De grimeur die Nasr omtoverde in Melkert: ‘Als je het uitlegt staan ze overal voor open’

Haar hele leven al wil Marjon Hoogendoorn (62) mensen mooi maken. Aanvankelijk door aan hun haar te werken, als kapper. Maar vanaf haar vijfentwintigste wilde ze werken aan wat ze het ‘totaalplaatje’ noemt. „Alles van schouder tot de kruin, zeg maar.” Ze besloot een opleiding tot visagist te volgen.

Eén toevallige ontmoeting met de man die op dat moment, we schrijven 1993, dé grimeur van Nederland was veranderde alles. Sjoerd Didden, de man waar het hier om gaat, zat aan de bar met zijn pasgeboren kindje. „Ik was zwanger en het viel me op dat het kind een heel mooi mutsje droeg. Ik vroeg me af hoe dat kindje daaraan kwam.” Het mutsje bleek afkomstig van Diddens collega, een kledingmaker bij het toneel.

Zo ontdekte ze met wie ze hier te maken had. „Ik vertelde dat ik kapper was en hij begon net aan een nieuwe musical: The Phantom of the Opera.” Didden nam haar mee op sleeptouw en via hem werkte ze vier jaar lang in de musicalwereld. Intussen begon ook de filmwereld te lonken. „Het gevoel dat je kunt ontsnappen aan de gewone wereld via een scherm, dat wilde ik.”

Mediaberoepen Achter de schermen Je ziet ze zelden in beeld, hun namen staan in geen enkel colofon en zelfs met de beste koptelefoon hoor je ze niet in je favoriete podcast. Maar ze zijn wel essentieel voor de media die je consumeert. Hoog tijd om de ambachtsmensen achter de schermen te leren kennen. In een reeks van twaalf interviews laat NRC je zien hoe media functioneren aan de hand van de mensen die er werken. Deze keer: grimeur Marjon Hoogendoorn.

Didden nam haar mee als assistent voor de productie van de grote Nederlandse film Karakter, van Mike van Diem. „Ik mocht de kapsels van de figuranten op me nemen en na afloop werd er gevraagd wie die mooie kapsels had gemaakt. Nou, ik dus!”, lacht Hoogendoorn. „Ik was zo blij en dacht: dit is wat ik wil.”

Hoogendoorn is intussen ruim dertig jaar visagist en grimeur en heeft meegewerkt aan films en series als Brimstone en De Marathon. Momenteel maakt ze furore met de veelbekeken Nederlandse serie Het jaar van Fortuyn. Acteur Ramsey Nasr transformeerde onder haar handen in het zelfgenoegzame gezicht van het PvdA-establishment van die dagen, Ad Melkert. Jeroen Spitzenberger werd omgetoverd tot Pim Fortuyn, de politicus met de indringende blik die iedere Nederlander boven de dertig nog op het netvlies gebrand heeft staan. Voor Marjon Hoogendoorn is dat het mooiste van haar vak: „Een project is voor mij geslaagd wanneer acteurs zo veel mogelijk op de realiteit lijken.”

In een kamer in haar Rotterdamse appartement staan de kasten gevuld met fotoboeken, kaphoofden en make-updoosjes. Maar dit is enkel de plek waar ze haar research doet. Ze werkt voornamelijk in kostuumateliers en op de set.

Voor ze van wal steekt: Hoogendoorn is visagist en grimeur tegelijk. Wat is eigenlijk het verschil tussen die twee rollen? „Een visagist maakt iemand op en een grimeur doet echt aan transformatie en karaktervorming. Het liefst doe ik allebei.” Het totaalplaatje dus, precies waarom ze het niet bij het kappersvak alleen wilde houden.

U transformeert acteurs tot personages. Wanneer is dat gelukt?

„Ik wil dat het oog van de kijker niet afgeleid kan worden tijdens de film. Ze mogen niet denken: zo dit is knap gedaan, of jeetje wat lelijk. Ik heb liever dat mensen na afloop denken, oh wauw, wat zag dit er eigenlijk goed uit.”

Wat moet je daarvoor kunnen?

