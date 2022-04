Hoofdverdachte van doodtrappen Carlo Heuvelman in Mallorca komt voorlopig vrij

De hoofdverdachte in het onderzoek naar de moord op Carlo Heuvelman, vorige zomer op het Spaanse eiland Mallorca, komt voorlopig vrij. Dat heeft de rechtbank in Lelystad woensdag besloten, meldt persbureau ANP. Hilversummer Sanil B. wordt niet langer vastgehouden, totdat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak in oktober van start gaat.

Omdat er dna van Heuvelman op zijn linkerschoen werd aangetroffen, zat B. als enige van de negen Hilversumse verdachten nog vast. Toch ontkent de 20-jarige verdachte schuld aan de fatale mishandeling. B. erkent wel dat hij met andere mensen heeft gevochten, maar meent niet te weten hoe Heuvelmans dna op zijn schoen terecht is gekomen. B. wordt tevens verdacht van tweemaal poging doodslag op andere slachtoffers.

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen en zijn vrienden werden vorige zomer kort na middernacht ernstig mishandeld, tijdens een ruzie op de boulevard van badplaats El Arenal. Terwijl hij reeds bewusteloos op straat lag werd hij nog meermaals geschopt. Heuvelman overleed vier dagen na zijn mishandeling aan zijn verwondingen.