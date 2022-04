Formatie met Groep de Mos in Den Haag mislukt

Het is in Den Haag niet gelukt genoeg partijen te vinden die een college willen vormen met Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De grootste partij van de stad zal daardoor opnieuw in de oppositie belanden.

In een brief aan de gemeenteraad schrijven de informateurs Geerten Boogaard en Gert-Jan Oplaat dat de „hoofdreden” is dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt tegen partijleider Richard de Mos en raadslid Rachid Guernaoui. In oktober 2019 viel de Rijksrecherche binnen op het stadhuis en bij de twee thuis – die toen wethouder waren. Ze worden verdacht van onder meer corruptie en schending van het ambtsgeheim. Het college met Hart voor Den Haag viel na de inval en De Mos belandde in de oppositie.

D66 had om die reden Hart voor Den Haag tijdens de campagne al uitgesloten, en ook na gesprekken met de informateurs bleef de partij daar bij. De getalsmatig meest voor de hand liggende coalitie – Hart voor Den Haag met 9 zetels, D66 met 8 en VVD met 7 – is daardoor onmogelijk. De VVD stond wel open voor deze coalitie, maar stelde wel de eis dat gesproken moest worden „waarborgen om te voorkomen dat ombudspolitiek overloopt in (de schijn van) belangenverstrengeling”.

Grote aarzelingen

De opdracht aan de informateurs werd verder bemoeilijkt doordat ook andere partijen grote aarzelingen hadden bij samenwerking met Hart voor Den Haag. GroenLinks (5 zetels) vindt bijvoorbeeld dat De Mos en Guernaoui „geen zelfinzicht/zelfreflectie laten zien” en noemt ook het gebrek aan transparantie rond de partijfinanciering bezwaarlijk. Die redenen worden ook door andere partijen genoemd. Een toezegging van De Mos en Guernaoui om zich terug te trekken als wethouderskandidaten veranderde weinig aan de meningen van de andere partijen, blijkt uit het verslag van Boogaard en Oplaat.

De Partij voor de Dieren (3 zetels) verklaarde geen vertrouwen te hebben in het formatieproces door de keuze van Hart voor Den Haag voor informateur Gert-Jan Oplaat. De oud-Tweede Kamerlid en voorzitter van de organisatie van pluimveevleesverwerkers noemde dierenactivisten eerder „terroristen”. En de SP (1 zetel) wil geen „linkse aanhangwagen van een rechts college” zijn. Andere partijen hadden inhoudelijke bezwaren tegen samenwerking. Zo bleven er weinig combinaties over met Hart voor Den Haag.

College in twee gemeenten

Richard de Mos heeft een spoeddebat aangevraagd. Hij zegt: „Laat de partijen die obstructie hebben gepleegd en die geen enkel recht willen doen aan de Haagse verkiezingsuitslag dit maar eens uitleggen.”

In vrijwel alle 333 gemeenten waar in maart verkiezingen waren, is de informatieronde nog aan de gang en wordt gekeken welke partijen willen samenwerken of wat voor soort collegeakkoord nodig is. In twee gemeenten – West-Betuwe (Gelderland) en Leiderdorp (Zuid-Holland) – is inmiddels een nieuw college gevormd en een akkoord gepresenteerd. In Barendrecht, waar Echt voor Barendrecht een absolute meerderheid behaalde en dus geen college-onderhandelingen hoeft te doen, zijn twee van de vermoedelijk vier wethouders al geïnstalleerd. Een collegeprogramma wordt nog verwacht.