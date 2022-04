Erdogans megaprojecten kosten miljarden, maar de rekening is voor latere generaties

De 1915 Çanakkale-brug, die de zeestraat Dardanellen overspant, is de langste hangbrug ter wereld. Met een lengte van 3.869 meter verbindt de brug het schiereiland Gallipoli in het Europese deel van Turkije met de provincie Çanakkale in Anatolië. Twee rode pylonen dragen aan staalkabels de stroken asfalt boven het zeewater. Wie de Dardanellen voorheen wilde oversteken, was aangewezen op een veerpont, die er een half uur over doet. Nu duurt de overtocht maar zes minuten.

De brug werd op 18 maart officieel in gebruik genomen. Het was een groot evenement, bijgewoond door prominente politici, dat live op televisie werd uitgezonden. Terwijl president Erdogan een toespraak hield, waarin hij de Koran citeerde en de plannen voor het project herleidde tot zijn favoriete Ottomaanse sultan, maakten drones indrukwekkende shots van de brug.

„We hebben vriend en vijand laten zien dat er niets is dat de Turkse natie niet kan bereiken als ze dat wil”, begon de toespraak van Erdogan, die werd toegejuicht door duizenden met bussen aangevoerde aanhangers met Turkse vlaggen en mutsen. „We praten niet alleen over de brug. Voor ons ligt een enorm transportproject dat Istanbul via Tekirdag en Çanakkale met Balikesir verbindt.”

De naam en afmetingen van de brug staan bol van de symboliek. 1915 verwijst naar het jaar van de Slag om Gallipoli, toen de strijdmacht van Mustafa Kemal Atatürk een beslissende overwinning boekte op de Britse en Franse troepen – wat de opmaat vormde voor de Turkse Onafhankelijkheidsoorlog. En de langste overspanning van de brug is precies 2.023 meter, wat verwijst naar de honderdste verjaardag van de Turkse republiek, die volgend jaar op grootse wijze zal worden gevierd.

Voor Erdogan zijn dit soort megaprojecten een propagandamiddel bij uitstek. Dat bleek wel uit het feit dat de opening van de brug aanvankelijk was verplaatst van 18 maart (herdenking van de Slag om Gallipoli) naar 26 februari (Erdogans verjaardag). De officiële reden was: op veler verzoek. Maar toen daar uit nationalistische hoek kritiek op kwam, en het evenement overschaduwd dreigde te worden door het begin van de oorlog in Oekraïne, werd de opening toch weer verplaatst naar 18 maart.

„Deze megaprojecten draaien nooit alleen om de fysieke infrastructuur, maar ook om hoe Erdogan steun verwerft voor zijn autoritaire regime”, zegt socioloog Hande Paker van de Sabanci Universiteit in Istanbul. „Hij presenteert ze als diensten voor het volk. Dit past bij het belang van economische groei en ontwikkeling, dat een van de grondbeginselen vormt van de republiek. En de grandeur van die projecten, die steevast de eerste of de grootste ter wereld zijn, speelt in op de nationale trots.”

Symboliek

Symboliek speelt volgens Paker een belangrijke rol bij dit soort projecten. Er is altijd wel een detail dat verwijst naar de honderdste verjaardag van de republiek. „Op deze manier worden die projecten door Erdogan neergezet als juwelen die de bekroning vormen van de republiek”, zegt ze. „‘Turkije is weer een wereldmacht, en dat is de verdienste van de [regeringspartij] AKP.’ Dit heeft enorme symbolische kracht. Het resoneert met het publiek en vertaalt zich in politieke steun.”

Maar grote bouwprojecten zijn ook controversieel. Met name bij het hogeropgeleide deel van Turkije, dat door de symboliek heen prikt. De oppositie greep de opening van de brug aan om de regering aan te vallen op haar grote uitgaven, terwijl veel burgers moeite hebben om rond te komen door de hoge inflatie. De Gelecek Partij van oud-premier Davutoglu kwam vorige week met een bijtende video over de nieuwe brug.

De kritiek spitst zich toe op de financiering van het project: het zogeheten build-operate-transfer-model (BOT). Dit houdt in dat bedrijven die de brug hebben gefinancierd en gebouwd voor een bepaalde periode (in dit geval zestien jaar) tol mogen heffen. Daarna is de brug van de staat. De staat garandeert die bedrijven dat er een bepaald aantal voertuigen (in dit geval 45.000) per dag passeert. Anders legt hij de gederfde tolinkomsten zelf bij. Dit kan uitgroeien tot een enorme toekomstige kostenpost.

