Jamala, de Songfestival winnaar van 2016, vluchtte naar Turkije: ‘Ik kan alleen maar vechten met mijn stem’

De Oekraïense zangeres Jamala werd op 24 februari om vijf uur ’s ochtends gewekt door haar man met het nieuws dat de Russische invasie was begonnen. Niet veel later hoorden ze de eerste raketten inslaan en namen ze hun toevlucht tot de parkeergarage onder hun appartementsgebouw in Kiev, die dienstdeed als schuilkelder. Omdat ze twee jonge zoons hebben, een van zeven maanden en een van drie jaar oud, besloten ze ’s avonds in de auto te stappen en de hoofdstad te verlaten.

Wat meespeelde bij dat besluit was dat Jamala (echte naam: Susana Jamaladinova) vreesde een doelwit te zijn voor Rusland. „Ik voelde me niet veilig omdat ik Rusland niet vertrouw”, zegt de zangeres, die in 2016 het Eurovisie Songfestival won met het politiek getinte nummer ‘1944’, over de gedwongen deportatie van de Krim-Tataren door Stalin. „Na mijn overwinning werden ik en mijn familie op sociale media aangevallen en bedreigd door sympathisanten van de Russische regering.”

Het gezin besloot naar Ternopil te rijden, 400 kilometer naar het westen. Daar deden ze twee dagen over, want er stond een enorme file. „Ik was zelfs vergeten voedsel en water mee te nemen van huis, waarschijnlijk vanwege de schok en de stress”, zegt Jamala via Zoom. „Het was een verschrikkelijke tocht. Toen we aankwamen in Ternopil, wilden we een paar uur slapen. Maar de volgende ochtend werden we opnieuw wakker door explosies. De luchthaven van Ternopil werd gebombardeerd.”

Ze besloten door te rijden naar de Roemeense grens, zodat ze via Bulgarije naar Turkije konden reizen. Jamala’s zus woont in Istanbul, daar kon ze terecht. Terwijl ze door vrienden van haar zus werd opgehaald bij de grens, bleef haar man achter in Oekraïne om te vechten. „Dat was moeilijk. Maar het moeilijkst was om al die tijd mijn kinderen bezig te houden. We zaten vijf dagen in de auto, en ze wilden natuurlijk lopen, eten, spelen. Het was moeilijk om uit te leggen waarom dat niet kon.”

Fysiek is Jamala nu dan wel in Istanbul, met haar hoofd is ze nog in Oekraïne. Ze ziet er vermoeid uit als de Zoomverbinding eindelijk tot stand komt. „Het is lastig werken met twee jonge kinderen. Elke keer als ik het huis uit ga, beginnen ze te huilen. Maar ik geef niet toe aan mijn vermoeidheid. Het gevoel overheerst dat ik iets moet doen. Dat ik elke minuut moet gebruiken om te praten met de pers of foto’s moet delen op Instagram, om te laten zien wat er plaatsvindt in Oekraïne.”

Operazangeres

Om haar steentje bij te dragen, zet Jamala haar roem in voor haar land. Ze had al enige bekendheid als zangeres in Oekraïne toen ze doorbrak met ‘1944’. Ze was op het conservatorium in Kiev opgeleid tot operazangeres, maar ging voor een carrière in de popmuziek. Ze probeerde zelfs eerder al een keer mee te doen aan Eurovisie, in 2011 met het nummer ‘Smile’, een publieksfavoriet van haar debuutalbum For Every Heart. Maar ze besloot zich terug te trekken uit de competitie.

CV

Jamala Jamala (Susana Alimivna Jamaladinova) werd in 1993 geboren in de Kirgizische stad Osh. Na de val van de Sovjet-Unie verhuisde ze met haar familie naar de Krim. Ze werd opgeleid tot operazangeres aan het conservatorium van Kiev, maar verkoos de popmuziek. Ze bracht zes studio-albums uit met liedjes op het snijvlak van jazz, soul en elektronische pop, in het Engels, Russisch, Oekraïens en Krim-Tataars. Met ‘1944’, over de gedwongen deportatie van Krim-Tataren naar Centraal-Azië, won ze het Eurovisie Songfestival 2016

