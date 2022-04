Een gebreide sjaal om een stoplicht. Ludiek of verloren?

Kleumend bij het fietsstoplicht in de aprilkou, terwijl links en rechts medefietsers doorrijden waardoor het wachten iets ostentatiefs krijgt, valt mijn oog op een dikke roze gebreide sjaal. Hij is om de geel-zwart gestreepte paal geknoopt, op kinderhalshoogte. Ludiek of verloren? Het is weer eens iets anders dan de eenzame handschoenen die als verweesde accessoires her en der achter-blijven langs de fietspaden.

Het rood blijft aanhouden en naast me stopt een fietser.

„Kijk nou”, zeg ik en wijs op de sjaal. „Zou die verloren zijn of is het een grapje?”

„Hoe weet ik dat nou!”, snauwt de man terug.

Het licht gaat op groen en hij snelt ervandoor, met vinnige trappen. Zijn vaalblauwe rugzak zwiept ervan. Heel even overweeg ik te wachten tot het weer rood wordt, misschien dat iemand anders een ruimhartiger repliek voor me heeft.

Maar de kou wint het.