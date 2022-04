In het rodelen mogen Russen weer meedoen, en dat kan gevolgen hebben

Op een industrieterrein aan de rand van Aalsmeer, pal naast de bloemenveiling, houdt bedrijfsjurist Ben Heijmeijer kantoor. Hij is 63 jaar en al jaren verbonden aan Schoenmaker Juridisch Bedrijfsadvies. Hij houdt van duidelijke regels, en vindt dat ze gevolgd moeten worden – eigenlijk ongeacht de situatie.

Ben Heijmeijer werd deze week een beetje beroemd. Van NBC Sports in de Verenigde Staten tot het grote televisienetwerk ESPN tot AP News, een belangrijk Amerikaans persbureau. Allemaal schreven ze over een beslissing die hij begin april na een zitting nam met twee collega-juristen, via een videoverbinding.

Heijmeijer is voorzitter van de geschillencommissie van de internationale rodelfederatie FIL. Die kreeg op 16 maart een beroep binnen tegen het bestuursbesluit, twee weken eerder, om Russische sporters, coaches en officials uit te sluiten van competities vanwege de inval in Oekraïne. De geschillencommissie besloot het bestuursbesluit terug te draaien, onder meer omdat het ‘discriminatie’ zou zijn om Russische sporters individueel te straffen op basis van hun afkomst. Het is voor het eerst dat een besluit van een sportbond om Russen uit te sluiten geen standhoudt.

Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn sporters uit Rusland en Wit-Rusland door de sportwereld opzij gezet. In bijna geen enkele sport mogen sporters uit die landen nog meedoen aan wedstrijden of toernooien. Het zijn beslissingen die zijn genomen door internationale sportbonden – zij kiezen bijna allemaal dezelfde lijn.

Rusland is het daar niet mee eens. Het Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne, de Hoge Raad van de sportwereld, publiceerde onlangs een lijst van tien zaken die door Rusland zijn aangespannen om uitsluiting in diverse sporten te voorkomen. De Russische bonden voor voetbal, schaatsen, biatlon, roeien, rugby en gymnastiek – allemaal eisen ze dat hun sporters ‘gewoon’ weer mogen meedoen. Zo zorgt de oorlog in Oekraïne voor een regen aan juridische kwesties in de sport. Want internationale sportbonden kunnen dan eensgezind zijn, zij zullen de uitsluitingen van sporters juridisch nog wel moeten verdedigen.

Olympisch Handvest

Bij de arbitragecommissie van de rodelaars hebben de Russen dus een juridische overwinning geboekt. En hoewel dat geen uitspraak is van het CAS, kan het een precedent scheppen. De Russen kunnen met deze uitspraak in handen ook weer zaken aanspannen in andere sporten en tegen andere sportbonden.

Heijmeijer begrijpt dat zijn uitspraak flinke implicaties kan hebben, maar dat deert hem niet. „Ik moet naar onze statuten kijken en in de statuten staat dat sancties alleen kunnen worden opgelegd bij een overtreding. Door Russische sporters, coaches en officials uit te sluiten vanwege ‘de situatie in Oekraïne’, terwijl hun persoonlijk niets valt aan te rekenen, discrimineer je. Discriminatie is volgens de FIL-statuten verboden. Je kunt niet zomaar regels buiten werking stellen omdat je moreel verontwaardigd bent.”

Dat Heijmeijer en zijn commissie juist wijzen op het discriminatie-argument is van belang, omdat dat een vast onderdeel vormt van statuten bij grote sportorganisaties. In het Olympisch Handvest, het regelboek voor olympische sporters, is bijna woordelijk dezelfde tekst over discriminatie opgenomen. Dat betekent dat ook andere juristen met dat argument in de hand Russische sporters weer tot wedstrijden toe zouden kunnen laten.

Sportjurist Michiel van Dijk noemt de uitspraak in de rodelkwestie „heel opvallend”. Hij denkt dat de Russen er zeker van zullen proberen te profiteren. „Ik kan me de jubelstemming bij de Russen wel voorstellen. Ze hebben enorme budgetten en een grote propagandamachine. Als deze uitspraak breder bekend wordt, gaan veel meer sportorganisaties vanuit Rusland hierop inzetten. Dit zet de deur op een kier naar meer.”

