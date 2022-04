Leven tot je doodgaat

De vriend van mijn moeder heeft veel plannen. Hij zou graag een meubelrestauratiebedrijf beginnen (antieke stoelen restaureren is een van zijn hobby’s), een onderneming starten voor loepzuivere bijenhoning (hij heeft een paar kasten met bijenvolkeren), een manege runnen (hij had zelf altijd paarden), een enorme biologische moestuin onderhouden (hij heeft al een behoorlijk lapje grond met bessen en boerenkool), een kudde hooglanders fokken en eventueel zelf slachten (hij heeft er nu al een stuk of wat, en net twee kalveren), oude Volvo’s opknappen (er staat een bloedrode Amazon te verstoffen in de schuur).

Hij is tachtig jaar.

Dat dan niet alles meer kan, kán je tot je laten doordringen. Het leven is immers eindig. Maar je kan die eindigheid ook negeren. En leven alsof je het eeuwige leven hebt.

Dat doet hij.

Het is een aantrekkelijke manier van ouder worden – geschikt voor alle leeftijden. Niet alle aandacht richten op wat er niet meer kan of niet meer is. Dat type pessimisme zie je nogal eens. Ik wil lichamelijke kwalen zeker niet bagatelliseren, achter een rollator kan je minder makkelijk uit de voeten dan op een racefiets. Het gaat me hier om de vibe.

Die zie ik ook bij de schoonmoeder van een goede vriendin. Haar kinderen opperden dat het misschien goed was die enorme bibliotheek eens uit te dunnen. Want wat moet je ermee als je de tachtig gepasseerd bent? Ze zei: „Dat kan niet, want ik ga ze allemaal herlezen.” Dat is vriendelijk voor: „Bemoei je met je eigen zaken. Ik leef tot ik doodga.”

Het is een stijl van leven. Het is losjes leven. De moed niet snel verliezen. Niet laten leiden door verwachtingen van anderen. Niet al vooraf bepalen wat niet meer kan, maar het wel zien. En er óók op vertrouwen dat er dan altijd wel iemand komt helpen die het wél kan.

Dus toen we de enorme schuur achter het huis van de vriend van mijn moeder gingen leegruimen omdat er houtworm in zat die verdelgd moest worden, mocht er bijna niets naar de afvalcontainer. Of, nou ja, ik vond het weinig.

Houten kruiwagens, een tiental Mercedes-bumpers, antieke stoelen waar de zitting uitpuilt, motoren, deuren, ramen, kasten en kastjes, zadels, een antieke weegschaal, autobanden, kisten vol gereedschap. Hij hield het vanonder zijn wollen mutsje goed in de gaten. Heel veel werd weer liefdevol opgeslagen. Want je kon er „later” nog van alles mee. Of er was vast nog een „liefhebber” voor.

Wat nog ontbreekt, zei ik tegen hem, is een nieuwe auto. Een Tesla of zo. Het is een grapje.

„Die heb ik net aangeschaft”, zei hij. „Een blauwe.”

