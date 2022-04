Inspectie: onderwijs moet het roer radicaal omgooien

Voor het zoveelste jaar op rij zijn de reken- en taalvaardigheden van leerlingen op basisscholen en in het voortgezet onderwijs gedaald. Ook de kennis over ‘burgerschap’ – wie ben ik en hoe werkt de maatschappij? – daalt.

De achteruitgang in rekenen en taal is volgens de Onderwijsinspectie al twintig jaar gaande. Het roer moet dus radicaal om, stelt de inspectie woensdag bij de presentatie van de Staat van het Onderwijs. Het slechte nieuws: dat gaat niet van vandaag op morgen. Het goede nieuws: het kán wel. Er zijn voorbeelden van scholen die zeer slechte prestaties wisten om te buigen naar goede. Ook wijst de inspectie op Zweden en Ierland waar het enkele jaar geleden lukte het tij te keren, door vooral in te zetten op basisvaardigheden als rekenen en taal.

De inspectie trekt al langer aan de bel over de neergaande trend in het onderwijs. Niet alleen dalen de prestaties, ook is sprake van hardnekkige ongelijkheid in de kansen die kinderen krijgen om alles uit zichzelf en school te halen. Met name kinderen van lager opgeleide ouders zijn daar de dupe van.

Oplopend lerarentekort

De problemen worden versterkt door het oplopende lerarentekort, waar scholen in achterstandsbuurten meer last van hebben – die kampen vaak met 25 procent onvervulde vacatures.

De inspectie riep vorig jaar op tot een grondige renovatie van het onderwijs, maar door corona is het niet gelukt het tij te keren.

De effecten van corona op het onderwijs zijn zichtbaar, volgens de Staat van het Onderwijs, vooral op scholen met relatief veel leerlingen uit sociaal-economisch zwakkere milieus.

Ook hebben sommige leerlingen sinds corona „moeite om de concentratie en het plezier in het leren terug te vinden”.

Het gestaag stijgende tekort aan leraren, 16 procent op basisscholen en 9 procent in het voortgezet onderwijs, is echt nijpend, signaleert de inspectie. Scholen vullen gaten met invallers en als de invalpools leeg zijn, staan er noodgedwongen onbevoegden voor de klas.

Sommige scholieren, zo schreef NRC deze week, krijgen geen Frans meer omdat er amper leraren Frans te vinden zijn.

Lees ook deze reportage: Vakken schrappen, roosteren met de kaasschaaf: het lerarentekort wordt alleen maar groter

Intussen is er nóg een tekort bijgekomen: dat van schoolleiders. 13 procent van de scholen heeft geen directeur. Zorgelijk, waarschuwt de inspectie, want een goede schoolleider is cruciaal voor de kwaliteit van een school en voor het werven en houden van goede docenten.

Masterplan

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs, VVD) laat in een reactie op de Staat weten dat hij snel met „een masterplan” komt „om de basis op orde te krijgen”. Hij noemt het een groot probleem dat er leerlingen van school gaan die niet goed kunnen lezen en rekenen en te weinig kennis hebben van de democratie. „Zonder deze basisvaardigheden heb je moeite met solliciteren, je belastingaangifte, stemmen en ga zo maar door. Dit vraagt dus om actie.”

Wat die actie is? „Een hoger salaris voor leraren, minder werkdruk en een duidelijke opdracht voor het onderwijs door meer te focussen op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap. Ik besef goed dat we dit niet direct van vandaag op morgen keren, juist daarom hebben we geen tijd te verliezen. We moeten nú beginnen.”

Wat Zweden en Ierland aantonen is dat door „de kennis en kunde” van leraren te vergroten vooruitgang geboekt kan worden, zegt de inspectie. Leraren die beter worden begeleid, zijn beter in hun vak, beleven er meer plezier aan en haken minder snel af.

De inspectie wijst hiervoor op zogeheten ‘boosterprogramma’s’ waarbij docenten elkaar ondersteunen. In Nederland is Inge de Wolf, bijzonder hoogleraar onderwijssystemen aan de Universiteit Maastricht, hiermee bezig. „We trainen en ondersteunen leraren op basis van wetenschappelijke kennis van onderwijs en didactiek om beter te worden in hun vak”, zegt ze. Deze ‘expert-leraren’ gaan vervolgens weer andere leraren trainen en coachen.

„Zo bouw je een netwerk van topleraren”, zegt De Wolf. „Op de scholen waar we dit gebeurt zien we dat leraren hun vak aantrekkelijker vinden. Ze zijn weer trots op hun vakmanschap. Dat werkt beter dan welke stelselwijziging dan ook.”