In Turkije besluit men niet tot een project vanwege de noodzaak, maar omdat Erdogan het wil

„De komende zestien jaar zal Turkije 7 miljard dollar betalen voor de brug, die voor 2,5 miljard dollar is gebouwd”, denkt de in overheidsprojecten gespecialiseerde econoom Ugur Emek van de Baskent Universiteit in Ankara. „Want de staat garandeert dat er per dag 45.000 voertuigen passeren tegen 17,70 euro per voertuig. Maar volgens het ministerie van Verkeer en Infrastructuur reden er op 27 maart maar 6.000 voertuigen over de brug. Dus de staat moest op één dag liefst 690.300 euro bijleggen.”

Dit geldt voor tal van megaprojecten waarmee Erdogan de afgelopen jaren goede sier heeft gemaakt, zoals bruggen, tunnels, ziekenhuizen en vliegvelden. Vrijwel iedere provinciestad kreeg zijn eigen luchthaven en zijn eigen stadsziekenhuis. En al die projecten zijn op een vergelijkbare manier gefinancierd. Volgens critici worden toekomstige generaties hierdoor met een enorme rekening opgezadeld. Maar de exacte kosten voor de belastingbetaler zijn onduidelijk omdat de overheidsfinanciën niet transparant zijn.

„Het totaal aan inkomstengaranties van alle projecten is samen naar schatting 156 miljard dollar”, zegt Emek. „De stadsziekenhuizen zijn de grootste kostenpost voor de staat met 81 miljard dollar. De transportprojecten kosten opgeteld 40 miljard dollar aan inkomstengaranties. En de Akkuyu-kerncentrale, die wordt gebouwd door het Russische kernenergiebedrijf Rosatom, kost de Turkse staat 35 miljard aan inkomstengaranties. We zijn erg genereus.”

Lees ook: De economische theorieën van Erdogan brengen chaos naderbij

Econoom Ugur Emek weet waar hij het over heeft. Tot 2016 werkte hij als expert op het gebied van publiek-private projecten voor het staatsplanningsbureau. Hij zag met lede ogen aan hoe de regering het ene na het andere grote bouwproject lanceerde. „Ik zette daar vraagtekens bij: ‘wie gaat dat betalen?’ Erdogan hield vol dat die projecten de staat geen cent zouden kosten. Maar we betalen wel degelijk. Ik noem dit het ‘creditcardmodel’: de rekening komt later.”

Het probleem was volgens Emek dat de regering niet goed onderzocht of die projecten wel noodzakelijk waren, wat een normaal onderdeel vormt van het ontwikkelingsproces. „In Turkije besluit men niet tot een project vanwege de noodzaak, maar omdat Erdogan het wil. Hij zegt steevast: ‘Dit is mijn droom.’ Daarna durft niemand tegen hem te zeggen dat we het niet nodig hebben. In tegendeel: zijn ministers moeten aan de samenleving uitleggen waarom zo’n project noodzakelijk is.”

Volgens Emek was de Çanakkale-brug niet nodig omdat hij concurreert met de Osmangazi-brug uit 2016, die ook een snellere verbinding tussen Istanbul en Izmir biedt. „Bovendien staken in 2021 maar 12.000 voertuigen per dag met de veerpont de Dardanellen over, dus de garantie van 45.000 is erg optimistisch.” Of de Osmangazi-brug wel de gegarandeerde 40.000 voertuigen per dag haalt, is onduidelijk omdat die cijfers niet openbaar zijn. „De regering noemt die cijfers een ‘commercieel geheim’”, zegt Emek. „Maar het gaat om publieke diensten, die worden betaald met belastinggeld.”

Wat de rekening extra hoog maakt, is dat de garanties aan bouwbedrijven zijn verleend in dollars en euro’s, toen de lira veel meer waard was. Na de financiële crisis in 2008 verlaagden de Europese en Amerikaanse centrale banken de rente om hun economieën aan de praat te houden. Hierdoor was er veel goedkoop geld beschikbaar, waarvan opkomende markten als Turkije gebruikmaakten. Bedrijven leenden tientallen miljarden dollars en euro’s om hun megaprojecten te financieren. En de staat garandeerde hun inkomsten in dollars of euro’s, omdat hij ervan uitging dat de lira niet zou devalueren. Maar dat gebeurde wel: in 2012 was een euro nog 2,20 lira waard, nu is dat 16,20 lira.

