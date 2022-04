De beoogde opvolgers van Lilianne Ploumen: van kopstukken tot tussenpausen

Nu Lilianne Ploumen dinsdag haar vertrek aankondigde, barst komende week de strijd om het PvdA-leiderschap los. Op tafel ligt eerst de vraag wie de nieuwe fractievoorzitter wordt; die keuze kan niet los worden gezien van de volgende Kamerverkiezingen in – als het kabinet de rit uitzit – maart 2025. Komt er een tussenpaus of een fractievoorzitter die lijsttrekkersambities heeft, en krijgt hij of zij de komende jaren concurrentie van prominente PvdA’ers buiten Den Haag? De leiderschapsstrijd komt op het moment dat binnen de PvdA onrust is ontstaan over de vergaande samenwerking die Ploumen is aangegaan met GroenLinks.

De PvdA-fractie kiest volgende week vrijdag een nieuwe voorzitter, een dag na Ploumens afscheid. De vraag is welke fractieleden zich als kandidaat opwerpen. De PvdA-fractie bestaat grofweg uit een oudere, ervaren garde en een lichting nieuwkomers. Ervaren Kamerleden die nu als potentiële fractievoorzitters worden genoemd zijn financieel specialist Henk Nijboer, zorg- en justitiewoordvoerder Attje Kuiken en oud-Kamervoorzitter Khadija Arib.

Of Arib (61) nog zulke ambities heeft is onzeker. Ze genoot groot aanzien als Kamervoorzitter maar liet vorig jaar na het opstappen van Lodewijk Asscher de kans aan Ploumen. Toen hoopte ze, achteraf vergeefs, op een nieuwe termijn als Kamervoorzitter. Arib is nu niet erg zichtbaar in de Kamer. Ze kan met het fractievoorzitterschap haar partij een dienst bewijzen, maar ook een risicovolle keuze zijn door haar leiderschapsstijl: als Kamervoorzitter kwam ze in conflict met haar ambtelijke organisatie.

Waar Arib de bekendheid heeft ook de volgende lijsttrekker te kunnen worden, geldt dat minder voor Nijboer en Kuiken. Nijboer is nog maar 39, maar zit al sinds 2012 in de Kamer en beschikt als financieel woordvoerder over een brede dossierkennis, van belastingen tot woningbouw. Hij is nu vice-fractievoorzitter en kan een ideale tussenpaus zijn, net als Attje Kuiken (44), die al een paar maanden het fractievoorzitterschap waarnam na het vertrek van Diederik Samsom eind 2016 en zich de laatste jaren profileerde als coronawoordvoerder.

Samenwerking met GroenLinks

Voor Arib, Nijboer én Kuiken geldt dat zij binnen de fractie sceptisch zijn over al te innige samenwerking met GroenLinks, een gevoelige kwestie die Ploumen achterlaat. De nieuwe gezichten zijn er enthousiaster over, met buitenland- en defensiewoordvoerder Kati Piri voorop. Piri (43) zei eind februari dat zij wil bouwen aan „een samengaan” van PvdA en GroenLinks en graag een gezamenlijke lijst ziet bij de Statenverkiezingen in 2023. Haar kandidatuur zou het debat over een fusie met GroenLinks in de partij op scherp zetten. Echte vernieuwing kan komen van onderwijswoordvoerder Habtamu de Hoop (23), het jongste Kamerlid en een groot talent, alleen mist hij nog wel de nodige ervaring.

