Russische en Wit-Russische studenten geen hulp verdienen, maar „dat besproken moet worden hoe iemand tegen de oorlog aankijkt”.

Dat vindt ook de Oekraïense Daryna Oratovska (28), alumna van de Universiteit Utrecht. Volgens haar hadden „universiteiten een tactvolle manier van communicatie kunnen aanhouden”. Daarbij had ze liever gezien „dat door universiteiten aparte noodfondsen met eigen richtlijnen voor elke groep waren gecreëerd”. De berichtgeving doet haar nu pijn, omdat „mijn donaties aan het noodfonds naar mensen kunnen gaan die mogelijk de oorlog steunen”.

De Oekraïense ambassade is ‘diep verontrust’ over het gezamenlijke noodfonds

De Russische student Arina (19) had de hulp ook „liever anders gezien”. Ze wil niet met haar achternaam in NRC, bang voor negatieve reacties. Arina is niet van plan geld aan te vragen uit het noodfonds. Het is nog niet nodig, ze heeft een Nederlandse spaarrekening. Ook had ze „liever gezien dat het geld uit het noodfonds eerst naar Oekraïense studenten gaat”.

Ze praat veel met Oekraïense vrienden en familie over de oorlog en voelt zich „verantwoordelijk”. Niet als persoon, wel als „Rus”. Voor de dingen die Poetin „uit naam van Rusland doet.” Of 80 procent van Rusland zich achter hem geschaard heeft, vindt ze „lastig te zeggen”. Volgens haar durven maar weinig Russen zich uit te spreken tegen Poetin.

In een rondvraag geven de meeste universiteiten aan „bewust te zijn van gevoeligheden”, maar „met al hun studenten het beste voorhebben”. Een UvA-woordvoerder geeft aan dat de universiteit „zorgplicht heeft en voelt voor alle huidige studenten die geraakt worden door de oorlog”. En de woordvoerder van de Universiteit Utrecht zegt dat „de universiteit geen studenten verantwoordelijk wil houden voor een oorlog waaraan ze zelf niks kunnen doen”.

Ambassade ingeschakeld

De universiteiten proberen wel rekening te houden met de gevoeligheden. Zo organiseert ‘Utrecht’ gescheiden bijeenkomsten over de oorlog en is de steun uit het noodfonds voor Oekraïense studenten een gift en voor Russische studenten een lening. „Omdat Russische studenten na het wegvallen van de sancties naar verwachting weer bij hun geld kunnen.” Bij de UvA zijn algemene bijeenkomsten geweest voor „alle studenten”. Ook zijn er „kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd specifiek voor Russische of Oekraïense studenten”. De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) organiseerde algemene walk-ins voor alle studenten, maar maakt voor de uitkering van noodsteun duidelijk dat die niet geldt voor „studenten met ouders op de sanctielijst”.

Voor de Oekraïense studenten en alumni is daarmee de kous niet af. Zij vroegen de Oekraïense ambassade contact te zoeken met het ministerie van Onderwijs en de universiteiten. In een brief, ingezien door NRC, geeft de ambassade aan dat „ze klachten hebben ontvangen over de berichtgeving van de universiteiten” en dat ze „diep verontrust zijn over een gezamenlijk noodfonds”.

De koepelvereniging schrijft in een reactie op de brief aan de ambassade dat „ze nooit de intentie hebben gehad de getroffenen van de oorlog aan elkaar gelijk te stellen”, maar dat zij „allen die gevolgen ervaren van de oorlog willen helpen”. Het ministerie van Onderwijs stelt dat ze niet bekend is met de brief, maar dat er recent wel een gesprek heeft plaatsgevonden met de Oekraïense ambassadeur. Ook vindt Onderwijs dat instellingen zelf moeten bepalen hoe en op welke manier ze studenten ondersteunen. Wel heeft het ministerie recent besloten 2,5 miljoen extra beschikbaar te stellen voor studenten uit Oekraïne.