‘1944’ vormt een radicale breuk met de Engelstalige, lichtvoetige, Lily Allen-achtige pop van ‘Smile’. Het lied is een trage ballade over een kale beat, half gezongen in het Krim-Tataars, met Armeense en Azeri instrumenten. De songtekst gaat over de tragedie van haar overgrootmoeder, die dat jaar samen met honderdduizenden andere Krim-Tataren in veewagons werd gedeporteerd naar Centraal-Azië. Deze ‘humanitaire verhuizing’ moest de Tataren dichter bij andere islamitische en Turkstalige volken brengen. Een groot deel stierf tijdens de barre tocht of kwam na aankomst om van de honger.

Door deze catastrofe kwam Jamala ter wereld in de Sovjet-republiek Kirgizië, als kind van een Tataarse vader en een Armeense moeder. „‘1944’ vertolkt het gevoel van onrecht dat ik erfde van mijn overgrootmoeder”, zegt Jamala, die na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie met haar familie terugkeerde naar het schiereiland Krim, dat nu onderdeel van Oekraïne was. „Ze vertelde altijd hoe ze een kind had verloren in een treinwagon. Mijn onrechtvaardigheidsgevoel werd getriggerd door de Russische annexatie van de Krim in 2014, waarna ik mijn ouders niet meer kon bezoeken.”

Jamala’s hele familie is na de Russische annexatie op de Krim blijven wonen. Niet alleen haar ouders, ook haar zussen, ooms en tantes, neven en nichten. „Ze zijn gebleven omdat de Krim hun thuisland is. Hun leven onder de Russische bezetting is moeilijk. Ze hebben te maken met een hoop repressie. Dat trekt psychologisch een zware wissel op hen. Maar het is hun land. Ze zien de Russen als bezetters. Dus waarom zouden ze vertrekken?”

Politieke boodschap

Hoewel Rusland zich voelde aangevallen door ‘1944’, had het lied voor Jamala niet noodzakelijkerwijs een politieke boodschap. „Het is niet bedoeld als een protestlied tegen Poetins Rusland, maar als een ballade over mijn grootmoeder. Maar doordat het ‘1944’ heette, wisten de Russen precies waarover het ging en raakten ze geïrriteerd. Dat was voor hen genoeg om er een politieke boodschap in te zien. Om die reden maakte Rusland zelfs bezwaar tegen deelname van het lied aan Eurovisie. Ook al is de inhoud niet politiek.”

Het mag dan geen protestlied zijn, een aanklacht is het wel degelijk. De tekst begint zo: „Ze komen naar je huis, vermoorden iedereen en zeggen: ‘We zijn onschuldig’.” Sinds de Russische invasie van Oekraïne is ‘1944’ onbedoeld uitgegroeid tot een anti-oorlogslied. Vlak nadat Jamala in Istanbul was aangekomen, werd ze door de organisatie van Eurovisie uitgenodigd voor een benefietconcert tijdens de nationale voorrondes voor het Europese festival in Duitsland, Roemenië en Letland.

We moeten niet alleen zingen over de mooie kanten van het leven, maar ook over tragedies Jamala

Daar stond ze ineens op het podium, tijdens de finale in Berlijn, met een Oekraïense vlag in haar hand, terwijl ze ‘1944’ zong voor een tot tranen toe geroerd publiek. „Ik was niet van plan om te zingen. Want ik wist niet of ik daar fysiek wel toe in staat was”, zegt ze. „Maar na de evacuatie van mijn kinderen, wil ik overal zijn waar mijn stem gehoord wordt, overal waar ik mijn land kan helpen. Ik doe wat ik kan om de wereld te vertellen over Poetins bloedige misdaden in Oekraïne.”

Alle opbrengsten van de sms’jes die werden verstuurd gingen naar Oekraïne. Er werd 76 miljoen euro opgehaald. Toch was het voor Jamala een vreemde gewaarwording om zo snel na haar vlucht weer op het podium te staan. „Als artiest zou ik misschien blij moeten zijn. Maar het is erg moeilijk om alleen te vechten met mijn stem. Duitse burgers proberen oprecht te helpen. Maar politici zeggen alleen: ‘We zijn heel bezorgd over Oekraïne.’ We zien wel dat de sancties effect hebben. Maar ze zijn een long term game. En we hebben geen tijd. Elke minuut is iemands leven.”