Erdogan en zijn vrouw Emine bij de opening van het nieuwe vliegveld van Istanbul in 2018. De opening viel samen met het 95-jarige bestaan van de Turkse republiek. Foto EPA

‘De bende van vijf’

In veel landen worden publiek-private partnerschappen tussen de staat en bouwbedrijven gebruikt om grote infrastructuurprojecten te realiseren. Maar volgens de Wereldbank behoort Turkije tot de wereldtop. Het land staat op de vierde plaats qua aantallen investeringsprojecten sinds 1990. En de gemiddelde omvang ervan is groot. Turkije heeft met name megaprojecten, zoals de langste hangbrug en het grootste vliegveld ter wereld. Maar die zijn vaak moeilijk uit te voeren.

Turkse bouwbedrijven spinnen garen bij de situatie. Van de tien bedrijven die wereldwijd de meeste overheidsprojecten binnenslepen, zijn er volgens de Wereldbank vijf Turks: Makyol, Cengiz, Kalyon, Limak en Kolin. De oppositie noemt ze ‘de bende van vijf’ en beschuldigt ze van omkoping, corruptie en nepotisme. Volgens een rapport van de seculiere oppositiepartij CHP hebben deze bedrijven een kwart van alle overheidsprojecten verworven – en dat zou niet altijd even eerlijk zijn gegaan.

Toch heeft dat weinig invloed op de populariteit van megaprojecten, ook al hebben de kiezers van Erdogan er zelf vaak weinig baat bij. „Een groot deel van zijn achterban bestaat uit arme mensen, die misschien eens in de vijf jaar met het vliegtuig gaan”, zegt econoom Fikret Adaman van de Bogazici Universiteit in Istanbul. „Ze zullen niet wekelijks van Istanbul naar Izmir rijden over de Çanakkale-brug – dat kunnen ze niet betalen. Toch zijn ze trots dat Turkije net zulke mooie, grote snelwegen en luchthavens heeft als Duitsland.”

Adaman wijst op de paradox dat Erdogans kiezers soms zelfs een megaproject steunen terwijl ze er tegelijk het slachtoffer van zijn. Hij vertelt dat een collega een jaar geleden een dertigtal boeren interviewde ten noorden van Istanbul, waar de nieuwe luchthaven is gebouwd. Ze waren allemaal aanhangers van Erdogans AK-partij. „Die luchthaven heeft hun levens verwoest. Ze raakten hun land en hun levensonderhoud kwijt. Desondanks zeiden ze allemaal: wat een geweldig project.”

Lees ook: De voor Turkije zo cruciale bouwsector verkeert in crisis

Dit beeld lijkt voorzichtig te kantelen nu veel mensen financiële problemen hebben door de snel stijgende kosten van levensonderhoud en de hoge werkloosheid. Uit peilingen blijkt dat de steun voor de AKP afneemt, ook onder de groepen die de partij lang trouw zijn gebleven. Dit maakt Erdogan kwetsbaar nu de parlements- en presidentsverkiezingen van 2023 in zicht komen. Zijn achilleshiel is de economie, waarvan de oppositie een effectief campagnethema maakt.

Daarom reageert de regering bijzonder fel op onwelgevallige berichtgeving over de Çanakkale-brug. Vorige week haalde het ministerie van Verkeer hard uit naar de oppositiekranten BirGün, Sözcü en Karar, die naar aanleiding van de brug kritische artikelen wijdden aan de kosten van megaprojecten. Het ministerie noemde de kranten vijanden van de natie, die leugens verspreiden en investeringen in hun land niet waarderen. De 40 miljard dollar aan investeringen in transport zouden 91 miljard dollar bijdragen aan het bruto binnenlands product. „We zullen nooit ophouden onze natie te dienen”, aldus het ministerie.

„Ik praat slechts over cijfers”, zegt econoom Emek, die als columnist van Karar een prominente stem is in het debat. „Ze kunnen zeggen: ‘Professor, uw cijfers zijn fout.’ Maar kom dan met gegevens die dat aantonen. Ik kom er eerlijk voor uit dat ik schattingen maak. Transparantie is alles wat ik wil. Publiceer de cijfers van het aantal voertuigen dat van al die bruggen, snelwegen, en tunnels gebruikmaakt. Als ze aantonen dat ik fout zit, zal ik mijn excuses aanbieden en mijn columns aanpassen.”

In de week na de opening reed er relatief veel verkeer over de Çanakkale-brug omdat er geen tol was. Het ministerie kwam nu wel met cijfers: doordeweeks passeerden er 20.000 voertuigen per dag en in het weekend 40.000. Dus zelfs toen de overtocht gratis was, werd het gegarandeerde aantal van 45.000 niet gehaald. En zodra er tol werd geheven, daalde het naar 6.000. Want 200 lira is veel geld, niet alleen voor Turken die moeten rondkomen van het minimumloon (4.250 lira). Daarom stonden er eind maart als vanouds weer lange rijen auto’s te wachten op de – goedkopere – veerpont.