De vijf potentiële fractievoorzitters: Attje Kuiken (44) coronawoordvoerder, ex-waarnemend fractievoorzitter Henk Nijboer (39) financieel specialist en vice-fractievoorzitter Khadija Arib (61) voormalig Kamervoorzitter Kati Piri (43) buitenland- en defensiewoordvoerder Habtamu de Hoop (23), onderwijswoordvoerder en jongste Kamerlid

Armpje drukken in de PvdA-top: wel of geen nauwere band met GroenLinks

Voor iedere kandidaat-fractievoorzitter geldt dat zij in de aanloop naar de Kamerverkiezingen voor het lijsttrekkerschap concurrentie kunnen krijgen van andere PvdA’ers. Over zwaargewichten als Frans Timmermans en Ahmed Aboutaleb wordt al jaren de vraag gesteld of zij bereid zouden zijn de stap naar Den Haag te zetten om de partij uit het slop te trekken. Dat de volgende Kamerverkiezingen waarschijnlijk pas over drie jaar zijn, kan voor hen een voordeel zijn: Timmermans’ termijn als vice-voorzitter van de Europese Commissie loopt af in 2024. De laatste termijn van Aboutaleb in Rotterdam, officieel tot 2026, gaat dan richting het einde.

De vraag is of ze willen. Timmermans zeker wel, denken bronnen in de partij. Met hem aan het hoofd zou de PvdA een door de wol geverfde, bij een breed publiek bekende leider krijgen, die de grote thema’s van deze tijd – klimaat en geopolitiek – in de vingers heeft. Timmermans bleek in 2019 het stemmenkanon bij de Europese verkiezingen: als lijsttrekker maakte hij de PvdA weer de grootste – een trendbreuk. Hij is vurig voorstander van een fusie met GroenLinks, zijn eerste pleidooi ervoor komt al uit 2007. „Alleen kunnen we lekker gelijk hebben, maar zullen we het nooit krijgen”, schreef hij vorig jaar in NRC.

Aboutaleb wordt al jaren genoemd, hij verkoos tot nu toe zijn onafhankelijke rol van burgervader en bekritiseerde het concept van lijsttrekkersverkiezingen die de partij zouden verdelen. Onder PvdA’ers is de eerste burgemeester van Marokkaans-Nederlandse afkomst populair: onderzoek van EenVandaag onder PvdA-kiezers liet woensdag zien dat hij veruit favoriet is. Hij profileerde zich in Rotterdam niet altijd als klassieke PvdA’er, ook als voorstander van law en order, waarmee hij mogelijk ook bredere kiezersgroepen kan aanspreken.

De vijf potentiële partijleiders van buiten de Kamer: Frans Timmermans (60) vice-voorzitter van de Europese Commissie Marjolein Moorman (48)wethouder in Amsterdam Ahmed Aboutaleb (60)burgemeester van Rotterdam Kim Putters (48) directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau Lodewijk Asscher (47) voormalig partijleider en voormalig vice-premier

De Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman (48) maakte de PvdA als lijsttrekker in maart weer de grootste in Amsterdam, voor het eerst in zestien jaar. Ze onderscheidt zich met haar inzet voor kansengelijkheid, het belangrijkste thema voor de partij.

Dark horses zijn ex-senator en directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau Kim Putters, wiens termijn later dit jaar afloopt, en oud-partijleider Lodewijk Asscher, die zijn afscheidsfilmpje afsloot met het citaat dat hij uitkijkt naar „een ander moment om de samenleving te dienen”.

Hoewel Ploumen de PvdA in een onzekere periode stort, heeft haar vertrek een voordeel: de partij kan nadenken over wat voor soort leider ze wil.

Gijs van Dijk mag van de Kiesraad terug Na het vertrek van partijleider Lilianne Ploumen zal de Kiesraad Gijs van Dijk vragen zijn Kamerzetel weer in te nemen, omdat hij na haar als hoogste op de lijst stond. Van Dijk vertrok begin februari uit de fractie wegens een nog lopend onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Hij kan zijn zetel innemen vóór het onderzoek is afgerond, maar hij kan dan (nog) niet terugkeren in de PvdA-fractie, omdat hij hangende het onderzoek geschorst is. De volgende reservekandidaat om Ploumens plek in te nemen is Mohammed Mohandis, die tussen 2012 en 2017 al Kamerlid was. Vice-fractievoorzitter Henk Nijboer laat weten dat Mohandis volgende week mag meepraten over het besluit wie Ploumen zal opvolgen.