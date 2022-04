Niet alle landen veroordelen Rusland, ook dat is een realiteit

Er waren 93 stemmen vóór en 24 tegen. Met een ogenschijnlijk overtuigende meerderheid besloot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties donderdag dat Rusland niet langer geduld wordt als lid van de VN-Mensenrechtenraad. Het was een robuuste reactie van ‘de internationale gemeenschap’ op het Russische optreden in Oekraïne, waar enkele dagen eerder de misdaden in Boetsja aan het licht waren gekomen. Een land waarvan de krijgsmacht burgers met de handen op de rug gebonden executeert en vrouwen voor de ogen van hun familie verkracht, heeft inderdaad niets te zoeken in het orgaan dat namens die internationale gemeenschap de mensenrechten moet bevorderen en beschermen.

Een nadere blik op de uitslag leert echter dat die internationale gemeenschap minder eensgezind is dan menig westerse overheid zou wensen. De tegenstem van landen als China en Iran, beide geleid door autoritaire regimes die net als Rusland beschuldigd worden van mensenrechtenschendingen, wekt misschien geen verbazing. Die van Mali, de Centraal Afrikaanse Republiek en Syrië is eveneens makkelijk verklaarbaar: hun leiders profiteren van Russische steun bij hun binnenlandse conflicten, geleverd door de Russische luchtmacht of het huurlingenleger Wagner.

Maar het grote aantal onthoudingen (58) en landen die de stemming helemaal vermeden door niet naar de vergadering te komen, is confronterend. In totaal hebben honderd landen zich níet voor de maatregel uitgesproken.

Nu grootmacht Rusland ervoor heeft gekozen om in Oekraïne het Westen uit te dagen, worden andere landen gedwongen kleur te bekennen: voor of tegen Poetins invasie, voor of tegen sancties, voor of tegen wapenleveranties, et cetera. Finland en Zweden dachten er vele jaren lang wijs aan te doen om geen lid te worden van de NAVO, maar overwegen nu om alsnog snel toe te treden. De wereld mag dan zijn opgetrokken uit talloze kleurtinten, zij valt nu uiteen in zwart, wit en middengrijs.

De groep in het midden bevat grote landen als India, Indonesië en Zuid-Afrika: misschien geen perfecte, maar wel functionerende democratieën waarvan in eerste instantie wellicht verwacht wordt dat zij zich achter ‘de goede zaak’ scharen. Zij behoren echter al sinds de Koude Oorlog tot de groep Niet-Gebonden landen: staten die niet wilden kiezen tussen Oost en West, in een poging om geen speelbal te worden van de strijd tussen de grootmachten. Uit principe – de dekolonisatie van veel landen was toen nog vers en de nieuwe onafhankelijkheid het grootste goed – en vaak ook uit economische noodzaak.

Ook nu spelen grote belangen een rol bij de neutrale landen. India bijvoorbeeld wil Russische wapenleveranties, waaronder die van het raketsysteem S400, niet in gevaar brengen. Het land weet daarnaast tegen een fikse korting de hand te leggen op Russische olie, die onderhevig is aan een Amerikaans embargo.

Westerse landen zijn bereid om in de eigen welvaart te snijden en zo hopelijk Rusland tot de orde te roepen – overigens ook tot een bepaalde grens, wijst de discussie over een Europees gasembargo uit. Voor een land als India, dat nog altijd zo’n 190 miljoen ondervoede inwoners telt, is dat veel minder vanzelfsprekend.

Het is misschien pijnlijk om te constateren dat niet de hele wereld pal achter Oekraïne gaat staan en zich op alle mogelijke manieren verenigt tegen Rusland, maar het is een realiteit om onder ogen te zien.