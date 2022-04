Genoeg beloftes om opwarming te beperken tot twee graden

Als alle landen ál hun tot nog toe gemaakte klimaatbeloftes nakomen, zal de opwarming van de aarde op, of net onder, 2 graden Celsius uitkomen. Dat berekenen wetenschappers in een studie die woensdag is gepubliceerd in Nature.

In 2015 hebben de Verenigde Naties in het klimaatakkoord van Parijs afgesproken de opwarming te beperken tot ruim onder 2°C, en liefst tot 1,5°C. Die bovenste grens is nu dus in theorie bijna gehaald, omdat landen de afgelopen jaren een toenemend aantal klimaatbeloftes hebben gedaan.

„Onze publicatie is goed nieuws, maar tegelijk slecht nieuws”, zegt Malte Meinshausen van de universiteit van Melbourne, en eerste auteur van de studie. Het goede nieuws is volgens hem „de vooruitgang die landen de afgelopen vijf tot tien jaar hebben geboekt” in het stellen van strengere doelen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Het slechte nieuws, zegt hij, is dat de beloftes nog te weinig worden omgezet in concreet beleid.

Ontoereikende afspraken

Er gebeurt al wel van alles – installatie van windmolens en zonnepanelen, isoleren van huizen, elektrisch rijden – maar het is nog veel te weinig. Bovendien is het doel van 1,5°C nog helemaal ver weg . Daarvoor zijn de huidige afspraken niet toereikend, ook niet als ze allemaal worden nagekomen. Om dat doel nog te kunnen halen zou de mens zijn uitstoot van broeikasgassen „onmiddellijk en vergaand” moeten beperken, zo stelde het VN-klimaatpanel IPCC vorige week nog in een rapport over het tegengaan van klimaatverandering. Maar vooralsnog blijft die uitstoot groeien – de aarde is in de afgelopen anderhalve eeuw inmiddels 1,1 tot 1,2°C opgewarmd.

Het Amerikaanse onderzoeksinstituut NOAA rapporteerde vorige week dat de in de atmosfeer gemeten concentratie van het broeikasgas methaan in 2021 de grootste jaarlijkse stijging heeft laten zien sinds het begin van de metingen in 1983. Ook de concentratie CO 2 in de atmosfeer steeg in 2021 verhoudingsgewijs hard.

In een begeleidend commentaar in Nature kiezen twee wetenschappers voor een positief geluid. „Tien jaar geleden leek de wereld nog op weg naar een bijzonder grimmige klimaattoekomst”, stellen ze, met een voor het jaar 2100 geschatte opwarming van 4 tot 5°C. Extremen zoals hittegolven, droogtes en hoosbuien komen in zo’n wereld vele malen vaker voor. Met als gevolg meer oogstverliezen, meer natuurbranden, meer overstromingen.

Afgezwakte beloftes

Het gaat er nu dus om gedane beloftes na te komen. Dat zegt ook Detlef van Vuuren, senior wetenschapper bij het Planbureau voor de Leefomgeving en hoogleraar mondiale milieuveranderingen aan de Universiteit Utrecht. Hij was niet bij de studie betrokken. „We moeten gaan doen wat we beloven”, zegt Van Vuuren. Zo hebben landen binnen het Parijsakkoord afgesproken elke vijf jaar doelen op te stellen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (de zogeheten nationally determined contributions, NDC’s) en bij elke nieuwe periode worden die doelen in principe aangescherpt. Maar in de aanloop naar de klimaattop in Glasgow, afgelopen november, bleek dat sommige landen hun NDC’s uit 2015 niet hadden aangescherpt, andere hadden ze zelfs afgezwakt, en weer andere hadden helemaal geen nieuwe NDC’s ingediend.

Op basis van de huidige NDC’s, die zijn gericht op het jaar 2030, zou de opwarming uitkomen op circa 2,5°C. Boven op de NDC’s hebben inmiddels 76 landen uitgesproken dat ze in 2050, 2060 of 2070 hun uitstoot willen hebben teruggebracht tot nul. „Maar die langetermijnbeloftes zijn nog nauwelijks uitgewerkt”, zegt Meinshausen. Hetzelfde geldt voor aanvullende beloftes die tijdens de klimaattop in Glasgow zijn gemaakt. Daar kwamen landen bijvoorbeeld overeen om de ontbossing te stoppen en de uitstoot van methaan in tien jaar tijd met 30 procent te verminderen.