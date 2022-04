Een goede journalist spuit geen meninkjes op Twitter

‘De zelfreflectie van Hugo de Jonge is hetzelfde als het vertrouwen van Nederland in de politiek. Nulkommanul”, twitterde Caroline van der Plas van BBB afgelopen week. Ze kreeg veel twitterapplaus. Dat het Nederlandse vertrouwen in de politiek „nulkommanul” zou zijn is natuurlijk feitelijk onjuist. Maar bij Van der Plas’ achterban doet zo’n mening het goed. Het effect: de wantrouwende burger die op BBB stemt, voelt zich door die populistische tweet gehoord.

Er zijn tegenwoordig ook vaak journalisten met een mening op sociale media. Ook zij hebben aanhangers die applaudisseren en tegenstanders die hen diskwalificeren. Veel van die journalisten ontdekten Twitter ooit om hun eigen artikelen te promoten of interessante wetenswaardigheden te delen. Maar de afgelopen jaren geven ze er steeds meer hun eigen, vaak politieke mening bij.

Veel volgers op sociale media lezen de artikelen die gedeeld worden niet, dat kan vaak ook niet zonder krantenabonnement. Ze gaan hooguit af op de kop erboven. Maar vooral: op de ultrakorte en ongenuanceerde commentaren op die artikelen. Ik merk dat ook bij mijn eigen column. Veel mensen zijn het er hartgrondig mee eens. Veel mensen zijn het er hartgrondig mee oneens. Maar echt gelezen hebben maar weinigen de column, blijkt bij navraag.

Meningen doen ertoe op sociale media. En meningen van journalisten in het bijzonder. Die meningen zijn niet altijd genuanceerd. Met genuanceerde meningen scoor je niet. Ook journalisten die voor hun krant goede feitelijke artikelen of analyses schrijven, die aan objectieve verslaggeving zonder mening doen, blijken op Twitter over hetzelfde onderwerp ineens wél een mening te hebben.

Een heel stellige mening zelfs, in veel gevallen. Wie journalisten volgt op sociale media, weet op een gegeven moment precies hoe bijvoorbeeld Guus Valk van NRC denkt over premier Rutte. Hij vergeleek Rutte bij Jinek op 22 februari met Bush in een klaslokaal tijdens 9/11. Kleis Jager, correspondent in Frankrijk, twitterde „Le Pen [...] is de kandidaat van het Kremlin”.

Journalist Eelco Bosch van Rosenthal diskwalificeerde de journalist Rob Wijnberg met zijn stuk over minister De Jonge. Wijnbergs perspectief op het debat van vorige week vond hij lui. Of mensen Wijnbergs column gaan lezen is de vraag.

Vooral het kabinet, met name premier Rutte, moet het ontgelden bij het twitterend journaille. Een zwakke plek waar velen zich het apezuur over twitteren is natuurlijk de beloofde nieuwe bestuurscultuur. Bij alles wat misgaat, wordt die ironisch aangehaald. Vorige week was Hugo de Jonge wat dat betreft de kop van Jut. Dezelfde journalisten die in de grote kwaliteitskranten objectief de feiten brachten, gingen op Twitter ongegeneerd los op De Jonge.

Door mee te deinen op makkelijke Twitter-sentimenten helpen journalisten het vertrouwen in overheid en politiek verder afbreken. Daarnaast stimuleren ze met hun meninkjes voor eigen parochie niet bepaald het zelf kritisch nadenken. Maar bovendien ondergraven ze het vertrouwen in de journalistiek zelf. Het scoren via makkelijke meningen van maximaal 280 tekens slaat natuurlijk terug op de kwaliteitskrant waarvoor ze schrijven. Die wordt door tegenstanders maar al te vaak gezien als een medium dat dus ook maar een mening verkondigt. Levensgevaarlijk, in een tijdperk waarin objectiviteit en feiten massaal ondergraven worden, van Rusland tot China en van de Republikeinse Partij in de VS tot populistisch-rechts in Nederland.

Vorige week heeft The New York Times haar journalisten gevraagd minder te twitteren. Behalve dat het veel tijd zou kosten zijn er zorgen over tweets die de reputatie van de krant kunnen schaden. Elke tweet zou immers de kernwaarden van de krant „moeten weerspiegelen” en overeenkomen „met onze redactionele standaarden, richtlijnen voor sociale media en gedragsnormen”. De krant stelt dat ze het socialmediagedrag van de journalisten monitort om te kijken of ze zich daaraan houden.

Nu heeft de hoofdredacteur van The New York Times, Dean Baquet, sinds 2014 geen tweet meer verstuurd. Hij heeft ook geen tweets geliked. Dus zijn voorkeuren en zijn meningen over onderwerpen lezen we alleen in zijn krant. Hij is vijfenzestig jaar en daarom denk je misschien dat het iemand is die niet met de huidige tijdgeest kan omgaan en een belangrijk medium dan maar negeert. Tegelijk is zijn boodschap raak. „Tweet minder, tweet bedachtzaam en besteed meer tijd aan rapportage.”

Ik sluit niet uit dat het ons burgers helpt om nieuwsgieriger te worden naar wat journalisten in hun kranten melden en daarmee vertrouwen in de media te krijgen.

Aylin Bilic is headhunter en publicist.