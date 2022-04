Hoe je een docu maakt met alleen achterhoofden

In de documentaire 2Doc: Wij praten niet (NPO2) zit je voornamelijk tegen achterhoofden aan te kijken. Zwarte, blauwe en lila haardossen verbergen de gezichten van de vier minderjarigen die vertellen hoe ze seksueel uitgebuit werden. Voor hun privacy en veiligheid komen ze niet herkenbaar in beeld.

In plaats daarvan kijken we over hun schouders naar therapeuten die met hen praten. De jongeren blijken pruiken te dragen, en hun stemmen zijn ingesproken door acteurs. Om de gruwelijke verhalen te laten inzinken, zitten tussen de gesprekken door poëtische beelden: een hand met kunstnagels die softijs tapt, een danser, een suikerspinmachine.

Hoe maak je een documentaire over mensen die anoniem moeten blijven? Hoe maak je een documentaire als je überhaupt niet veel beeld hebt? In een artikel hierover op de website van 2Doc, het documentaire-merk van de publieke omroep, zegt regisseur Marjolein Busstra dat ze de beperking heeft aangegrepen om met creatieve oplossingen de film te verrijken. Omdat nu vooral de therapeuten in beeld komen, zo legt ze uit, kun je via hun reacties het verhaal laten binnenkomen.

De kunstgrepen scheppen inderdaad de afstand die de kijker nodig heeft, want het is nogal deprimerend. Dit zijn jongeren die in milieus zaten waar seks een ruilmiddel was voor onderdak, geld, drugs. Hartverscheurende zin: „Maar ik was wel op tijd thuis, hoor.” Op het moment waren ze vooral aan het overleven, pas later ontdekten ze wat voor schade ze hadden geleden: „Sowieso later zijn dingen sowieso moeilijker.” Praten vinden ze lastig, zeker met de politie. Dan moeten ze het in hun geest allemaal nog een keer doormaken. En ze voelen zich zelf verantwoordelijk. Mannen zijn vieze, domme hufters, dat weet iedereen, redeneren ze, dus het is hun eigen schuld als ze toch „in die auto zijn gestapt”.

Documentaires liggen tussen kunst en journalistiek in, dus kunstgrepen zijn geoorloofd. Ik had voor de duidelijkheid wel van tevoren willen weten dat de hoofdpersonen niet hun echte stemmen hadden, dat ze pruiken droegen, en dat de regisseur volgens de aftiteling ook stand-ins gebruikte. Ik had ook wel willen weten dat ik naar therapeuten zat te kijken – ik hield ze eerst voor interviewers.

Presentatrice op zolder

De documentaire Drie vrouwen en het verraad (maandag op NPO2) is daarentegen conventioneel opgezet, met twee kunstgrepen die meteen als fremdkörper aanvoelen. Verzetsheld Truus van Lier schoot in de Tweede Wereldoorlog een hoge nazi dood, werd verraden en in 1943 gefusilleerd in concentratiekamp Sachsenhausen. Haar lot wordt afgezet tegen dat van drie andere vrouwen. Grote zus Miek zat ook in het verzet maar vluchtte tijdig. Nicht Trui had een crèche met ondergedoken Joodse kleuters. En dan is er de Joodse vrouw uit Van Liers verzetsgroep die door de nazi’s wordt gedwongen de anderen te verraden.

Dit is een special van geschiedenisprogramma Andere Tijden, wat doorgaans uit archiefbeelden is opgetrokken. Maar dit keer zijn er vrij veel beelden van het heden. Oud-NRC-journalist Jessica van Geel, op wier boek de documentaire is gebaseerd, loopt met nabestaanden langs de plaatsen in Utrecht waar de vrouwen leefden. Astrid Sy, de presentatrice van Andere Tijden, is op een zolder foto’s van de hoofdpersonen aan het ophangen. Zij vertelt ook een deel van het verhaal. Niet zo elegant, twee vertellers, het was strakker geweest als Van Geel het alleen had gedaan. De aanslag en het fusilleren worden verbeeld met striptekeningen. Dat leidt af en het is net even te frivool.

In de Deense documentaire Flee, die vrijdag op NPO2 komt, is het vluchtverhaal van een Afghaanse man gevat in een animatiefilm, mede voor de veiligheid van de hoofdpersoon. Maar hier aanvaard je de kunstgreep meteen, omdat hij consequent is doorgevoerd.

Deze rubriek wordt tot 25 april door diverse auteurs geschreven.