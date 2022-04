Dick Johan en Piet voerden diepzinnige gesprekken

Internist/hematoloog Dick Johan van Sponsen (57, rechts) zat zomer 1971 samen met vriend Piet van der Til (56, melkveehouder) op de trekker op het boerenerf aan de Traansterweg 13 in Tolbert.

„Het was de eerste keer op de boerderij van Piet. Wij waren klasgenoten. Mijn moeder bracht mij en maakte een foto. Ik zie mijn onwennigheid. Zij was een boerendochter uit Buitenpost. Mijn vader zat als student in de oorlog ondergedoken op de boerderij van haar vader. Er ontstond iets moois. Na de oorlog werd hij onderwijzer in Loosduinen. Daar stichtten ze hun gezin. Maar het noorden bleef trekken. Als gelovige kreeg hij bij de christelijke school in Boerakker een baan. In 1963 verhuisden ze naar Boerakker. Een jaar later werd ik geboren, de jongste van zes. Op mijn vaders school trof ik Piet. Zijn vader had als veehouder zijn eigen boerderij gebouwd. Dat kostte hem veel energie. Als oudste zoon moest Piet meewerken. Op zijn vijfde reed hij al trekker. In mei was hij twee weken niet op school vanwege de oogsttijd. „Hooikoorts”, noemde Piet dat. Ik vond het fijn tussen de koeien. Waar mogelijk hielp ik, al was ik niet echt handig. Zes jaar lang waren we onafscheidelijk. Ik logeerde daar veel. In de winter hutten bouwen. Op de trekker hadden we lange, diepzinnige gesprekken. Waarom vogels naar het zuiden vliegen – dat soort vraagstukken. Wat voor mij spel was, was voor Piet al een verantwoordelijkheid. Dat bleek bij onze schoolkeuzes: ik naar het vwo, Piet naar de mavo. De boerderij bemoeilijkte zijn leren. Onze levens liepen uit elkaar. Piet nam de boerderij over. Ik ging studeren. Toch hielden we altijd contact. Als we samen zijn is er dezelfde goede chemie. Of zoals Piet het zegt: gaat Dick Johan ineens linksaf, dan volg ik. Omdat ik weet waarom hij linksaf wil.”