Jamala - 1944



Soms klinkt Jamala meer als een politicus dan als een zangeres, met name wanneer ze smeekt om meer militaire steun, en een moreel beroep doet op andere Europese landen om Oekraïne te helpen. „Het is niet alleen een Oekraïense oorlog, het is een oorlog tegen alle Europese waarden. Het is bijna tachtig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Sindsdien hebben we in Europa altijd tegen elkaar gezegd: ‘Dat nooit meer.’ We hebben tachtig jaar in vrede geleefd. Maar nu het weer oorlog is, zien we dat dit een holle frase is, die zijn betekenis heeft verloren.”

Dan komt ze weer terug op de kunst: „Wat we ook doen als artiesten, we moeten onze ogen niet sluiten voor de werkelijkheid. We moeten niet alleen zingen over de mooie kanten van het leven. We moeten met onze muziek, kunst en literatuur ook uitdrukking geven aan de tragedie.”

Songfestival 2022

Hoe de Oekraïense inzending een strijdlied werd Oekraïne is favoriet voor de winst bij de bookmakers voor het komende Eurovisie Songfestival half mei in Turijn. Het in Oekraïens vertolkte folkrapnummer ‘Stefania’ van Kalush Orchestra scoort sinds het uitbreken van de oorlog als ‘strijdlied’. Het nummer staat hoog in de hitlijsten en wordt nu gebruikt onder vele, soms zeer heftige, oorlogsbeelden op de sociale media. Het lied was oorspronkelijk bedoeld als een lieflijke ode aan de moeder van rapper en bandleider Oleh Psiuk. Nu symboliseert de moederfiguur in het lied de groei en kracht van het land. Aanvankelijk werd de in Oekraïne populaire rapper Oleh Psiuk (altijd met roze pet) met Kalush tweede bij de landelijke voorselectie voor het songfestival, na rapper Alina Pash. Maar die trok zich terug nadat bleek dat ze met vervalste reispapieren de Krim (sinds 2014 door Russen bezet) had bezocht. Oekraïense artiesten die sinds 2014 in Rusland hebben opgetreden of op de Krim zijn geweest, mogen niet deelnemen aan het liedjesfestijn. Oleh Psiuk uit de stad Kaloesj in het westen van Oekräïne staat als artiest bekend om zijn grappige, enigszins ondoorgrondelijke teksten. Zijn Kalush Orchestra is een uitvergrote versie van zijn band met multi-instrumentalist Ihor Didenchuk en dj MC Kilimmen, die werd opgezet in 2019. Psiuk mengt daarin rap met Oekraïense traditionele muziek. Vorig jaar eindigde Oekraïne met de neo-futuristische act Go_A met ‘Shum’ - met fluit, grommende techno en Oekraïense traditionele muziek – als vijfde van het Europese liedjesfestijn. Muzikant Didenchuk speelde in dat nummer ook fluit. Afgelopen zaterdag trad Kalush Orchestra met ‘Stefania’ op bij het Eurovison in Concert in de AFAS Live in Amsterdam. Met dit soort optredens wil Kalush de situatie in Oekraïne nadrukkelijk voor het voetlicht brengen. Rapper Psiuk en zijn gevolg kregen van de Oekraïense publieke omroep UA:PBC en de overheid speciale toestemming om hun land te verlaten en om op promotietournee te kunnen, vertelde hij aan NRC. Het is volgens hem belangrijk om buiten de grenzen te tonen dat Oekraïne een onafhankelijk cultureel land is. „Op deze manier kunnen we véél meer voor ons land betekenen. Onze kennis ligt in muziek, we hebben geen vecht-ervaring. Ook al doet een ieder van ons thuis wat hij kan in de vorm van opvang slachtofferhulp of hulp bij inzameling of verzet, we zijn nuttiger als we optreden in het buitenland en daarmee donaties voor de oorlogsslachtoffers op halen.” Amanda Kuyper

Kalush Orchestra - Stefania