Sportrechtadvocaat Frans de Weger had al langer het gevoel dat sportbonden soms toch wel erg vooruitstrevend waren in het uitsluiten van Russische sporters. Allereerst moeten de reglementen worden bekeken. Als daaruit niet duidelijk wordt hoe in een bepaalde situatie besloten moet worden, moet er gekeken worden naar rechtvaardigingsgronden om spelers uit te sluiten. „Dat ligt bij puur politieke motieven ingewikkeld”, zegt De Weger. „Ik begrijp dat het besluit van de rodelbond emotioneel lastig ligt, want iedereen veroordeelt terecht de oorlog die Rusland is begonnen. Maar het is wel iets anders om individuele sporters, die de oorlog misschien óók wel veroordelen maar toevallig uit Rusland komen, per definitie en onder alle omstandigheden hun recht op deelname te ontnemen. Dat ligt juridisch genuanceerder.” Hij ziet enige parallellen met het Russische dopingschandaal waarvoor Rusland een aantal jaren geleden is gestraft. De Weger: „Toen is in hoger beroep door het CAS aangegeven dat het per definitie uitsluiten van atleten lang niet altijd houdbaar is en dat je ook de belangen van deelnemers die geen enkele blaam treffen moet meenemen in de afweging om tot een beslissing komen.”

Sportrechtadvocaat Dolf Segaar verwacht dat de Russische overheid sporters wereldwijd „aan het werk gaat zetten” om sportbonden te dwingen via geschillencommissies hun statuten tegen het licht te houden. „Er zullen meer procedures volgen”, zegt hij. Maar of de sancties bij andere internationale sportfederaties zullen verdwijnen? Segaar moet het nog zien. „In hun statuten is niet alleen een verbod op discriminatie opgenomen, maar staan integriteit en veiligheid ook centraal. Het is een afweging van twee belangen.”

Integriteit van de sport in gevaar

Om de mogelijke precedentwerking van de rodel-uitspraak te kunnen wegen, zegt sportjurist Harro Knijff, is het belangrijk om naar de uitspraken van het CAS te kijken – toch de hoogste instantie in het sportrecht. Veel van de zaken die Russische bonden daar hebben aangespannen zijn nog in behandeling. Maar in één kwestie deed het CAS al een voorlopige uitspraak. De instantie bevestigde dat Rusland niet mag deelnemen aan het WK voetbal in Qatar, dat in november begint. De beslissing van wereldvoetbalbond FIFA – die Rusland in maart al uitsloot vanwege de invasie in Oekraïne – hield daarmee stand. Deze week publiceerde het CAS de motivatie voor die beslissing.

Dat Polen, Zweden en Tsjechië, die tegen Rusland hadden moeten spelen in de kwalificaties, weigerden hun duels af te werken, was een belangrijk argument. Mocht Rusland namelijk níét zijn uitgesloten, dan had de FIFA de andere landen een reglementaire nederlaag moeten toekennen. Daarmee zou volgens het CAS de „integriteit van de sport” in gevaar zijn gekomen. Het argument van de rodelbond – dat Russische rodelaars gediscrimineerd worden door hen uit te sluiten – was volgens het CAS niet aan de orde in de voetbalzaak.

Volgens Knijff kan dat een aanwijzing zijn dat het CAS op een andere lijn zit dan de arbitragecommissie van de internationale rodelbond. „Als je kijkt naar precedentwerking, dan is de uitspraak in de FIFA-zaak over het uitsluiten van Rusland belangrijk. Daar hield het CAS de beslissing van de FIFA in stand. Het zou me verbazen als het CAS hetzelfde zou oordelen als de arbitragecommissie van de rodelaars”, zegt Knijff.

De internationale rodelbond FIL heeft inmiddels laten weten dat het niet van plan is om de uitspraak van de eigen arbitragecommissie te volgen. „Ook in de internationale sport moet het mogelijk zijn om sancties op te leggen aan sportbonden en leden die gedrag vertonen dat in strijd is met het internationaal recht”, schrijft de bond in een reactie. De rodelbond is van plan om in juni de statuten te wijzigen, zodat alsnog – volgens de nieuwe eigen regels – besloten kan worden om Russen en Wit-Russen uit te sluiten van deelname aan wedstrijden. Een hoger beroep bij het CAS lijkt niet aan de orde.

Ben Heijmeijer voelt zich niet ongemakkelijk over het besluit dat hij heeft genomen. Juristen zijn er in de sport niet voor het morele oordeel, vindt hij. „Als we het mogelijk maken om Russische sporters uit te sluiten op basis van een oorlog die het land is begonnen, zonder dat zij daar zelf schuld aan hebben, waar eindigen we dan? Gaan we Amerikaanse sporters weigeren als de VS een oorlog begint? Je moet goed doordenken wat de consequenties kunnen zijn. Anders stort het hele olympische bouwwerk in elkaar.”