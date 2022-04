De ideale wereld die Oekraïne kan zijn

‘Ideale wereld. Oekraïne’, dat is de titel die fotograaf Igor Karpenko (1964), wonend in Charkov, zijn fotoserie meegaf die hij maakte tussen 2006 en 2014. Je ziet vrolijke mensen zich vrij bewegen in de natuur, bladerkransjes op het hoofd, zwemmend in een meer of een jong stel bijna vliegend op een scooter. Ze zijn wat de fotograaf betreft juist nu het antwoord op een ideale wereld in een land dat door oorlog wordt verscheurd.

Meer Cultuur en Oekraïne

Het gekke, en het ideale, is dat de foto’s eigenlijk overal gemaakt kunnen. Ze zouden ook kunnen voorkomen in een Zweedse arthouse film uit de jaren zeventig. Karpenko maakte ze vanaf 2006 om het stereotype beeld van Oekraïne te doorbreken. In zijn woorden op de website: „om een nieuwe iconografie van ons land te tonen, het beeld van de clichés die ontstaan zijn door de negatieve maatschappelijke politieke realiteit”.

En dan wordt zelfs de vrolijke mens in de vrije natuur ingehaald door de oorlog: een relatie leggen tussen de oorlog en iemand met een zeis in de hand in een veld vol rode klaprozen is niet ingewikkeld.