‘Darfur vertrouwt op het Strafhof’

Bijna twee decennia heeft het geduurd voor de wreedheden van de Janjaweed-militie in de westelijke Soedanese provincie Dar-fur tegen de lokale bevolking voor de rechter belanden. En dat gebeurt nu alsnog voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. Daar staat de aanvoerder van de Janjaweed, Ali Kushayb, terecht voor de dorpen die zijn strijders in brand staken, de mannen die ze doodden en de vrouwen die ze verkrachtten.

„Dit is een mijlpaal”, zegt Niemat Ahmadi, die de Darfur Women Action Group leidt en het proces in Den Haag op de voet volgt. Ondanks alle vertraging is ze dolblij dat Janjaweed-chef Ali Kushayb nu terecht staat. „Voor het eerst worden de slachtoffers in een rechtbank gehoord”, zegt ze in de lobby van het Strafhof, tussen enkele zittingen door. „Het betekent een erkenning van hun waardigheid. Geen enkele dader, militair of civiel, heeft eerder rekenschap hoeven afleggen.”

Kushayb, ook wel bekend als Ali Muhammed Ali Abd-al-Rahman, probeerde met zijn Janjaweed, geholpen door het Soedanese leger, het straatarme Darfur aan zijn gezag te onderwerpen en de streek te arabiseren. Lokale Afrikaanse boeren in Darfur waren daarvan niet gediend, ze werden keihard aangepakt en hun dorpen verwoest. Kushayb zegt overigens onschuldig te zijn en betoogt dat er sprake is van een persoonsverwisseling.

Bij de strijd in Darfur kwamen naar schatting 300.000 mensen om het leven en nog altijd verblijven er 2,7 miljoen mensen in opvangkampen in Darfur, die een permanent karakter hebben gekregen. De hoofdverantwoordelijke voor al dit leed is generaal Omar Hassan al-Bashir, die Soedan dertig jaar leidde. In 2019 kwam hij ten val na omvangrijke protesten. Onder de nieuwe regering leek er een meer democratische wind te waaien maar vorig najaar greep het machtige leger in een coup alle macht weer. Bashir zit nog vast in Soedan en is weliswaar aangeklaagd bij het Strafhof maar de kans dat het huidige bewind hem uitlevert is gering.

Waarvan wordt Kushayb precies -beschuldigd?

„Van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Ik vind zelf dat hij ook voor genocide moet worden aangeklaagd. Het gaat bij dit proces trouwens alleen nog om misdaden die zijn begaan in 2003 en 2004, al gingen de moorden en verkrachtingen ook nadien nog door. Het belangrijkste vind ik eigenlijk het seksuele geweld. Ook in de vluchtelingenkampen, waar vooral vrouwen en kinderen zitten, zijn er veel verkrachtingen door Janjaweed gepleegd. Dat gebeurde systematisch. Soms zeiden ze tegen hun slachtoffers: jullie zullen voortaan alleen nog Arabische kinderen baren.”

Heeft u zelf ook onder wreedheden te lijden gehad?

„Destijds werkte ik voor een hulporganisatie in Kepkabiya, een stadje in het noorden van Darfur. In de buurt heb ik toen ook verbrande dorpen gezien. Voor zover nog mogelijk probeerde ik vrouwen te helpen maar tot driemaal toe werden er aanslagen op me gepleegd. Het gevaarlijkst was een aanval door een gemaskerde lokale strijder van de Janjaweed. Met een doek probeerde hij me te wurgen en vervolgens met een mes te steken. Ik wist hem weg te duwen en te vluchten. Toen ik wegrende, zag ik 30 meter verderop een legerauto staan van waaruit kennelijk was gevolgd hoe de aanval op mij afliep. Het is een wonder dat ik nog leef. Sommigen zeiden toen: jij bent te openhartig, ze zullen je doden. Vlucht liever en verhef je stem vanuit het buitenland. Dat heb ik toen gedaan.”

Bent u teruggeweest in Darfur?

„Ja, eind vorig jaar een paar maanden. Er was helaas weinig veranderd. Veel dorpen zijn nog steeds verwoest en nog altijd zitten de mensen in kampen. Hun land wordt vaak afgepakt door nieuwkomers, die meestal Arabisch spreken. Er wordt ook nog steeds veelvuldig geschoten. De laatste twee weken waren er weer grote aanvallen op dorpen.”

Ziet u desondanks kans op vrede?

„Het ziet er helaas somber uit. Na Bashirs vertrek hoopte iedereen op een einde aan alle ellende maar de coup van vorige herfst boorde die hoop de bodem in. Nu is de situatie gevaarlijk. We hebben door de jaren heen bovendien al ruim twintig vredesakkoorden gezien, maar steeds werden die geschonden. De mensen hebben daardoor geen vertrouwen meer in zulke overeenkomsten met de generaals.”

Maar het Internationaal Strafhof heeft ook geen indrukwekkende staat van dienst. Waarom heeft u daarin meer vertrouwen?

„We hebben geen andere keus. Er is geen rechtbank in Afrika waar we met onze zaak terecht kunnen. We weten dat het Strafhof ook zijn beperkingen heeft en Soedan is er niet eens partij bij. Maar toch geloven mensen in Darfur dat het de enige geloofwaardige institutie is. De militairen zijn er ook echt bang voor. Bij het vredesakkoord van Juba in 2020 eisten ze dat niemand aan het Strafhof zou mogen worden uitgeleverd. Want ze wisten dat ze schuldig waren aan misdaden.”

Wat kunnen westerse staten nu het beste doen?

„Het Westen moet het tot een prioriteit maken om oorlogsmisdadigers rekenschap te laten afleggen voor hun daden, zeker ook Bashir. De militaire coup van vorige herfst zou niet zijn gebeurd, als Bashir al hier in Den Haag terecht had gestaan. Iedereen in Soedan beseft dan: als híj aansprakelijk kan worden gesteld voor zijn daden, geldt dat ook voor ons.”

Lees ook: Niemand heeft nog de controle in Darfur