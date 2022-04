Homo erectus redde het in elk klimaat – zelfs beter dan Homo sapiens

Homo sapiens, de huidige mensensoort, onderscheidde zich van andere inmiddels uitgestorven mensensoorten, zoals de neanderthaler, in zijn vermogen om te overleven in droge streken. Dat heeft waarschijnlijk sterk bijgedragen aan de verspreiding van sapiens over de wereld in de laatste honderdduizend jaar, omdat deze mensensoort Afrika waarschijnlijk verliet via de Sinaï en het Arabisch Schiereiland, ook toen al droge gebieden.

Dit is een van de vele conclusies uit een groot vergelijkend klimatologisch en archeologisch project waarover een groot onderzoeksteam onder leiding van Axell Timmermann (Centrum voor klimaatfysica in Busan, Zuid-Korea) deze week publiceert in Nature.

In een computersimulatie werden ruim drieduizend archeologische vindplaatsen en fossielen ingevoerd in een klimaatmodel voor de periode van twee miljoen jaar tot 30.000 jaar geleden. Met stapjes van duizend jaar en een ruimtelijke resolutie van hokjes van één lengtegraad bij één breedtegraad, werd telkens de jaarlijkse neerslag, de temperatuur en de netto plantaardige productie berekend, waarna twee miljoen jaar menselijke evolutie kan worden nagelopen.

Stabiel savannegebied

Dan blijkt dat de eerste Afrikaanse leden van het geslacht Homo, Homo habilis en H. ergaster, in de periode van twee miljoen tot één miljoen jaar geleden nog behoorlijk afhankelijk waren van een specifieke omgeving en daarom leefden in een nauwe corridor van Oost-Afrika naar Zuid-Afrika, een soort savannegebied, waarin het klimaat weinig schommelde. Daarentegen is de mensensoort die rond 1,4 miljoen jaar geleden Afrika verliet en daarna in Zuidoost-Azië terechtkwam, Homo erectus, veel minder gespecialiseerd voor één omgeving. De onderzoekers noemen erectus zelfs de soort met de grootste geschiktheid voor uiteenlopende leefomgevingen, groter ook dan van Homo sapiens (in ieder geval tot 30.000 jaar geleden, als de berekening eindigt).

Veel verbanden tussen klimaat en menselijke evolutie zijn al eerder door antropologen en archeologen gelegd, zoals de invloed van de verdroging van Afrika vanaf 2,6 miljoen jaar geleden op het ontstaan van het geslacht Homo en de grote wisselingen rond 400.000 tot 300.000 jaar geleden op het ontstaan van de moderne mensensoort Homo sapiens.

Maar zoals de antropoloog Michael Petraglia (Griffith University, Brisbane, Australië) het noemt in een commentaar bij het Nature-artikel: al die eerdere conclusies waren altijd voor een relatief klein gebied en beperkte periode, de nieuwe computersimulatie overstijgt die eerdere conclusies ruimschoots maar zal ook ongetwijfeld op details veel discussie geven.

Het model gebruikt een klassieke soortenindeling die ter discussie staat

Een van de kritiekpunten die Petraglia nu al noemt is dat in het model een klassieke soortenindeling wordt gebruikt die lang niet onomstreden is. Het team van Timmerman kent bijvoorbeeld een belangrijke rol toe aan de ontwikkeling van Homo heidelbergensis, die tussen 800.000 en 300.000 jaar geleden leefde in Afrika en Europa en die traditioneel werd gezien als de gemeenschappelijke voorouder van Homo sapiens en de neanderthaler. In recente literatuur wordt juist gedebatteerd of die soort niet beter opgesplitst kan worden in twee aparte takken. Maar net als in hun toewijzingen van bepaalde archeologische werktuigen aan verschillende mensensoorten volgen de modellenmakers wel de brede consensus in de antropologie en hebben zij ook onzekerheden in die toewijzing ingebouwd in hun model.

In de invloed van het klimaat op hun leefgebied blijkt H. heidelbergensis zich in Europa nauwelijks te onderscheiden van de neanderthaler – overigens een welkom nieuw argument voor de voorstanders van opsplitsing van de soort. In Afrika onderscheidt heidelbergensis zich door een relatief geringe flexibiliteit in aanpassingen aan klimaatveranderingen. De onderzoekers denken dan ook in hun model te kunnen aanwijzen dat heidelbergensis ten onder gaat in de periode 400.000 tot 300.000 jaar geleden, waarna de flexibelere H. sapiens verschijnt.

Volgens hen is dat een duidelijke aanwijzing dat heidelbergensis de directe voorouder van sapiens is. Zelfs de regio waar die overgang geschiedde denken ze te zien in hun model: zuidelijk Afrika – een duidelijke tegenspraak voor de op genetisch bewijs gegrondveste, nu heersende algemene opvatting dat sapiens als een mozaïeksoort langzaam ontstond uit de combinatie van veel verschillende (genetische) variaties in heel Afrika.