Knelpunten in stroomnet kosten Tennet 340 miljoen

Landelijk netbeheerder Tennet heeft vorig jaar veel meer geld moeten uitgeven om knelpunten in het stroomnetwerk op te lossen. Door de gestegen energieprijzen en door onderhoud aan de hoogspanningsverbindingen was Tennet vorig jaar 340 miljoen euro kwijt. Dat is een ruime verviervoudiging ten opzichte van 2020 (78 miljoen).

„Als blijkt dat ons netwerk niet in staat is om alle vraag en aanbod te transporteren, dan moeten we aan partijen vragen om minder of meer te produceren”, zegt Ruud Vrolijk, een van de opstellers van de jaarlijkse Market Update van Tennet. „Het aanbrengen van zo’n herverdeling kan een dag van tevoren gebeuren, maar ook net voordat een knelpunt optreedt.”

De kostenpost van 340 miljoen euro wordt uiteindelijk opgebracht door de consument, die de post netbeheer op zijn energierekening ziet stijgen. Het geld gaat niet alleen naar flexibele stroomproducenten, maar ook naar bedrijven die bereid zijn tijdelijk wat minder elektriciteit af te nemen. „Vaak gaat het om thermische processen die veel stroom vragen. Dan worden ovens misschien wat minder heet of in koelhuizen stijgt de temperatuur voor korte tijd een beetje”, aldus Vrolijk.

Het is de vraag of die zogeheten redispatch-kosten bij Tennet snel gaan dalen, want factoren als onderhoud en hogere energieprijzen spelen ook dit jaar een grote rol. Eind vorig jaar ontstonden veel knelpunten omdat de hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Lelystad – als gevolg van capaciteitsuitbreiding – voor langere tijd uitviel. Dergelijke uitbreidingen blijven nodig, nu de vraag naar stroom de komende jaren stijgt.

Tegelijkertijd zijn de energiekosten dit jaar alleen maar verder gestegen. Die stijging zorgt ervoor dat de vergoedingen bij knelpunten in prijs stijgen.

Ook de verduurzaming vereist meer inspanningen om het stroomnet in balans te houden. De opbrengst van wind en zon is nu eenmaal minder makkelijk te voorspellen dan de productie van een gascentrale. En dat is een probleem als vraag en aanbod van stroom altijd gelijk moet zijn. „Bij zon en wind blijft altijd een bepaalde voorspelfout over. Die ligt dan op het bordje van Tennet om op te lossen”, zegt Vrolijk.

Inmiddels vormen wind, zon en biomassa de helft van het opgestelde vermogen in Nederland. De duurzame productie van stroom uit wind en zon steeg met 17 procent tot 28 terawattuur op een totaal van 118 terawattuur. Zon en wind op land produceerden meer, terwijl de windparken op zee door minder wind achterbleven op 2020. Biomassa, die wordt bijgestookt in kolencentrales, leverde in 2021 6,3 terawattuur op.

De hoge prijzen voor gas en kolen domineren in de meeste gevallen nog de stroomtarieven. „Maar dankzij de stijgende capaciteit van wind en zon zie je de prijs echt dalen als de productie van die duurzame bronnen hoog is. Dan zijn gas en kolen niet meer prijsbepalend. Het aantal uren dat dit gebeurt zie je echt stijgen”, aldus Vrolijk.