„Je moet goed naar iemand kunnen kijken, zien wat bij iemand past en vooral niet uitgaan van je eigen smaak. Wat vraagt een verhaal precies? Een karakter mag over the top zijn, maar alleen als het bij dat karakter past.”

Hoe werd Jeroen Spitzenberger bijvoorbeeld Pim Fortuyn?

„Ik heb Jeroen kaalgeschoren en toen leek hij al meteen heel erg op hem. Ik heb veel gekeken naar Fortuyn, waarin je telkens ook goed kon zien hoe het met hem ging. Wanneer Fortuyn er gestresst uitzag moest je dat in de serie ook zo zien. Toen heb ik sommige plekken in zijn gezicht extra donker aangezet met de make-up. Een beetje alsof je een schilderij op iemand maakt. Dat moet je wel subtiel doen, want het ziet er al snel groots uit.”

Hoe bereidt u zich op zo’n klus voor?

„Eerst lees ik natuurlijk het scenario, dat spit ik helemaal uit. Voor een historische serie duik ik vervolgens de boeken in en zoek ik op internet zoveel mogelijk beelden en maak ik een moodboard, een collage van beelden die bij het onderwerp passen. Bij een hedendaagse film zoals De Marathon heb je veel meer vrijheid omdat je niet gebonden bent aan de historische realiteit. Voor die film ben ik echt de straat op gegaan en heb foto’s gemaakt om een beeld te krijgen van hoe Rotterdammers er eigenlijk uit zien.” Hoogendoorn pakt een van de fotoboeken in haar kantoor erbij. „Deze boeken helpen me ook enorm. Er staan zó veel verschillende gezichten in die me inspiratie geven. Als een acteur dan uiteindelijk in mijn stoel plaatsneemt komen al die ideeën tot leven.”

Ramsey Nasr als Ad Melkert in Het jaar van Fortuyn. Beeld Mark de Blok

En dan pakt u de tondeuse en moet u het voorhoofd van Ramsey Nasr kaalscheren, want die moest op Ad Melkert lijken. Dat lijkt me heftig.

„Dat zijn precaire beslissingen ja, je verandert echt iemands uiterlijk voor een paar maanden. Gelukkig kregen we daar bij Het jaar van Fortuyn daar ruim de tijd voor.”

Maar liet Nasr dat zomaar gebeuren?

„Gelukkig wel! De meeste acteurs staan hier wel voor open, als je het maar goed aan ze verkoopt. Als je uitlegt hoe belangrijk het is voor het verhaal staan acteurs eigenlijk overal voor open.”

En wat moest u doen bij Fedja van Huêt, die de rol van Mat Herben vertolkt?

„Oh Fedja heeft heel goed haar!” vertelt Hoogendoorn enthousiast. „Ik heb zijn lokken vastgezet met klemmen en op slag geföhnd. Omhoog, zeg maar. Daarna hoefde ik bijna niks meer te doen aan zijn make-up, hij leek al heel goed. Vooral met de snor en het brilletje erbij.”

Door uw werk staat u letterlijk dicht op mensen. Hoe pakt u dat aan?

„Je zit zó dicht op iemands huid. En dat kan emoties met zich meebrengen. Acteurs zitten altijd als eerste bij mij in de stoel, en dan ben ik er voor ze. Je moet je bewust zijn van het feit dat acteurs hun hoofd groot op het doek te zien krijgen en je moet dan zelf een stabiele factor zijn en niet zenuwachtig lopen doen. Het is vijftig procent mensen opmaken en vijftig procent psychologisch.”

Wat maakt uw werk lastig?

„Het vroege opstaan!” lacht Hoogendoorn. „Maar echt. Ik moet soms dagenlang om half vijf opstaan en dat vind ik echt helemaal niks. Dan bedenk ik in de auto dat ik een andere baan ga zoeken. Maar zodra ik werk vergeet ik dat weer. Als je van mensen houdt, is dit het leukste wat er is.

Of ze nog ergens van droomt? „Ik was laatst met mijn man in Frankrijk in zo’n typisch Frans eettentje. Dan denk ik direct, oh, ik wil aan zo’n gekke Franse film werken. Gewoon typetjes maken, maar wel echte. Niet voor Koefnoen ofzo, maar echte karakters. Daar zit veel meer verhaal in.”